La interna del peronismo tensa al Senado bonaerense

La escalada de tensión dentro del peronismo bonaerense sumó en las últimas horas un nuevo capítulo en el Senado provincial, donde el kirchnerismo volvió a insistir formalmente con la convocatoria a una sesión especial para definir las autoridades de la Cámara alta. Desde el entorno del gobernador Axel Kicillof miran con desconfianza el movimiento, que reaviva la disputa por la vicepresidencia primera, un cargo clave en la línea de sucesión del Poder Ejecutivo.

La presión se materializó a través de una nota elevada a la presidencia del Senado, firmada por once legisladores del bloque peronista encabezados por Evelyn Díaz y Sergio Berni, en la que reiteran el pedido de convocatoria a una sesión especial. De acuerdo al reglamento, la Cámara tiene ahora 72 horas para llamar al recinto y tratar el temario propuesto.

La agenda incluye la toma de juramento de reemplazos de legisladores que solicitaron licencia, como Gabriel Katopodis y Diego Valenzuela, y el tratamiento de dos proyectos del Ejecutivo bonaerense: la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense y de la Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud. Sin embargo, el punto central es la “Elección de Autoridades de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia”.

La vicepresidencia primera, el eje del conflicto

La disputa de fondo gira en torno a la vicepresidencia primera del Senado, el tercer lugar en la línea de sucesión provincial. Hasta el 10 de diciembre, ese cargo estaba en manos de Luis Vivona, alineado al kirchnerismo. Con la finalización de su mandato, se abrió una puja interna entre el sector que responde a Cristina Kirchner, que impulsa al exintendente de José C. Paz, Mario Ishii, y el kicillofismo, que promueve a la senadora Ayelén Durán, identificada hoy con el entorno del gobernador.

Desde el Ejecutivo provincial miran con desconfianza la ofensiva legislativa impulsada por el sector kirchnerista, especialmente por la oportunidad en la que se reactiva el debate. Consideran llamativo que proyectos que permanecieron sin tratamiento durante varios años vuelvan ahora a la agenda del Senado en medio de la disputa por la conducción de la Cámara alta.

Ambas iniciativas fueron impulsadas originalmente por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, tuvieron media sanción en Diputados el año pasado, pero nunca avanzaron en el Senado, quedando ahora atrapadas en la disputa política interna.

Renuncias, reemplazos y una línea sucesoria en alerta

La tensión institucional se profundizó con la decisión de Verónica Magario de presentar su renuncia definitiva a la banca de diputada provincial, para la que había sido electa encabezando la lista de Fuerza Patria en la Tercera sección electoral.

La vicegobernadora no llegó a asumir y, mediante una nota presentada el martes por la tarde, notificó su renuncia, priorizando el resguardo de los equilibrios internos y evitando un conflicto adicional dentro del oficialismo. La vacante fue ocupada por Silvina Nardini, concejal de Ensenada, cercana al intendente y al gobernador Kicillof.

En paralelo, la falta de definición sobre las vicepresidencias en el Senado encendió alarmas en parte del peronismo. Con los mandatos vencidos el 10 de diciembre, el único vicepresidente que continúa en ejercicio es Carlos Kikuchi, senador de Unión y Libertad, quien quedó a un paso de la Presidencia del Senado en la línea sucesoria.

El artículo 126 de la Constitución bonaerense establece que, ante la ausencia del gobernador y del vicegobernador, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente primero del Senado, hasta que la Asamblea Legislativa designe un gobernador interino. La demora en ordenar la conducción de la Cámara alta expone así una interna que combina disputa política, tensión institucional y una definición que el oficialismo busca encauzar sin ceder el control estratégico del Senado.