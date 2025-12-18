Magario: "Es importante trabajar por un sistema educativo que priorice el acceso y la participación para todos"
La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, compartió un encuentro con la flamante Directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi.
Desde sus redes sociales, la vicegobernadora Magario brindó detalles de la reunión con Terigi: "Conversamos sobre la importancia de trabajar por un sistema educativo que priorice el acceso y la participación para todas y todos los bonaerenses, entendiendo que es de esta manera que podemos construir un futuro próspero y con más oportunidades para nuestra gente".
Y agregó "Seguiremos trabajando junto a Flavia y todo el equipo de Educacion por una Provincia con más y mejor educación para todos y todas".
Magario recordó al Papa Francisco en el día de su cumpleaños
"Hoy sería el cumpleaños de Francisco, y este es el primero sin su presencia. Su incansable lucha, dedicación y compromiso por las y los más necesitados durante toda su vida debe servirnos como ejemplo e inspiración", escribió Magario en su cuenta de la red social X.
"En este día, unámonos en oración para que, con su luz, nos guíe a las y los bonaerenses en un camino de esperanza y bienestar", pidió.
Verónica Magario: "Seguimos mejorando el sistema sanitario de la Provincia"
Desde sus redes sociales, la vicegobernadora enumeró distintas gestiones realizadas en Municipios bonaerenses. En principio, dijo: "Con la nueva ambulancia de alta complejidad en Necochea, sumamos 410 ambulancias entregadas en toda la gestión. De esta manera, facilitamos la atención de urgencias y ampliamos el servicio a lo largo y ancho del territorio".
Además, comentó que "el Hospital Rossi de La Plata cuenta con un nuevo mamógrafo y el Hospital Eva Perón de General San Martín un nuevo tomógrafo: ambos ayudarán a una mayor eficacia y precisión en el diagnóstico de los pacientes".
Magario dijo que "El acceso a un sistema de salud pública, gratuita y de calidad es un derecho. De esta manera, hay más igualdad y un mayor bienestar para cada bonaerense".
Por otro lado, Verónica Magario aseguró que "Es un orgullo ver la felicidad de las familias de Saavedra, en Pigüé, al recibir las llaves de sus nuevos hogares. La emoción de esos rostros ratifica nuestra decisión política de seguir trabajando para garantizar el derecho a la vivienda para cada vez más familias".
"Es ampliando derechos y oportunidades que las y los bonaerenses pueden mejorar su calidad de vida y desarrollar sus futuros", dijo.
Verónica Magario apuntó contra el modelo económico de Milei
La vicegobernadora aseguró que "El modelo económico del Gobierno Nacional lleva dos años perjudicando a todo el país, y la Provincia de Buenos Aires, la que más aporta al PBI, no es la excepción".
Y alertó "Detrás de estas cifras, hay un pueblo que está sufriendo las consecuencias. La actividad económica industrial cayó un 10,1% desde 2023. Como consecuencia, también aumentó considerablemente el desempleo. En solo 2 años, se perdieron más de 40 mil puestos de trabajo privados registrados en nuestra Provincia. Frente a la paralización total de la obra pública nacional, la construcción cayó un 25,4%. Significa también menos trabajo, menos consumo y, por supuesto, peor calidad de vida de las y los bonaerenses. Y, justamente por la pérdida de trabajo, cayeron las ventas de los comercios".
Y cerró "A pesar de las dificultades, desde la Provincia seguimos trabajando para demostrar que hay otro camino posible al del ajuste y la crueldad, uno con más producción, más cuidado y más Estado presente y eficiente".
