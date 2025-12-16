La causa por presunto fraude millonario en la concesión del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires sumó en las últimas horas un nuevo capítulo clave. El ex ministro de Transporte Jorge D’Onofrio se anticipó a la citación a indagatoria que tenía prevista y presentó un extenso escrito ante el fiscal platense Álvaro Garganta, en el que negó las acusaciones y rechazó haber participado de maniobras de corrupción. Sin embargo, la investigación judicial continúa activa y con medidas decisivas en marcha.

D’Onofrio, que había renunciado a su cargo en diciembre del año pasado tras quedar involucrado en el expediente, enfrenta imputaciones por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Según la acusación fiscal, entre marzo de 2023 y enero de 2024 habría celebrado acuerdos irregulares con empresas privadas para direccionar la adjudicación del servicio de VTV a cambio de retornos económicos.

El eje de la causa y el rol de las empresas

De acuerdo al dictamen del fiscal Garganta, el entonces ministro habría favorecido a siete firmas: Sistema Integral del Automóvil SA, VTV Sud SA, Carpes All SA, SGS Argentina SA, VTV Norte SA, Applus Iteuve Argentina SA y VTV Noroeste SA. Los responsables de esas compañías están imputados junto a Sebastián Andrés Desio, presidente de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, señalada como la presunta intermediaria del esquema.

La fiscalía sostiene que las empresas adjudicatarias se comprometieron a contratar a Soluciones durante los diez años de concesión, abonando un canon mensual. Para Garganta, esos pagos encubrirían el retorno económico que, según la hipótesis acusatoria, terminaría beneficiando a D’Onofrio. Los documentos incorporados a la causa indican que entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 la firma de Desio recibió más de 4.995 millones de pesos por ese concepto.

Soluciones estaba a cargo de la plataforma digital de la VTV, que gestiona turnos y pagos electrónicos. El fiscal la definió como una empresa “vacía y sin experiencia” en el rubro, al señalar que no registró ingresos entre 2021 y 2023 ni contaba con bienes, empleados o antecedentes técnicos acordes al servicio que prestaba.

El descargo del exministro y las dudas del fiscal

En su escrito, D’Onofrio negó haber direccionado la licitación y sostuvo que el proceso fue “legal, público e internacional”, con aval de los organismos de control. Además, defendió la contratación de la empresa tecnológica al asegurar que no representó un gasto innecesario y que apuntó a mejorar la transparencia del sistema.

No obstante, la fiscalía remarcó inconsistencias relevantes. Una de ellas es que Desio adquirió Soluciones el 10 de mayo de 2023 y, apenas cinco días después, la empresa firmó contratos millonarios con las concesionarias de VTV, antes de que fueran adjudicatarias formales. “Era en realidad una garantía o seguro previo e indispensable para que el Ministro firme la adjudicación del servicio de VTV”, afirmó Garganta.

La investigación también reconstruyó el presunto circuito del dinero. Según el fiscal, una vez recibidos los pagos, Desio compraba dólares de manera inmediata y los retiraba en efectivo. “Es una típica maniobra para hacer desaparecer el rastro de toda moneda”, sostuvo el acusador público, quien indicó que los retornos “estarían finalmente dirigidos a favor del Ministro de Transporte”.

Lo que viene en el expediente

En las próximas horas podría declarar Sebastián Desio, una instancia considerada clave para el futuro de la causa. Además, el fiscal citó a los titulares de las empresas adjudicatarias para profundizar la investigación.

El expediente por la VTV no es el único frente judicial de D’Onofrio. En paralelo, es investigado por presuntas maniobras irregulares con fotomultas y viene de ser procesado en la Justicia Federal por el juez de Campana Adrián González Charvay, quien lo embargó por 350 millones de pesos en una causa por presunto lavado de activos.

Mientras el exministro insiste en su inocencia, la causa avanza con nuevas indagatorias y peritajes que mantienen bajo la lupa uno de los sistemas que impacta de lleno en millones de conductores bonaerenses.