Seguridad: Provincia reclama a Nación y LLA pide informes

Alonso y Kicillof en el acto por el 204° aniversario de la Policía Bonaerense

Alonso y Kicillof en el acto por el 204° aniversario de la Policía Bonaerense

La seguridad volvió a tensar el vínculo entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional. Días después de que el diputado provincial de La Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko presentara un pedido de informes para poner bajo la lupa el funcionamiento de la Policía Bonaerense, el ministro bonaerense Javier Alonso reclamó públicamente a la Casa Rosada un mayor control de las fronteras para frenar el ingreso de droga.

Durante el acto por el 204° aniversario de la creación de la Policía Bonaerense y el egreso de 2.265 nuevos oficiales en la escuela Juan Vucetich, Alonso reconoció el trabajo de la fuerza en el esclarecimiento de una serie de homicidios que permitieron desbaratar una organización narcotraficante con ramificaciones internacionales y dejó un mensaje directo al Gobierno nacional.

“Al narcotráfico lo vamos a seguir combatiendo con determinación”, afirmó el ministro, antes de lanzar el reclamo central: “Necesitamos que se fortalezcan las fronteras para que la droga que ingresa a más de 2 mil kilómetros no llegue a nuestra Provincia”.

El pedido apuntó de forma directa al Ministerio de Seguridad de la Nación, hoy conducido por Alejandra Monteoliva, en un contexto marcado por el recorte de recursos y la falta de coordinación entre ambas administraciones.

Reclamo por fondos y respaldo a la Policía

Durante el evento de ayer en Berazategui, el gobernador Axel Kicillof reforzó el mensaje político y defendió la política de seguridad de su gestión. Destacó la “inversión sin precedentes” realizada en la fuerza bonaerense y puso el foco en el ajuste aplicado por la administración de Javier Milei.

“Es un esfuerzo que hoy vale mucho más ya que lo hacemos a pesar de un Gobierno Nacional que nos cortó todos los fondos específicos que destinábamos a la seguridad”, sostuvo el mandatario provincial.

Según cifras oficiales actualizadas a junio de este año, la Nación le adeuda a la provincia de Buenos Aires más de 108 mil millones de pesos correspondientes al Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), creado en 2020 para financiar políticas de seguridad. La falta de transferencia de esos recursos se convirtió en uno de los principales puntos de fricción entre Kicillof y la Casa Rosada.

El pedido de informes libertario

Previo al reclamo del Ejecutivo provincial, la seguridad también quedó en el centro del debate legislativo. La semana pasada, el excomisario Bondarenko debutó como diputado bonaerense de La Libertad Avanza con un pedido de acceso a la información pública dirigido al ministro Alonso.

La iniciativa busca que el titular de Seguridad detalle la cantidad de efectivos policiales, su distribución territorial y las condiciones laborales en las que prestan servicio. “Nos dicen que tenemos 100 mil efectivos, yo quiero ver cuántos están atendiendo a la gente, cuántos se encargan del 911”, planteó Bondarenko.

“Nosotros podemos meter tecnología y todo, pero una cámara no va a correr a los chorros y los va a meter presos. El único que va a hacer eso es el policía que forma parte de esta bendita institución”, agregó el legislador libertario.

El pedido incluye información sobre egresos y deserciones en los centros de formación, criterios de asignación de recursos, diferencias entre dotación nominal y efectiva, ausentismo, licencias y personal administrativo. Bondarenko también exigió datos desagregados por municipio y subescalafón.

“Sin información real y transparente, es imposible construir seguridad para nuestros vecinos. No vamos a aceptar números dibujados ni discursos vacíos”, advirtió, y concluyó: “Alonso: tenés 15 días para responder. Esto recién empieza”.