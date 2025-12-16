Paro de controladores aéreos: cuándo empieza y qué vuelos afecta
ATEPSA confirmó paros que impactarán en vuelos de cabotaje e internacionales. Mirá el cronograma completo y qué servicios quedan exceptuados.Política16 de diciembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El conflicto entre los controladores aéreos y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) volvió a escalar y amenaza con complicar los vuelos en fechas sensibles de fin de año. El gremio ATEPSA confirmó un cronograma de medidas de fuerza a lo largo de diciembre que impactará tanto en vuelos de cabotaje como internacionales.
Las protestas se dan en el marco de un reclamo salarial y laboral que, según el sindicato, lleva meses sin respuestas concretas por parte de la empresa estatal.
El origen del conflicto con EANA
La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación recordó que en noviembre ya había puesto en marcha un plan de acción que afectó la aviación de carga, en reclamo por presuntos acuerdos incumplidos.
Desde el gremio aseguran que, ante la falta de respuestas, decidieron profundizar las medidas durante diciembre, un mes clave por el incremento del movimiento aéreo debido a las Fiestas.
Los reclamos que sostiene el gremio
Entre las demandas centrales, ATEPSA exige:
Reincorporaciones y condiciones laborales
El sindicato reclama la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa, especialmente en aeropuertos con emergencia dotacional y personal con estabilidad laboral reconocida.
Incumplimientos del convenio colectivo
También denuncian la negativa de EANA a revisar la complejidad operativa de aeropuertos y trayectorias, la falta de actualización de refrigerios y los reiterados incumplimientos del convenio colectivo de trabajo.
“Estas situaciones fueron planteadas hace más de tres meses sin obtener respuestas que permitan destrabar el conflicto”, afirmaron desde el gremio.
La dura respuesta del Gobierno y de EANA
Desde el Ejecutivo nacional y la empresa estatal respondieron con dureza. Fuentes oficiales calificaron las medidas como “ilegítimas” y aseguraron que tienen un claro trasfondo político.
Según EANA, el accionar del gremio no responde a reclamos paritarios sino a intereses políticos y personales de la conducción sindical, y remarcaron que se sigue trabajando para garantizar la normalidad de los vuelos durante las Fiestas.
Además, denunciaron que el sindicato paralizó el 100% de las capacitaciones del personal y el mantenimiento técnico de la infraestructura de navegación aérea.
El cronograma del paro de controladores
Pese a que la Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para el miércoles 17 de diciembre a las 10 horas, el plan de lucha sigue firme. El cronograma confirmado por ATEPSA es el siguiente:
Fechas y horarios de las medidas
- Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11: vuelos de cabotaje
- Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: vuelos de cabotaje
- Martes 23 de diciembre, de 19 a 23: vuelos de cabotaje
- Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: vuelos internacionales en todo el país
- Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: afectación total de la aviación
Qué operaciones quedan exceptuadas
El gremio aclaró que las medidas afectarán solo los despegues, restringiendo autorizaciones a aeronaves en tierra y sin transmisión de planes de vuelo durante el paro.
No obstante, quedarán exceptuadas todas las operaciones que se declaren en emergencia, así como vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado, búsqueda y salvamento.
