Paro de controladores aéreos: cuándo comienza y cuál es el cronograma de vuelos afectados

El conflicto entre los controladores aéreos y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) volvió a escalar y amenaza con complicar los vuelos en fechas sensibles de fin de año. El gremio ATEPSA confirmó un cronograma de medidas de fuerza a lo largo de diciembre que impactará tanto en vuelos de cabotaje como internacionales.

Las protestas se dan en el marco de un reclamo salarial y laboral que, según el sindicato, lleva meses sin respuestas concretas por parte de la empresa estatal.

El origen del conflicto con EANA

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación recordó que en noviembre ya había puesto en marcha un plan de acción que afectó la aviación de carga, en reclamo por presuntos acuerdos incumplidos.

Desde el gremio aseguran que, ante la falta de respuestas, decidieron profundizar las medidas durante diciembre, un mes clave por el incremento del movimiento aéreo debido a las Fiestas.

Los reclamos que sostiene el gremio

Entre las demandas centrales, ATEPSA exige:

Reincorporaciones y condiciones laborales

El sindicato reclama la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa, especialmente en aeropuertos con emergencia dotacional y personal con estabilidad laboral reconocida.

Incumplimientos del convenio colectivo

También denuncian la negativa de EANA a revisar la complejidad operativa de aeropuertos y trayectorias, la falta de actualización de refrigerios y los reiterados incumplimientos del convenio colectivo de trabajo.

“Estas situaciones fueron planteadas hace más de tres meses sin obtener respuestas que permitan destrabar el conflicto”, afirmaron desde el gremio.

La dura respuesta del Gobierno y de EANA

Desde el Ejecutivo nacional y la empresa estatal respondieron con dureza. Fuentes oficiales calificaron las medidas como “ilegítimas” y aseguraron que tienen un claro trasfondo político.

Según EANA, el accionar del gremio no responde a reclamos paritarios sino a intereses políticos y personales de la conducción sindical, y remarcaron que se sigue trabajando para garantizar la normalidad de los vuelos durante las Fiestas.

Además, denunciaron que el sindicato paralizó el 100% de las capacitaciones del personal y el mantenimiento técnico de la infraestructura de navegación aérea.

El cronograma del paro de controladores

Pese a que la Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para el miércoles 17 de diciembre a las 10 horas, el plan de lucha sigue firme. El cronograma confirmado por ATEPSA es el siguiente:

Fechas y horarios de las medidas

Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11: vuelos de cabotaje

Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: vuelos de cabotaje

Martes 23 de diciembre, de 19 a 23: vuelos de cabotaje

Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: vuelos internacionales en todo el país

Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: afectación total de la aviación

Qué operaciones quedan exceptuadas

El gremio aclaró que las medidas afectarán solo los despegues, restringiendo autorizaciones a aeronaves en tierra y sin transmisión de planes de vuelo durante el paro.

No obstante, quedarán exceptuadas todas las operaciones que se declaren en emergencia, así como vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado, búsqueda y salvamento.