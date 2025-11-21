D’Onofrio, procesado por lavado de activos vinculado a fotomultas y VTV
El ex ministro de Transporte bonaerense enfrenta además un embargo de $350 millones por maniobras vinculadas al escándalo que derivó en su renuncia. Detalles de la causa.Política21 de noviembre de 2025Pamela Orellana
El Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó el procesamiento del ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge Alberto D’Onofrio, por presunto lavado de activos vinculado a maniobras con las fotomultas y la VTV.
El magistrado dispuso un embargo sobre los bienes de D’Onofrio por $350.000.000, mientras que Facundo Asensio, ex director de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular, recibió un embargo de $300.000.000.
A diferencia del ex ministro, el procesamiento de Asensio no fue agravado por su condición de funcionario público al momento de los hechos. Además, se mantiene la inhibición general de bienes de ambos imputados, medida que había sido dispuesta el 20 de marzo de 2025.
La investigación: estructuras y maniobras
La causa se inició el 5 de septiembre de 2024 a raíz de una denuncia que señalaba que D’Onofrio, junto a la concejal de Pilar Claudia Pombo, lideraba "una estructura criminal integrada por distintos estamentos, con división de funciones y claro establecimiento de jerarquías, concebida con el objeto de sustraer de las arcas del estado provincial y los respectivos municipios los fondos derivados del sistema de cobro de multas de tránsito", indicaron fuentes judiciales.
Entre las maniobras investigadas figura la adquisición de una camioneta Audi Q8, registrada a nombre de Asensio el 19 de octubre de 2023 por $30.000.000, aunque el seguro del vehículo superaba los $173.800.000. Según el expediente, D’Onofrio figuraba como autorizado a conducir el rodado y abonaba el servicio de Telepase.
El contrato de compra se suscribió entre Asensio y la sociedad Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario S.A., cuyos accionistas son los padres de Asensio y que no registra actividad económica ni domicilio operativo.
Para el juez, la diferencia entre el valor asegurado y el declarado, junto con un contrato de mutuo sin respaldo, “constituyen indicios de una maniobra destinada a disimular la verdadera titularidad del bien y el origen de los fondos empleados para su compra”.
El vehículo fue transferido posteriormente a Sebastián Eduardo Berterretche, el 12 de noviembre de 2024, el mismo día en que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó la competencia del tribunal de Campana para intervenir en la causa.
Declaraciones y contradicciones
D’Onofrio negó ser propietario del vehículo y sostuvo: “Una vez que vinieron a comer a casa y salí a probarla, nada más”. Reconoció que Asensio le otorgó la cédula azul del rodado y justificó el pago del peaje: “Como a mí me quedaba mucho más cerca que a él la estación de Autopistas del Sol donde se entregaba el TAG, pasé yo a retirarlo, lo pagué con mi tarjeta de débito, pero tiene que ver con esa familiaridad que tenemos con Facundo”.
Por su parte, Asensio afirmó haber comprado la camioneta con fondos de la venta de un terreno familiar y reconoció haber entregado la cédula azul a D’Onofrio. Sin embargo, el juez consideró estas versiones inconsistentes y determinó que Asensio actuó como interpuesto registral, ocultando la verdadera titularidad y configurando "un típico esquema de disimulación patrimonial propio de maniobras de lavado de activos".
La renuncia del ex ministro
D’Onofrio presentó su renuncia como ministro de Transporte el 30 de diciembre pasado, aduciendo “motivos personales”, luego de semanas de desgaste y del avance de las causas judiciales en su contra: la investigación por lavado de dinero en Campana y otra por corrupción vinculada a fotomultas y VTV, a cargo del fiscal Álvaro Garganta.
En estas últimas, el ex funcionario fue imputado como partícipe necesario de fraude a la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito por las multas, y como autor por la maniobra vinculada a la VTV.
“Me persiguieron”: la explosiva acusación de Lorenzetti a Macri
Lorenzetti rompió el silencio con durísimas acusaciones a Macri, defendió a Néstor y prendió fuego la interna judicial. Una nota que nadie quiere dejar pasar.
Magario: "Primero siempre debemos poner a la Argentina y al interés nacional"
La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, dejó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) con motivo del día de la soberanía nacional.
Paritaria bonaerense: gremios sin oferta y reclamo directo a la Legislatura
La paritaria quedó atada al Presupuesto y al endeudamiento. Sube la tensión en la Legislatura y el clima gremial se recalienta con nueva movilización en puerta.
Gastos sin control: el endeudamiento de las familias vuelve a romper un récord
La morosidad de las familias tocó un récord histórico: tarjetas y préstamos explotan y el endeudamiento pega otro salto. Un sacudón que preocupa a todo el país.
Cruce por vasectomías: la respuesta bonaerense al gobierno nacional
Nación disparó contra la Provincia por la campaña de vasectomías gratuitas sin bisturí y el tema explotó. Kreplak y Konfino aclararon la estrategia ante embates libertarios.
El PJ bonaerense entra en etapa de renovación: internas abiertas y nuevos liderazgos
El peronismo de la provincia de Buenos Aires encara una interna picante para febrero: Máximo, Kicillof y nuevos nombres mueven el tablero en la previa de la renovación 2026.
Menéndez en China: "Así se fortalece la presencia internacional de Merlo"
El intendente municipal del distrito de Merlo, Gustavo Menéndez, brindó detalles de su viaje por China en donde mantuvo reuniones estratégicas junto a la diputada Monzón.