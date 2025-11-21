El Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó el procesamiento del ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge Alberto D’Onofrio, por presunto lavado de activos vinculado a maniobras con las fotomultas y la VTV.

El magistrado dispuso un embargo sobre los bienes de D’Onofrio por $350.000.000, mientras que Facundo Asensio, ex director de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular, recibió un embargo de $300.000.000.

A diferencia del ex ministro, el procesamiento de Asensio no fue agravado por su condición de funcionario público al momento de los hechos. Además, se mantiene la inhibición general de bienes de ambos imputados, medida que había sido dispuesta el 20 de marzo de 2025.

La investigación: estructuras y maniobras

La causa se inició el 5 de septiembre de 2024 a raíz de una denuncia que señalaba que D’Onofrio, junto a la concejal de Pilar Claudia Pombo, lideraba "una estructura criminal integrada por distintos estamentos, con división de funciones y claro establecimiento de jerarquías, concebida con el objeto de sustraer de las arcas del estado provincial y los respectivos municipios los fondos derivados del sistema de cobro de multas de tránsito", indicaron fuentes judiciales.

Entre las maniobras investigadas figura la adquisición de una camioneta Audi Q8, registrada a nombre de Asensio el 19 de octubre de 2023 por $30.000.000, aunque el seguro del vehículo superaba los $173.800.000. Según el expediente, D’Onofrio figuraba como autorizado a conducir el rodado y abonaba el servicio de Telepase.

El contrato de compra se suscribió entre Asensio y la sociedad Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario S.A., cuyos accionistas son los padres de Asensio y que no registra actividad económica ni domicilio operativo.

Para el juez, la diferencia entre el valor asegurado y el declarado, junto con un contrato de mutuo sin respaldo, “constituyen indicios de una maniobra destinada a disimular la verdadera titularidad del bien y el origen de los fondos empleados para su compra”.

El vehículo fue transferido posteriormente a Sebastián Eduardo Berterretche, el 12 de noviembre de 2024, el mismo día en que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó la competencia del tribunal de Campana para intervenir en la causa.

Declaraciones y contradicciones

D’Onofrio negó ser propietario del vehículo y sostuvo: “Una vez que vinieron a comer a casa y salí a probarla, nada más”. Reconoció que Asensio le otorgó la cédula azul del rodado y justificó el pago del peaje: “Como a mí me quedaba mucho más cerca que a él la estación de Autopistas del Sol donde se entregaba el TAG, pasé yo a retirarlo, lo pagué con mi tarjeta de débito, pero tiene que ver con esa familiaridad que tenemos con Facundo”.

Por su parte, Asensio afirmó haber comprado la camioneta con fondos de la venta de un terreno familiar y reconoció haber entregado la cédula azul a D’Onofrio. Sin embargo, el juez consideró estas versiones inconsistentes y determinó que Asensio actuó como interpuesto registral, ocultando la verdadera titularidad y configurando "un típico esquema de disimulación patrimonial propio de maniobras de lavado de activos".

La renuncia del ex ministro

D’Onofrio presentó su renuncia como ministro de Transporte el 30 de diciembre pasado, aduciendo “motivos personales”, luego de semanas de desgaste y del avance de las causas judiciales en su contra: la investigación por lavado de dinero en Campana y otra por corrupción vinculada a fotomultas y VTV, a cargo del fiscal Álvaro Garganta.

En estas últimas, el ex funcionario fue imputado como partícipe necesario de fraude a la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito por las multas, y como autor por la maniobra vinculada a la VTV.