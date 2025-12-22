El costo de los servicios en el AMBA volvió a pegar un salto

El costo de la canasta de servicios públicos para un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ya superó los $180.000 mensuales. En diciembre, las familias sin subsidios debieron destinar $183.410 para cubrir luz, gas, agua y transporte, lo que implicó una suba del 5,7% respecto de noviembre y un incremento del 31% interanual.

Los datos surgen del último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA–CONICET), que advierte que los aumentos respondieron a ajustes generalizados en los cuadros tarifarios y a mayores niveles de consumo, especialmente en energía eléctrica.

Qué servicio aumentó más en diciembre

En el detalle por rubro, la electricidad fue el servicio que más impactó en el gasto mensual. La factura promedio alcanzó los $44.808, con un salto del 20,8% frente al mes anterior, impulsado por el aumento del consumo y ajustes en los cargos fijo y variable.

El gas natural, en cambio, mostró una baja mensual del 4,6%, con un gasto promedio de $22.970, debido a la reducción estacional del consumo, que compensó el incremento tarifario.

El agua registró un aumento del 4,4%, con una factura promedio de $32.435, mientras que el transporte subió 2,4% y se ubicó en $83.196, consolidándose como el principal componente de la canasta.

Transporte, el principal factor de presión

Según el informe, el transporte volvió a ser el rubro que más presionó sobre el gasto de los hogares. En la comparación interanual, la factura de este servicio aumentó 48%, por encima del IPC estimado, y explicó 19 de los 31 puntos porcentuales del incremento total de la canasta.

En contraste, los servicios básicos mostraron subas más moderadas: el gasto en agua creció 13%, el de electricidad 19% y el de gas 28% interanual.

Costos, consumo y estacionalidad

El IIEP explicó que la suba mensual del 5,7% respondió al incremento en todos los cuadros tarifarios, en especial en transporte y energía eléctrica, combinado con el aumento en las cantidades consumidas de electricidad a medida que avanza la curva estacional de demanda, con pico previsto para enero.

En el caso del gas, el aumento de los cargos fue compensado por una menor utilización, mientras que en el agua influyó la mayor cantidad de días del mes de diciembre.

Servicios y salario: cuánto pesan en el ingreso

El informe también pone el foco en el impacto sobre los ingresos. En diciembre, la canasta de servicios públicos representó el 11,1% del salario promedio registrado, estimado en $1.669.987. Con ese ingreso fue posible cubrir nueve canastas de servicios, frente a las 8,6 de un año atrás.

Dentro de esa estructura, el transporte concentró el mayor peso: explicó el 43% del gasto total en servicios, al menos el doble que cualquiera de los otros rubros en relación con el salario.

Subsidios: cuánto cubre el Estado

De acuerdo con el relevamiento, en los hogares del AMBA las tarifas cubrieron en promedio el 53% del costo real de los servicios, mientras que el 47% restante fue absorbido por el Estado mediante subsidios. Sin embargo, la cobertura no fue homogénea y mostró fuertes diferencias entre segmentos de hogares y tipos de servicios.

El nuevo esquema de subsidios que regirá en 2026

El Gobierno prevé implementar a partir de 2026 un nuevo esquema único y focalizado de subsidios para electricidad, gas natural, garrafas de GLP y gas propano. El plan implica el fin de la segmentación actual por niveles de ingresos (N1, N2 y N3) y de programas específicos como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas.

El nuevo régimen tendrá solo dos categorías: hogares que recibirán asistencia estatal y hogares que pagarán el costo pleno de la energía. El acceso al subsidio quedará limitado a quienes tengan ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, un umbral equivalente a $3.641.397 mensuales, más exigente que el vigente.

Además, se mantendrán los criterios de exclusión patrimonial, que dejan fuera del beneficio a quienes posean embarcaciones o propiedades adicionales. Los usuarios ya inscriptos en el RASE serán migrados automáticamente, aunque podrán actualizar sus datos, mientras que quienes aún no estén registrados deberán realizar el trámite a través del sitio oficial argentina.gob.ar/subsidios.