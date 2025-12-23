Milei designó a Carolina Píparo en el directorio del Nación

El Gobierno nacional oficializó este martes la designación de Carolina Píparo como integrante del directorio del Banco Nación, en reemplazo de Rodolfo Carvajal, quien había presentado su renuncia con efecto desde el 10 de diciembre.

El nombramiento fue publicado en el Boletín Oficial mediante el Decreto 907/2025, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

Reordenamiento en la cúpula del banco

La designación de Píparo se dio en el marco de una reconfiguración integral de la conducción del Banco Nación. En paralelo, este martes también se publicó el Decreto 903/2025, por el cual Darío Wasserman fue designado como presidente de la entidad, tras desempeñarse hasta el 17 de diciembre como vicepresidente.

Wasserman reemplaza a Daniel Tillard, quien había comunicado su decisión de dejar el cargo al ministro Caputo. Si bien su salida ya se daba por descontada, la renuncia quedó formalizada con la publicación del decreto correspondiente.

La salida de Tillard y la llegada de Wasserman

Tillard había asumido la presidencia del Banco Nación al inicio del gobierno de Milei, impulsado por el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos. Con el correr de los meses, fue perdiendo respaldo político y su continuidad en un área clave comenzó a ser puesta en duda.

En su lugar asumió Wasserman, uno de los dirigentes del círculo más cercano a Karina Milei, quien tuvo un rol central en la definición de su nombramiento. Está casado con Pilar Ramírez, legisladora porteña y principal armadora política de la hermana del Presidente en la Ciudad de Buenos Aires, además de presidenta de La Libertad Avanza a nivel porteño.

La renuncia de Píparo al Congreso y su desembarco en el Nación

Carolina Píparo había presentado su renuncia a la Cámara de Diputados a comienzos de diciembre, seis días antes de finalizar su mandato. Desde entonces, en el ámbito político se daba por hecho que ocuparía un cargo en el Banco Nación, versión que finalmente fue confirmada con su designación formal.

La exlegisladora llega así a la cúpula de una de las principales entidades financieras del país, en un rol estratégico dentro del esquema económico del Gobierno.

Una relación marcada por idas y vueltas con Milei

El vínculo entre Píparo y Javier Milei atravesó etapas de fuerte cercanía y momentos de tensión. La dirigente bonaerense ingresó al Congreso hace cuatro años de la mano de José Luis Espert, cuando aún se mostraba como una alternativa liberal distinta a la del actual Presidente.

Tras las elecciones de 2023, tanto Espert como Píparo se acercaron al oficialismo. Ella fue candidata a gobernadora bonaerense y, luego del triunfo de Milei, su nombre sonó con fuerza para encabezar ANSES, un cargo que finalmente no se concretó.

Del distanciamiento al regreso al bloque libertario

Píparo decidió mantener un bloque propio junto a la diputada Macyszyn, pese a haber acompañado en general las iniciativas del Gobierno. Durante el debate de la Ley Bases, votó mayoritariamente con el oficialismo, aunque rechazó un inciso, lo que le valió ser incluida por Milei en la lista de “traidores a la patria”.

El quiebre se profundizó cuando votó en contra de eliminar las jubilaciones vitalicias de presidentes y vicepresidentes, decisión que desató duras críticas en redes sociales.

Sin embargo, en septiembre del año pasado, Píparo volvió al bloque libertario luego de respaldar al Gobierno en la votación que bloqueó el intento de revertir el veto presidencial a la reforma jubilatoria. Tras ese gesto político, fue invitada al recordado asado de los “87 héroes” en la residencia de Olivos.

Un nuevo rol en una entidad clave

Con su llegada al directorio del Banco Nación, Carolina Píparo se incorpora a una estructura central para la estrategia financiera y crediticia del Gobierno, en un contexto de reordenamiento interno y fuerte peso político de la mesa chica que rodea al Presidente.