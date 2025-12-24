"Se distinguió a policías destacados por su compromiso, su vocación de servicio y el esfuerzo"
El alcalde de Merlo, Gustavo Menéndez, comentó en redes: "celebramos en Merlo los 204 años de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, una institución fundamental en la historia y en el presente de nuestra provincia. Fue una jornada de reconocimiento y gratitud, donde se distinguió a policías destacados por su compromiso, su vocación de servicio y el esfuerzo cotidiano con el que cuidan a nuestras vecinas y vecinos".
"Desde el Municipio valoramos profundamente el trabajo articulado y permanente que se realiza para fortalecer la seguridad, con presencia en el territorio, profesionalismo y una mirada cercana a la comunidad", dijo.
"Reconocer esta labor es también poner en valor a quienes eligen servir, muchas veces en silencio, con responsabilidad y entrega. 204 años de historia, vocación y servicio. Gracias por estar siempre al cuidado de nuestro pueblo", acotó.
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