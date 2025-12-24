Suipacha: escrituraciones y agenda contra la trata

En vísperas de las festividades de fin de año, el Municipio de Suipacha ha intensificado su agenda de gestión con dos ejes centrales: la regularización dominial de viviendas y la consolidación de políticas de protección de derechos. A través de actos oficiales y reuniones de coordinación con carteras provinciales, el distrito busca cerrar el 2025 consolidando herramientas que transforman la realidad cotidiana de sus vecinos.

Seguridad jurídica: más familias con la escritura de su hogar

Bajo la premisa de una "Navidad con más derechos y más futuro", se llevó a cabo una nueva jornada de regularización dominial en la que se dieron pasos decisivos para la seguridad jurídica de los habitantes locales. Durante el acto, se concretó la entrega de 7 escrituras, se procedió a la firma de 6 nuevos documentos y se realizó 1 afectación de vivienda.

La ceremonia contó con la participación institucional del escribano Felipe Basanta y de Ariel Trovero, Director de Acciones Escriturarias de la Provincia de Buenos Aires. Esta actividad se enmarca en un programa que muestra números contundentes de un trabajo sostenido en el tiempo. Según el balance oficial, el avance habitacional se desglosa de la siguiente manera:

95 escrituras entregadas (lo que representa un 28,1% del total proyectado).

26 documentos firmados.

146 trámites iniciados.

70 carpetas en etapa preliminar.

En la actualidad, el municipio trabaja de manera directa con 338 familias tanto de Suipacha como de General Rivas, acompañando un proceso técnico y social que permite transformar los inmuebles en hogares protegidos legalmente. Desde la gestión destacaron la importancia de estas fechas para concretar el sueño de la casa propia, reafirmando el compromiso de que este derecho sea una realidad para cada vecino.

Agenda 2026: lucha contra la trata y explotación de personas

De forma paralela al área habitacional, Suipacha reforzó su compromiso con la seguridad social y los derechos humanos tras recibir a representantes del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo del encuentro fue establecer una red de coordinación de políticas públicas enfocadas en el combate contra la trata de personas.

La reunión contó con la presencia de responsables locales de las áreas de Gobierno, Desarrollo de la Comunidad y Seguridad. Por parte del ejecutivo provincial, participaron Gustavo Vera (Área Trata y Explotación de Personas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad), Facundo Lugo (Asesor de la Subsecretaría Legal y Técnica) y Tamara Rosenberg (Asesora de la Subsecretaría de Inspección).

Durante el intercambio, se definió una agenda de trabajo articulada para el año 2026, fundamentada en dos pilares preventivos:

Capacitación interna: Se implementarán jornadas de formación específica para el personal municipal con el fin de mejorar la detección temprana de posibles casos.

Concientización educativa: Se acordó el desarrollo de talleres en las escuelas del distrito para el próximo ciclo lectivo, buscando sensibilizar a los jóvenes sobre los riesgos de la trata y la explotación.

Con estas acciones, el Municipio de Suipacha busca no solo resolver demandas históricas de vivienda, sino también dotar a la comunidad y a las instituciones de herramientas modernas para el cuidado y la protección integral de sus ciudadanos.