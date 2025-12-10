Se firmó el convenio para el inicio de la prescripción administrativa de viviendas.

En un nuevo encuentro entre el intendente Juan Luis Mancini y vecinos y vecinas de Suipacha, se concretó la firma de un convenio fundamental para el inicio de la prescripción administrativa de viviendas. Esta instancia forma parte del trámite que brinda seguridad y claridad jurídica a las familias respecto de sus propiedades.

Desde el Municipio destacaron que este acompañamiento es parte del compromiso sostenido para generar mayor estabilidad habitacional en la ciudad, ofreciendo a los hogares una herramienta clave para avanzar en la regularización de su situación.

El Vivero Municipal avanza: colocaron las bases del nuevo invernadero

En paralelo a los avances habitacionales, el Municipio dio un paso significativo en materia ambiental: se colocaron las bases del invernadero que formará parte del nuevo Vivero Municipal.

El objetivo de este espacio es amplio. Permitirá incrementar la producción de plantas, fortalecer la forestación urbana y acompañar a distintas instituciones locales. Además, el vivero tendrá un rol educativo, ya que funcionará como un ámbito de aprendizaje donde tanto estudiantes como vecinos podrán conocer, participar y formarse en prácticas sostenibles.

La gestión municipal remarcó que este proyecto se construye “paso a paso”, con la convicción de que se convertirá en un recurso fundamental para el ambiente, la comunidad y la educación de Suipacha.

“Los Leones”: el Parque Baroni suma más verde y se renueva para la comunidad

Otro de los trabajos destacados en la agenda municipal es la colocación de nuevas plantas en el espacio conocido como “Los Leones”, dentro del Parque Dr. Antonio Baroni.

Con estas tareas continúa la puesta en valor de un lugar que será destinado tanto al uso cotidiano de los vecinos y vecinas como al disfrute de quienes visiten la ciudad. Desde el Municipio invitaron a la comunidad a acercarse a conocer la nueva fisonomía del parque y a hacer un uso responsable y cuidado de este espacio verde que pertenece a toda Suipacha.