Suipacha avanza en obras, sustentabilidad y capacitación

El Municipio de Suipacha informó que las obras de puesta en valor del Parque Dr. Antonio Baroni, conocido como Los Leones, ya se encuentran prácticamente terminadas. Desde la Comuna destacaron que existe una gran expectativa por la inminente posibilidad de que vecinos, vecinas y visitantes puedan disfrutar de las nuevas comodidades que ofrecerá el predio, pensado nuevamente como un espacio de encuentro para toda la comunidad.

Además de la renovación general, se recordó que, una vez habilitado, no estará permitido circular con vehículos dentro del predio. Quienes se acerquen deberán dejar el automóvil en el estacionamiento previsto para tal fin. La invitación municipal cerró con un mensaje que apunta a recuperar la vida social y recreativa del lugar: “¡Prepará el mate y la reposera, nos vemos en el arroyo!”.

Más bicicletas para recorrer la ciudad

En el marco de las acciones vinculadas a promover una ciudad sustentable, el Municipio informó que se entregaron nuevas bicicletas en dos comercios locales. Desde ahora, tanto en la parrilla “La Esquina” como en “Panificados Artesanales” se podrán encontrar rodados disponibles para recorrer las calles de Suipacha.

La iniciativa permite que vecinos y turistas tengan más opciones gratuitas o accesibles para conocer distintos rincones de la ciudad, mientras se acompaña a los comercios en sus propuestas y se continúa promoviendo un modelo de movilidad amigable con el ambiente.

Energías limpias para instituciones locales

Otra de las novedades difundidas por la Municipalidad estuvo vinculada al fortalecimiento de acciones sustentables. El Club Comercio de Suipacha recibió termos solares destinados a su camping, incorporándose así al compromiso de construir una comunidad más responsable con el ambiente.

Los termos fueron facilitados gracias al trabajo articulado con @ambienteprovincia, que gestionó los equipos. La instalación permitirá aprovechar la energía del sol, reducir el consumo eléctrico y promover prácticas sostenibles dentro de las instituciones locales. Desde el Municipio celebraron que cada vez más entidades de Suipacha incorporen tecnologías vinculadas a energías limpias.

Capacitaciones para el personal policial: violencia de género y actuación sumarial

También se desarrolló la segunda jornada de capacitación destinada a la totalidad del personal policial del distrito. El objetivo fue fortalecer los conocimientos, herramientas y habilidades en materia de violencia de género y violencia familiar.

La formación estuvo a cargo de personal especializado de la División Coordinación Zonal de Políticas de Género de Mercedes. Durante la jornada, se brindaron lineamientos actualizados sobre normativa vigente, protocolos de intervención, correcta recepción de denuncias, valoración de riesgo y acompañamiento integral a personas en situación de violencia. Las profesionales responsables fueron la Dra. Etelvina Urga y la Crio. Valeria Costa.

La semana pasada, además, se realizó el Curso de Actuación Sumarial, dictado por el Instituto Universitario Juan Vucetich en coordinación con el Ministerio Público Fiscal. La capacitación, encabezada por el Fiscal General Adjunto, Dr. Leandro Marquiegui, contó con la participación de personal policial de Suipacha y de distritos aledaños.

El objetivo central fue optimizar las actuaciones procedimentales en intervenciones policiales, promoviendo a su vez el trabajo articulado entre las distintas comisarías pertenecientes a la superintendencia.