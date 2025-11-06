Suipacha celebró su 161° aniversario y firmó importante convenio educativo
En el marco de su 161° aniversario, el municipio avanza con políticas de desarrollo profesional y espacios de encuentro para la comunidad.Municipales06 de noviembre de 2025Andrés Montero
La Municipalidad de Suipacha, encabezada por el intendente Juan Luis Mancini, firmó un convenio de cooperación académica y formativa con la Escuela Superior de Servicio Social de la ciudad de Chivilcoy.
El acuerdo permitirá que estudiantes de la carrera de Trabajo Social realicen sus prácticas profesionales en distintos organismos e instituciones locales, entre ellos la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad y el HOMEI.
Desde el municipio destacaron que este tipo de convenios consolidan la relación entre la formación académica y la práctica territorial, favoreciendo el desarrollo profesional de jóvenes de la región.
“El compromiso es seguir generando posibilidades para la formación e inserción profesional de vecinos y vecinas de nuestra ciudad”, expresaron desde la gestión local, remarcando el rol de Suipacha como espacio activo de aprendizaje y cooperación institucional.
161 años de historia y comunidad
El fin de semana, la ciudad vivió además una verdadera fiesta popular con motivo de su 161° aniversario. Bajo un clima inmejorable, se desarrollaron múltiples propuestas que reunieron a toda la comunidad: espectáculos musicales, shows en vivo, una feria de emprendimientos, el tradicional desfile de instituciones y criollo, y un gran encuentro de destrezas gauchescas que convocó a un marco imponente de público.
Los festejos fueron posibles gracias al esfuerzo y compromiso de distintos actores locales, quienes trabajaron junto al municipio para que Suipacha tuviera un fin de semana de encuentro, orgullo y celebración.
“Aún en un contexto difícil, nuestro pueblo demuestra que puede unirse para compartir, encontrarse y construir este, nuestro lugar en el mundo”, expresaron desde la organización.
Un compromiso con la educación y la identidad local
El convenio académico y las celebraciones por el aniversario reflejan la misma línea de gestión: potenciar el desarrollo humano y fortalecer los lazos comunitarios.
Desde la administración de Juan Luis Mancini, la apuesta combina educación, cultura y participación ciudadana como pilares de un municipio que crece con identidad y compromiso social.
Golía firmó convenios para ampliar la red de luminarias LED y construir cordón cuneta
El intendente Darío Golía firmó acuerdos con la Cooperativa Eléctrica para colocar nuevas luminarias y ejecutar trabajos de cordón cuneta. Además, continúa la obra hidráulica sobre calle Coronel Melián.
San Isidro: se amplía el sistema de videovigilancia y se moderniza el tránsito con tecnología
El Municipio de San Isidro instaló 126 cámaras con inteligencia artificial en Beccar, que permiten generar alertas en tiempo real y mejorar la prevención del delito.
Bolívar volvió a vibrar con la 26ª edición de la Maratón Internacional Dino Hugo Tinelli
Se trata de la fiesta deportiva más importante de la región, organizada por el Municipio a cargo de Marcos Pisano. El gran ganador de esta edición fue Lautaro Iraola, de Rio Negro, con un tiempo de 30.52 min.
Cascallares: "Seguimos recuperando y poniendo en valor los espacios públicos"
El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, pone el foco en la renovación de los espacios públicos para que "las familias disfruten, se encuentren y compartan actividades al aire libre".
Las urnas en Chivilcoy marcaron otro revés para Guillermo Britos y crecen los reclamos vecinales
El oficialismo acumula críticas por problemas con la recolección de residuos, calles intransitables, obras inconclusas y luminarias que ponen en riesgo a la comunidad. Las denuncias de “abandono generalizado” y los resultados electorales confirman el ocaso del britismo.
Elecciones legislativas: se conocieron los datos finales del escrutinio bonaerense
El recuento definitivo modificó los porcentajes de las principales fuerzas en provincia de Buenos Aires y dejó nuevas cifras que reordenan el mapa político.
Crisis en IOMA: qué dice la denuncia penal contra Kicillof y el titular de la obra social
La presentación judicial fue realizada por un concejal de La Libertad Avanza, que apuntó contra el gobernador y Homero Giles por presuntas irregularidades en la obra social bonaerense.