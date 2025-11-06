La Municipalidad de Suipacha, encabezada por el intendente Juan Luis Mancini, firmó un convenio de cooperación académica y formativa con la Escuela Superior de Servicio Social de la ciudad de Chivilcoy.

El acuerdo permitirá que estudiantes de la carrera de Trabajo Social realicen sus prácticas profesionales en distintos organismos e instituciones locales, entre ellos la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad y el HOMEI.

Desde el municipio destacaron que este tipo de convenios consolidan la relación entre la formación académica y la práctica territorial, favoreciendo el desarrollo profesional de jóvenes de la región.

“El compromiso es seguir generando posibilidades para la formación e inserción profesional de vecinos y vecinas de nuestra ciudad”, expresaron desde la gestión local, remarcando el rol de Suipacha como espacio activo de aprendizaje y cooperación institucional.

161 años de historia y comunidad

El fin de semana, la ciudad vivió además una verdadera fiesta popular con motivo de su 161° aniversario. Bajo un clima inmejorable, se desarrollaron múltiples propuestas que reunieron a toda la comunidad: espectáculos musicales, shows en vivo, una feria de emprendimientos, el tradicional desfile de instituciones y criollo, y un gran encuentro de destrezas gauchescas que convocó a un marco imponente de público.

Los festejos fueron posibles gracias al esfuerzo y compromiso de distintos actores locales, quienes trabajaron junto al municipio para que Suipacha tuviera un fin de semana de encuentro, orgullo y celebración.

“Aún en un contexto difícil, nuestro pueblo demuestra que puede unirse para compartir, encontrarse y construir este, nuestro lugar en el mundo”, expresaron desde la organización.

Un compromiso con la educación y la identidad local

El convenio académico y las celebraciones por el aniversario reflejan la misma línea de gestión: potenciar el desarrollo humano y fortalecer los lazos comunitarios.

Desde la administración de Juan Luis Mancini, la apuesta combina educación, cultura y participación ciudadana como pilares de un municipio que crece con identidad y compromiso social.