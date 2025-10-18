Formar construyendo: Suipacha convierte el aprendizaje en desarrollo local
Con este acuerdo, el Municipio de Suipacha refuerza su compromiso con la educación técnica y el trabajo genuino, integrando la capacitación con la obra pública.Municipales18 de octubre de 2025Andrés Montero
El intendente Juan Luis Mancini encabezó la firma de un convenio entre el Municipio de Suipacha y el Centro de Formación Profesional (CFP), mediante el cual los estudiantes podrán realizar sus prácticas de oficios en un predio municipal.
Según informaron desde la comuna, el acuerdo permitirá que los alumnos y alumnas del CFP desarrollen tareas vinculadas a la albañilería, plomería, electricidad y otras especialidades en un espacio que será parte del proyecto del nuevo edificio del propio centro.
“Este espacio será parte del proyecto del nuevo edificio del CFP, un lugar donde el aprendizaje se transforma en obra y la obra en más oportunidades”, destacaron desde el municipio.
La iniciativa busca consolidar un “círculo virtuoso” que combina la práctica y la enseñanza: formarse haciendo y construir aprendiendo, una consigna que refleja el espíritu del programa.
Desde la gestión local resaltaron que se trata de una política que “une educación, trabajo y desarrollo local en un mismo camino”, generando beneficios tanto para los estudiantes como para la comunidad.
Reunión con vecinas sobre Afectación de Vivienda
En otra de las actividades recientes, el intendente Juan Luis Mancini, junto al director de Catastro, Julián Silva, mantuvo un encuentro con vecinas de Suipacha para dialogar y firmar los trámites de Afectación de Vivienda.
Se trata de una herramienta legal que protege el hogar familiar, haciéndolo inembargable y resguardando el patrimonio de las familias. Este trámite se realiza de forma gratuita en la Municipalidad y permite registrar la vivienda bajo esta protección en un plazo estimado de 7 a 10 días.
Desde el área de Catastro invitaron a quienes deseen iniciar el proceso a acercarse a la oficina correspondiente, donde se brinda información sobre los requisitos y se responden todas las consultas.
Avanzan las obras en la Ruta Provincial N°43
Por otro lado, comenzaron los trabajos de bacheo y reparación de la Ruta Provincial N°43, que conecta Suipacha con la localidad de General Rivas.
La obra, desarrollada en conjunto con Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, representa una mejora clave para la seguridad vial y la conectividad de los vecinos y vecinas que utilizan este camino a diario.
Alessandro: "Hace 80 años, un pueblo movilizado por amor y lealtad alzó su voz"
El intendente Ricardo Alessandro recordó los 80 años del 17 de Octubre, mientras el Municipio realizó un nuevo homenaje a Yoana con la colocación del cartel nomenclador en la calle que lleva su nombre.
Avanza el proyecto de transporte público: un paso clave para Tres Arroyos
El intendente Pablo Garate se reunió con Martín Mariucci, ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, para presentarle personalmente el proyecto de transporte urbano e interurbano para el municipio de Tres Arroyos.
Acuerdo histórico en Ramallo: Fiplasto cedió 30 hectáreas para uso social
El intendente Mauro Poletti encabezó la firma en La Plata y confirmó que las tierras cedidas permitirán generar entre 600 y 700 lotes para vecinos del distrito.
Otermín: "El 26 de octubre tiene que ser un punto de inflexión"
El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, se refirió a las elecciones legislativas y llamó a frenar a Milei.
¿Qué confirma la última encuesta a dos semanas de las elecciones nacionales?
Fuerte polarización y caída del oficialismo: una nueva encuesta nacional marca la ventaja del peronismo sobre Javier Milei rumbo a las elecciones.
Una nueva encuesta en Provincia marca una diferencia clave
Una nueva encuesta en Provincia muestra un escenario lapidario: fuerte ventaja peronista y rechazo masivo a Milei. El oficialismo, en caída.
Una encuesta dió un vuelco inesperado en las últimas semanas
Escándalo y derrumbe libertario: el caso Espert hizo caer a Márquez 15 puntos y el peronismo achica la brecha en Neuquén. Todos los detalles.