El Municipio y el CFP sellan un acuerdo histórico para formar trabajadores del mañana

El intendente Juan Luis Mancini encabezó la firma de un convenio entre el Municipio de Suipacha y el Centro de Formación Profesional (CFP), mediante el cual los estudiantes podrán realizar sus prácticas de oficios en un predio municipal.

Según informaron desde la comuna, el acuerdo permitirá que los alumnos y alumnas del CFP desarrollen tareas vinculadas a la albañilería, plomería, electricidad y otras especialidades en un espacio que será parte del proyecto del nuevo edificio del propio centro.

“Este espacio será parte del proyecto del nuevo edificio del CFP, un lugar donde el aprendizaje se transforma en obra y la obra en más oportunidades”, destacaron desde el municipio.

La iniciativa busca consolidar un “círculo virtuoso” que combina la práctica y la enseñanza: formarse haciendo y construir aprendiendo, una consigna que refleja el espíritu del programa.

Desde la gestión local resaltaron que se trata de una política que “une educación, trabajo y desarrollo local en un mismo camino”, generando beneficios tanto para los estudiantes como para la comunidad.

Reunión con vecinas sobre Afectación de Vivienda

En otra de las actividades recientes, el intendente Juan Luis Mancini, junto al director de Catastro, Julián Silva, mantuvo un encuentro con vecinas de Suipacha para dialogar y firmar los trámites de Afectación de Vivienda.

Se trata de una herramienta legal que protege el hogar familiar, haciéndolo inembargable y resguardando el patrimonio de las familias. Este trámite se realiza de forma gratuita en la Municipalidad y permite registrar la vivienda bajo esta protección en un plazo estimado de 7 a 10 días.

Desde el área de Catastro invitaron a quienes deseen iniciar el proceso a acercarse a la oficina correspondiente, donde se brinda información sobre los requisitos y se responden todas las consultas.

Avanzan las obras en la Ruta Provincial N°43

Por otro lado, comenzaron los trabajos de bacheo y reparación de la Ruta Provincial N°43, que conecta Suipacha con la localidad de General Rivas.

La obra, desarrollada en conjunto con Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, representa una mejora clave para la seguridad vial y la conectividad de los vecinos y vecinas que utilizan este camino a diario.