Suipacha refuerza su sistema de salud y avanza con obras viales y acompañamiento a las familias
Con el apoyo de la Provincia, el Municipio de Suipacha continúa fortaleciendo la salud pública, la infraestructura vial y las herramientas legales para resguardar el patrimonio de las familias locales.Municipales14 de octubre de 2025Andrés Montero
El Municipio de Suipacha incorporó una nueva unidad destinada al traslado de pacientes ambulatorios, con el objetivo de continuar fortaleciendo el sistema de salud local. Se trata de una Citroën Berlingo modelo 2019 (patente AD 399 TM), que se suma a la flota del Hospital Municipal gracias a las gestiones realizadas por el intendente Juan Luis Mancini ante el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.
Desde la comuna destacaron que la adquisición del vehículo representa un paso más en el proceso de modernización y ampliación de los recursos del hospital, lo que permitirá mejorar la atención y el traslado de los vecinos y vecinas que requieren asistencia ambulatoria.
“Seguimos fortaleciendo los recursos del Hospital Municipal y mejorando la atención de los vecinos y vecinas”, subrayaron desde el Ejecutivo local.
Obras viales en marcha: bacheo en la Ruta 43
En materia de infraestructura, comenzaron los trabajos de bacheo y reparación en la Ruta Provincial N°43, el camino que conecta Suipacha con General Rivas.
La obra se lleva adelante en conjunto con Vialidad de la Provincia de Buenos Aires y responde a una demanda histórica de los vecinos y vecinas de ambas localidades, quienes utilizan este corredor de manera frecuente para actividades productivas, educativas y de transporte cotidiano.
Desde el Municipio remarcaron la importancia de esta intervención, que mejorará la transitabilidad y la seguridad vial, beneficiando tanto a los residentes locales como a quienes circulan por la zona rural del distrito.
Protección de viviendas y acompañamiento a las familias
Por otro lado, el intendente Juan Luis Mancini, acompañado por el director de Catastro, Julián Silva, encabezó una reunión con vecinas de Suipacha para dialogar y avanzar en la firma de los trámites de Afectación de Vivienda.
Esta herramienta legal tiene como objetivo proteger el hogar familiar, haciéndolo inembargable y resguardando el patrimonio de las familias. El trámite se realiza de manera gratuita en la Municipalidad y permite registrar la vivienda bajo esta figura en un plazo estimado de 7 a 10 días.
Desde el área de Catastro informaron que quienes deseen iniciar el proceso o solicitar asesoramiento pueden acercarse a la oficina correspondiente, donde se brindan detalles sobre los requisitos y se responden todas las consultas.
El programa forma parte de las políticas locales destinadas a garantizar seguridad jurídica y acompañamiento social a los vecinos y vecinas del distrito.
Gestión activa y articulada
Con estas acciones, la gestión de Juan Luis Mancini reafirma su compromiso con el desarrollo integral de Suipacha, impulsando mejoras en salud, infraestructura y asistencia comunitaria.
El trabajo articulado con la Provincia y la escucha permanente de las necesidades vecinales continúan siendo pilares fundamentales para seguir avanzando en obras y políticas públicas que impacten directamente en la calidad de vida de los suipachenses.
