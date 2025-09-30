El Municipio de Suipacha continúa con las obras en el Parque Municipal Dr. Antonio Baroni, conocido como “Los Leones”. El objetivo es transformarlo en un gran espacio verde de encuentro, disfrute y recreación para toda la comunidad.

En esta etapa, los trabajos se concentran en el anfiteatro, que se prepara para convertirse en un punto clave de la vida cultural local. Allí podrán realizarse espectáculos y propuestas artísticas no solo de Suipacha, sino también de otras ciudades, ampliando las oportunidades de acceso a la cultura para los vecinos.

Entrega de anteojos a afiliados de IOMA

El intendente Juan Luis Mancini acompañó la entrega de anteojos a afiliados y afiliadas de IOMA que habían realizado previamente sus chequeos correspondientes. Esta acción busca seguir cuidando la salud visual de la comunidad y reafirma el compromiso del Municipio con la salud pública.

El acompañamiento a quienes requieren atención oftalmológica se enmarca en un trabajo conjunto entre instituciones y gobierno local, que apunta a garantizar el acceso a servicios de calidad.

Renovación de la Plaza Brown

Otra de las intervenciones en marcha es la renovación de la Plaza Brown, un espacio emblemático de Suipacha y punto de encuentro para numerosos vecinos.

Actualmente se trabaja en la reparación de los senderos exteriores, que se encontraban muy deteriorados, en línea con las mejoras ya realizadas en los senderos interiores. El objetivo es brindar una plaza más linda, segura y lista para disfrutar en familia.

Con estas acciones, el Municipio busca consolidar los espacios verdes como ámbitos de convivencia y disfrute comunitario, al mismo tiempo que avanza en programas que fortalecen la salud pública.