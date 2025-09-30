Suipacha avanza con mejoras en espacios públicos y programas de salud visual

El intendente Juan Luis Mancini acompañó la entrega de anteojos de IOMA, mientras avanzan las obras en el Parque Municipal Baroni y la Plaza Brown.

Municipales30 de septiembre de 2025Andrés MonteroAndrés Montero
Siguen los avances en el Parque Municipal Dr. Antonio Baroni
Siguen los avances en el Parque Municipal Dr. Antonio Baroni

El Municipio de Suipacha continúa con las obras en el Parque Municipal Dr. Antonio Baroni, conocido como “Los Leones”. El objetivo es transformarlo en un gran espacio verde de encuentro, disfrute y recreación para toda la comunidad.

En esta etapa, los trabajos se concentran en el anfiteatro, que se prepara para convertirse en un punto clave de la vida cultural local. Allí podrán realizarse espectáculos y propuestas artísticas no solo de Suipacha, sino también de otras ciudades, ampliando las oportunidades de acceso a la cultura para los vecinos.

Entrega de anteojos a afiliados de IOMA

El intendente Juan Luis Mancini acompañó la entrega de anteojos a afiliados y afiliadas de IOMA que habían realizado previamente sus chequeos correspondientes. Esta acción busca seguir cuidando la salud visual de la comunidad y reafirma el compromiso del Municipio con la salud pública.

Suipacha Mancini entregó escrituras, avanzó en obras del Parque Baroni y amplió la iluminación LEDMancini destacó avances en infraestructura, salud y regularización dominial en Suipacha

El acompañamiento a quienes requieren atención oftalmológica se enmarca en un trabajo conjunto entre instituciones y gobierno local, que apunta a garantizar el acceso a servicios de calidad.

Renovación de la Plaza Brown

Otra de las intervenciones en marcha es la renovación de la Plaza Brown, un espacio emblemático de Suipacha y punto de encuentro para numerosos vecinos.

Actualmente se trabaja en la reparación de los senderos exteriores, que se encontraban muy deteriorados, en línea con las mejoras ya realizadas en los senderos interiores. El objetivo es brindar una plaza más linda, segura y lista para disfrutar en familia.

Con estas acciones, el Municipio busca consolidar los espacios verdes como ámbitos de convivencia y disfrute comunitario, al mismo tiempo que avanza en programas que fortalecen la salud pública.

 

¿Cómo cree que estará la economía tras las elecciones de octubre?

Mejor

Peor

Igual

Te puede interesar
Ishii2

Ishii profundiza lazos con China

Soledad Castellano
Municipales30 de septiembre de 2025

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, mantuvo un encuentro con Jiang Bing, Subsecretario del Comité Municipal del Partido y Alcalde de la ciudad de Dandong, República Popular China.

Populares
Lucas Ghi, intendente de Morón

Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas24 de septiembre de 2025

El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.

FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado