Suipacha avanza con mejoras en espacios públicos y programas de salud visual
El intendente Juan Luis Mancini acompañó la entrega de anteojos de IOMA, mientras avanzan las obras en el Parque Municipal Baroni y la Plaza Brown.Municipales30 de septiembre de 2025Andrés Montero
El Municipio de Suipacha continúa con las obras en el Parque Municipal Dr. Antonio Baroni, conocido como “Los Leones”. El objetivo es transformarlo en un gran espacio verde de encuentro, disfrute y recreación para toda la comunidad.
En esta etapa, los trabajos se concentran en el anfiteatro, que se prepara para convertirse en un punto clave de la vida cultural local. Allí podrán realizarse espectáculos y propuestas artísticas no solo de Suipacha, sino también de otras ciudades, ampliando las oportunidades de acceso a la cultura para los vecinos.
Entrega de anteojos a afiliados de IOMA
El intendente Juan Luis Mancini acompañó la entrega de anteojos a afiliados y afiliadas de IOMA que habían realizado previamente sus chequeos correspondientes. Esta acción busca seguir cuidando la salud visual de la comunidad y reafirma el compromiso del Municipio con la salud pública.
El acompañamiento a quienes requieren atención oftalmológica se enmarca en un trabajo conjunto entre instituciones y gobierno local, que apunta a garantizar el acceso a servicios de calidad.
Renovación de la Plaza Brown
Otra de las intervenciones en marcha es la renovación de la Plaza Brown, un espacio emblemático de Suipacha y punto de encuentro para numerosos vecinos.
Actualmente se trabaja en la reparación de los senderos exteriores, que se encontraban muy deteriorados, en línea con las mejoras ya realizadas en los senderos interiores. El objetivo es brindar una plaza más linda, segura y lista para disfrutar en familia.
Con estas acciones, el Municipio busca consolidar los espacios verdes como ámbitos de convivencia y disfrute comunitario, al mismo tiempo que avanza en programas que fortalecen la salud pública.
FIT 2025 y memoria histórica: General Lavalle combinó identidad, turismo y homenaje
El Municipio promocionó su gastronomía y cultura en la Feria Internacional de Turismo y realizó un acto en el Cementerio de General Lavalle en memoria de los desaparecidos durante la dictadura.
Ishii profundiza lazos con China
El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, mantuvo un encuentro con Jiang Bing, Subsecretario del Comité Municipal del Partido y Alcalde de la ciudad de Dandong, República Popular China.
Salomón recibió a Javier Rodríguez y Alberto Sileoni
Los funcionarios inauguraron la nueva sala de elaboración de quesos de la Escuela de Educación Secundaria Agraria (EESA) N° 1 de Cazón.
Agua, calles y pavimento: así avanzan las obras de infraestructura en Rojas
El Municipio finalizó trabajos en el pozo N° 4, avanza con cordón cuneta en Nehuenche II y continúa la segunda etapa de la pavimentación en la Av. Diego Trillo.
Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”
El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.
Encuesta revela la imagen de Milei a semanas de las elecciones
A semanas de las elecciones legislativas, la confianza en Javier Milei se hunde: la encuesta de Di Tella marca el nivel más bajo de su gestión.
Escándalo en 9 de Julio: productores enfrentaron a funcionarios municipales
Bronca en 9 de Julio: productores irrumpieron en la municipalidad, quemaron gomas y exigieron obras urgentes por los caminos anegados. Mirá el video.