Mancini destacó avances en infraestructura, salud y regularización dominial en Suipacha
El intendente acompañó la firma de escrituras de 26 familias, supervisó obras en el Parque Municipal, acompañó la entrega de anteojos de IOMA y celebró nuevas cuadras iluminadas con LED.Municipales23 de septiembre de 2025Andrés Montero
El Municipio de Suipacha, encabezado por el intendente Juan Luis Mancini, llevó adelante en los últimos días una serie de acciones que abarcan diferentes áreas de gestión, con el objetivo de mejorar la vida de los vecinos y vecinas. Los anuncios incluyeron la entrega de escrituras, avances en el Parque Municipal Dr. Antonio Baroni, una jornada de salud visual con afiliados de IOMA y la instalación de nuevas luminarias LED en la ciudad.
Uno de los hitos más relevantes fue la firma de escrituras por parte de 26 familias de Suipacha. Se trató de 20 vecinos y vecinas que completaron la rúbrica de sus títulos, a los que se sumaron 5 familias que lo hicieron mediante prescripción administrativa, además de un integrante de la familia municipal que recibió en mano la escritura de su vivienda. Para Mancini, este tipo de acciones son fundamentales porque garantizan seguridad y estabilidad a los hogares. “Cada firma es mucho más que un papel: es seguridad, es arraigo y es el sueño de la casa propia hecho realidad”, sostuvo. El intendente agregó que la gestión continuará trabajando para que cada vez más suipachenses puedan contar con la tranquilidad de tener su título de propiedad, un paso clave para consolidar el derecho a la vivienda en la ciudad.
En paralelo, avanzan las obras en el Parque Municipal Dr. Antonio Baroni, conocido popularmente como “Los Leones”. Allí se busca consolidar un gran espacio verde de encuentro, disfrute y recreación para toda la comunidad. El proyecto incluye diversas etapas, y una de las más importantes que ya está en marcha es la construcción del anfiteatro. Este espacio permitirá que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de espectáculos y propuestas culturales de calidad, tanto generadas en Suipacha como provenientes de otras ciudades. La obra apunta a fortalecer la vida cultural local, ofreciendo un escenario que será punto de referencia para artistas y público en general. Desde el Municipio remarcan que se trata de una inversión en integración social, que busca darle un nuevo impulso a la identidad de la ciudad y abrir más espacios de encuentro comunitario.
La salud también formó parte de la agenda reciente. En este caso, el intendente acompañó la entrega de anteojos a afiliados y afiliadas de IOMA que habían cumplido con el chequeo visual correspondiente. La medida apunta a cuidar la salud ocular de la población y garantizar el acceso a un elemento básico como los lentes, que resultan indispensables para el bienestar y la vida diaria de muchas personas. “Seguimos cuidando la salud visual de nuestra comunidad, reafirmando nuestro compromiso con la salud pública”, expresó Mancini, al destacar que este tipo de programas permiten ampliar derechos y reducir desigualdades en el acceso a la atención médica.
Otro de los anuncios destacados estuvo vinculado a la infraestructura urbana. El intendente presentó la instalación de 24 columnas de alumbrado con luminarias LED en 6 cuadras de la calle Antártida, entre Mendoza y Padre Brady. Se trata de un avance en el plan que busca alcanzar el 100% de iluminación LED en Suipacha. Este tipo de intervenciones generan múltiples beneficios: mejoran la seguridad vial, incrementan la visibilidad en la vía pública, reducen el consumo de energía y disminuyen los costos de mantenimiento para el municipio. Según destacaron desde la gestión, el reemplazo progresivo de la iluminación tradicional por LED representa una apuesta concreta por la modernización y la sustentabilidad.
Las distintas iniciativas reflejan una agenda integral que combina lo social, lo cultural, la salud y la infraestructura urbana. La entrega de escrituras aportó tranquilidad a decenas de familias; las obras en el Parque Baroni proyectan un nuevo espacio de recreación y cultura; la entrega de anteojos significó un paso más en la construcción de una salud pública accesible; y la instalación de luminarias LED mejoró la seguridad y la calidad de vida en los barrios.
Con estas acciones, el intendente Juan Luis Mancini reafirmó el rumbo de su gestión en Suipacha, orientado a consolidar derechos, generar infraestructura de calidad y acompañar a los vecinos en cada una de sus necesidades.
