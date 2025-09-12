El intendente Juan Luis Mancini recibió en Suipacha a sus compañeros del CIAS (Centro de Investigación y Acción Social), instituto universitario que dicta la Maestría en Análisis y Liderazgo Político, bajo la dirección del sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga.

Durante la jornada, los visitantes recorrieron diferentes espacios productivos y comunitarios de la ciudad, entre ellos Fermier, la Ruta del Queso, la estancia La Alicia, la cooperativa COESA y la Municipalidad. El objetivo fue conocer de cerca una parte de la vida productiva, institucional y comunitaria de Suipacha.

Mancini resaltó el propósito del CIAS, que apunta a la formación de jóvenes dirigentes de todos los partidos políticos para que puedan debatir ideas, conocerse, y acercarse al “país real” que se busca gobernar. “Una experiencia enriquecedora que reafirma que, desde el diálogo y el encuentro, se construye el futuro”, afirmó el jefe comunal.

Educación y soberanía alimentaria en las escuelas

En paralelo, el municipio continúa impulsando acciones educativas vinculadas a la alimentación saludable. En esta oportunidad se realizó la entrega de kits de huerta en la Escuela Nº3, la Escuela Nº4 y la Escuela Nº9.

La propuesta apunta a que chicas y chicos puedan acercarse al aprendizaje de la producción de sus propios alimentos, integrando a la currícula una mirada práctica sobre la soberanía alimentaria. Desde el municipio agradecieron a quienes realizaron el curso de Soberanía Alimentaria para poder acceder a los kits, así como al Ministerio de Ambiente por hacer posible la iniciativa.

Regularización de tierras: más familias incluidas

Otro eje de gestión tuvo lugar en materia de tierras y acceso a la documentación de la vivienda. Se llevó a cabo un nuevo encuentro con vecinos y vecinas de Suipacha que avanzan en el trámite de regularización de sus propiedades.

En ese marco, se firmaron 10 contratos de cesión y transferencias de derechos con cargo, un paso clave en el inicio del proceso que culminará con la escrituración.

Desde las Direcciones de Tierras y Catastro remarcaron que estas acciones ya alcanzaron a más de cien familias suipachenses en el último año, consolidando un trabajo sostenido en la inclusión habitacional y la seguridad jurídica para los vecinos.