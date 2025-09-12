Mancini recibió al CIAS y destacó el valor del diálogo político en Suipacha
El intendente Juan Luis Mancini encabezó la visita de referentes del CIAS, mientras el municipio avanzó con la entrega de kits de huerta y con la firma de contratos de cesión para familias locales.Municipales12 de septiembre de 2025Andrés Montero
El intendente Juan Luis Mancini recibió en Suipacha a sus compañeros del CIAS (Centro de Investigación y Acción Social), instituto universitario que dicta la Maestría en Análisis y Liderazgo Político, bajo la dirección del sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga.
Durante la jornada, los visitantes recorrieron diferentes espacios productivos y comunitarios de la ciudad, entre ellos Fermier, la Ruta del Queso, la estancia La Alicia, la cooperativa COESA y la Municipalidad. El objetivo fue conocer de cerca una parte de la vida productiva, institucional y comunitaria de Suipacha.
Mancini resaltó el propósito del CIAS, que apunta a la formación de jóvenes dirigentes de todos los partidos políticos para que puedan debatir ideas, conocerse, y acercarse al “país real” que se busca gobernar. “Una experiencia enriquecedora que reafirma que, desde el diálogo y el encuentro, se construye el futuro”, afirmó el jefe comunal.
Educación y soberanía alimentaria en las escuelas
En paralelo, el municipio continúa impulsando acciones educativas vinculadas a la alimentación saludable. En esta oportunidad se realizó la entrega de kits de huerta en la Escuela Nº3, la Escuela Nº4 y la Escuela Nº9.
La propuesta apunta a que chicas y chicos puedan acercarse al aprendizaje de la producción de sus propios alimentos, integrando a la currícula una mirada práctica sobre la soberanía alimentaria. Desde el municipio agradecieron a quienes realizaron el curso de Soberanía Alimentaria para poder acceder a los kits, así como al Ministerio de Ambiente por hacer posible la iniciativa.
Regularización de tierras: más familias incluidas
Otro eje de gestión tuvo lugar en materia de tierras y acceso a la documentación de la vivienda. Se llevó a cabo un nuevo encuentro con vecinos y vecinas de Suipacha que avanzan en el trámite de regularización de sus propiedades.
En ese marco, se firmaron 10 contratos de cesión y transferencias de derechos con cargo, un paso clave en el inicio del proceso que culminará con la escrituración.
Desde las Direcciones de Tierras y Catastro remarcaron que estas acciones ya alcanzaron a más de cien familias suipachenses en el último año, consolidando un trabajo sostenido en la inclusión habitacional y la seguridad jurídica para los vecinos.
