La Municipalidad de Suipacha comunicó que continúa con el proceso de jerarquización del empleo público local. En este marco, se concretó el pase a planta permanente de más trabajadoras y trabajadores municipales.

Según destacaron desde el municipio, esta medida busca “garantizar estabilidad laboral y acompañar a quienes, con compromiso y dedicación, sostienen día a día el servicio a nuestra comunidad”. En un contexto económico complejo, remarcaron que se redoblan los esfuerzos para fortalecer el reconocimiento al personal.

Ciudad 100% iluminada con tecnología LED

Otro de los anuncios estuvo vinculado a la modernización de la infraestructura urbana. Suipacha alcanzó el 100% de iluminación LED en la vía pública con la incorporación de 116 nuevas luminarias.

La iniciativa implica mejoras en seguridad, ahorro energético y calidad de vida para los vecinos. Además, se entregaron 19 termotanques solares destinados a instituciones locales, que serán instalados por estudiantes de la Escuela Técnica como parte de sus prácticas profesionalizantes.

En paralelo, se distribuyeron kits de huerta, composteras y certificados a docentes y personal educativo capacitado en soberanía alimentaria, reforzando así la apuesta por un modelo más sustentable.

Refuerzo en seguridad y prevención

La gestión municipal también hizo un balance del trabajo en seguridad, subrayando que la ciudad pasó de contar con 32 efectivos policiales al inicio de la gestión a un total de 60 en la actualidad.

En cuanto a equipamiento, se sumaron 3 patrulleros 0 km, 1 camioneta, 2 automóviles, 5 motos nuevas y una camioneta 4x4 para el destacamento de General Rivas. Además, se incorporaron agentes de patrullaje a pie en distintos sectores de la ciudad.

En relación a la Guardia Urbana, se adoptó un nuevo paradigma basado en la cercanía y la prevención, con foco en la asistencia a la comunidad. A su vez, se acondicionó el Centro de Monitoreo y se instalaron 11 nuevas cámaras de seguridad, con la proyección de alcanzar 25 adicionales en el transcurso del año.

Otro de los avances es la implementación de una aplicación de respuesta temprana, que ya alcanza a más de 300 vecinos, vecinas e instituciones educativas del área rural. También se geolocalizaron 250 tranqueras y se consolidó un corredor seguro sobre la Ruta Nacional N° 5.

Desde Defensa Civil, se incorporaron una motobomba y un equipo electrógeno de última generación, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias.