Suipacha: estabilidad laboral, seguridad y sustentabilidad en la gestión municipal
El municipio anunció el pase a planta permanente de empleados, la llegada al 100% de iluminación LED y un importante refuerzo en seguridad.Municipales27 de agosto de 2025Andrés Montero
La Municipalidad de Suipacha comunicó que continúa con el proceso de jerarquización del empleo público local. En este marco, se concretó el pase a planta permanente de más trabajadoras y trabajadores municipales.
Según destacaron desde el municipio, esta medida busca “garantizar estabilidad laboral y acompañar a quienes, con compromiso y dedicación, sostienen día a día el servicio a nuestra comunidad”. En un contexto económico complejo, remarcaron que se redoblan los esfuerzos para fortalecer el reconocimiento al personal.
Ciudad 100% iluminada con tecnología LED
Otro de los anuncios estuvo vinculado a la modernización de la infraestructura urbana. Suipacha alcanzó el 100% de iluminación LED en la vía pública con la incorporación de 116 nuevas luminarias.
La iniciativa implica mejoras en seguridad, ahorro energético y calidad de vida para los vecinos. Además, se entregaron 19 termotanques solares destinados a instituciones locales, que serán instalados por estudiantes de la Escuela Técnica como parte de sus prácticas profesionalizantes.
En paralelo, se distribuyeron kits de huerta, composteras y certificados a docentes y personal educativo capacitado en soberanía alimentaria, reforzando así la apuesta por un modelo más sustentable.
Refuerzo en seguridad y prevención
La gestión municipal también hizo un balance del trabajo en seguridad, subrayando que la ciudad pasó de contar con 32 efectivos policiales al inicio de la gestión a un total de 60 en la actualidad.
En cuanto a equipamiento, se sumaron 3 patrulleros 0 km, 1 camioneta, 2 automóviles, 5 motos nuevas y una camioneta 4x4 para el destacamento de General Rivas. Además, se incorporaron agentes de patrullaje a pie en distintos sectores de la ciudad.
En relación a la Guardia Urbana, se adoptó un nuevo paradigma basado en la cercanía y la prevención, con foco en la asistencia a la comunidad. A su vez, se acondicionó el Centro de Monitoreo y se instalaron 11 nuevas cámaras de seguridad, con la proyección de alcanzar 25 adicionales en el transcurso del año.
Otro de los avances es la implementación de una aplicación de respuesta temprana, que ya alcanza a más de 300 vecinos, vecinas e instituciones educativas del área rural. También se geolocalizaron 250 tranqueras y se consolidó un corredor seguro sobre la Ruta Nacional N° 5.
Desde Defensa Civil, se incorporaron una motobomba y un equipo electrógeno de última generación, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias.
Marino: “Creemos profundamente que el derecho a la educación debe estar garantizado para todos”
El intendente Ricardo Marino y el rector de la UNRN, Anselmo Torres, encabezaron la presentación de la Diplomatura en Principios y Perspectivas de la Producción Agropecuaria, una propuesta inédita para el interior del distrito.
Golía: "Hay que trabajar en la prevención y la concientización"
El intendente de Chacabuco, Darío Golía, recibió al Ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci.
Las Flores fue el escenario de la 2da Convocatoria de Charcuteros de la Provincia
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, reafirmó su apoyo a la producción de chacinados en la Jornada de charcuteros bonaerenses.
Saladillo: obras de pavimento, ampliación educativa y pedido de prórroga por la emergencia agropecuaria
El intendente José Luis Salomón supervisó los trabajos en la Avenida Ibañez Frocham y en el CURS, mientras el Municipio gestionó ante la Provincia la prórroga de la emergencia agropecuaria por inundaciones.
Filtración de polémico audio podría sacudir al poder en Dolores: ¿"Favores sexuales" en el gobierno de Juan Pablo García?
En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un audio que denunciaría supuestos “favores sexuales a cambio de bolsas de comida”. Conocé todos los detalles en esta nota.
Elecciones PBA: quién lidera en cada sección según la última encuesta
La última encuesta sobre las elecciones legislativas bonaerenses revela tendencias por sección y refleja cómo se perfila la disputa en distintos distritos clave.
¿Qué dice la última encuesta en medio del escándalo por los audios filtrados?
Polarización total: la última encuesta en Buenos Aires muestra un empate técnico y prende fuego el tablero electoral. Todos los números del informe.