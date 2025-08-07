Suipacha recupera el transporte de pasajeros y suma mejoras en movilidad y espacios públicos
El intendente Juan Luis Mancini presentó oficialmente la nueva línea de colectivos junto a funcionarios provinciales y jefes comunales vecinos. También se entregaron cascos y bicicletas. Además, en el barrio El Milagro comenzó a tomar forma la Plaza Santa Rosa.Municipales07 de agosto de 2025Andrés Montero
Suipacha fue sede de un acto oficial de gran relevancia regional, en el que se formalizó el regreso del transporte de pasajeros en la zona. El evento estuvo encabezado por el intendente Juan Luis Mancini, quien estuvo acompañado por funcionarios provinciales y jefes comunales de localidades vecinas.
En representación del Gobierno bonaerense, participaron Martín Marinucci, ministro de Transporte, y Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos. Ambos destacaron la importancia del anuncio, valoraron el trabajo conjunto entre los municipios involucrados y pusieron en valor el rol de la empresa que brindará el servicio.
Además, estuvo presente el alcalde de Alberti, Germán Lago, quien también celebró este avance en materia de conectividad para la región.
Los discursos hicieron hincapié en la necesidad de fortalecer la integración territorial y brindar soluciones concretas de movilidad para los vecinos y vecinas.
Entrega de cascos y bicicletas
Durante el mismo acto, se realizó la entrega de cascos en el marco del “Programa Siempre Cascos”, una política destinada a promover la seguridad vial y concientizar sobre el uso responsable de motocicletas.
También se entregaron bicicletas como parte del programa “Eco Movilidad”, una iniciativa pensada para fomentar el turismo sustentable en la localidad y promover hábitos de traslado más amigables con el ambiente.
Estas acciones forman parte de una mirada integral que combina infraestructura, desarrollo local y cuidado del entorno, orientada a generar mejores condiciones de vida.
El barrio El Milagro empieza a florecer
En paralelo, el Municipio de Suipacha compartió otra jornada de gran valor simbólico y comunitario con los vecinos del barrio El Milagro. Allí comenzaron los trabajos para darle forma a la futura Plaza Santa Rosa, un proyecto largamente esperado por las familias del lugar.
La actividad incluyó la plantación de las primeras especies vegetales, junto a los vecinos y vecinas del barrio, en un gesto que unió esfuerzo compartido y alegría por ver concretarse un sueño colectivo.
Durante la jornada, también se generó una iniciativa espontánea por parte de una vecina: la creación de un rosedal, sumando así un espacio especial dentro de la nueva plaza.
“Estos momentos nos llenan de alegría y nos recuerdan que cuando trabajamos en comunidad, todo florece”, destacaron desde el Municipio, agradeciendo a todos los que se sumaron con compromiso y amor por su barrio.
