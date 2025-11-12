La Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de Pergamino continúa ejecutando su cronograma semanal de tareas en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de atender reclamos y mantener en condiciones los espacios públicos.

Durante la jornada de hoy se realizaron trabajos de despeje de luminarias y bacheo a lo largo de calle Echevarría, que se suman a las acciones desarrolladas la semana anterior, entre ellas la limpieza de canales en las colectoras de las rutas nacionales 8 y 178.

Las cuadrillas municipales también llevaron adelante corte de pasto, saneamiento de calles, limpieza de basurales a cielo abierto y arreglos en la colectora del barrio Aeroclub, además de bacheo en el barrio Mariano Moreno.

“Estamos tratando de atender todos los reclamos y a la vez ir cumpliendo con el mantenimiento de las calles y los espacios verdes de la ciudad. Sabemos que las necesidades son muchas y nuestra intención es dar una respuesta en la medida que esté en nuestras posibilidades”, explicó Juan Pablo Verdún, responsable del área de Servicios Públicos.

Botón antipánico digital para mujeres víctimas de violencia

En el marco del Mes de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de Seguridad de Pergamino anunció la incorporación de una nueva herramienta tecnológica: el botón antipánico digital y geolocalizado, provisto por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de un dispositivo virtual que permite alertar directamente al 911 ante una situación de emergencia, y será gestionado por la Dirección de Asistencia a la Mujer y la Familia.

“Se trata de una herramienta nueva que nos proporciona la Provincia y que alerta directamente al 911. En este caso se va a utilizar para las víctimas de violencia de género y se gestionará desde la Dirección de Asistencia a la Mujer y la Familia. Creo que es muy importante, porque se les está dando a las víctimas un dispositivo a través de una aplicación. El Municipio de Pergamino siempre va innovando en materia de tecnología aplicada a la seguridad ciudadana”, destacó Ignacio Doddi, secretario de Seguridad.

Pergamino entre los municipios pioneros

Por su parte, Florencia Vaño Abba, directora de Asistencia a la Mujer, subrayó que “Pergamino es uno de los 14 municipios de toda la provincia que cuenta con esta herramienta, porque tenemos un convenio multiagencias que nos permite avanzar rápidamente, siempre pensando en sumar recursos a los que ya tenemos, como el sistema dual y Ojos en Alerta”.

“El botón geolocalizado es un recurso más para mujeres que están en situación de violencia. Vamos a administrarlo desde el Área de Género. No se necesita orden judicial, aunque también pueden ser derivadas por la justicia, pero no es necesario una orden para incluir a esa mujer en la alerta”, detalló la funcionaria.

Acompañamiento y contención

Desde el Municipio remarcaron que el objetivo de esta iniciativa es concientizar y visibilizar la labor de la Dirección de Asistencia a la Mujer, que cuenta con un equipo interdisciplinario dispuesto a ayudar, contener y acompañar incluso sin denuncia previa, para evaluar las estrategias de intervención y garantizar la seguridad de las víctimas.

Con estas acciones, Pergamino refuerza su compromiso con el mantenimiento urbano y la protección ciudadana, combinando políticas de cercanía y tecnología aplicada al bienestar de los vecinos y vecinas.