Martínez celebró el triunfo de Santilli en Provincia

Este domingo el país votó para elegir a sus nuevos representantes en el Congreso Nacional y La Libertad Avanza ganó la elección a nivel nacional. En tanto, en Provincia de Buenos Aires hubo una elección ajustada entre Fuerza Patria y LLA y la lista que encabezó Santilli logró imponerse por poco margen.

Desde su cuenta en X, el alcalde de Pergamino, Javier Martínez, se refirió al triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas.

Concretamente, saludó a Diego Santilli quien resultó diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires. Cabe indicar que LLA se impuso por poco margen sobre Fuerza Patria en Provincia pero se lo tomó desde muchos sectores como un batacazo si se tiene en cuenta que FP se había impuesto por mayoría en las elecciones de septiembre.

Martínez dijo "Quedó demostrado que los bonaerenses sabemos cuál es el camino correcto: el de la prudencia fiscal, la competencia libre y el fin del populismo".

Y agregó "Desde Pergamino vamos a seguir trabajando para consolidar ese rumbo, acompañando cada iniciativa que impulse el desarrollo y la libertad".