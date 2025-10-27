Martínez celebró el triunfo de Santilli en Provincia
El intendente de Pergamino, Javier Martínez, dijo que "los bonaerenses sabemos cuál es el camino correcto: el de la prudencia fiscal, la competencia libre y el fin del populismo".Municipales27 de octubre de 2025Soledad Castellano
Este domingo el país votó para elegir a sus nuevos representantes en el Congreso Nacional y La Libertad Avanza ganó la elección a nivel nacional. En tanto, en Provincia de Buenos Aires hubo una elección ajustada entre Fuerza Patria y LLA y la lista que encabezó Santilli logró imponerse por poco margen.
Desde su cuenta en X, el alcalde de Pergamino, Javier Martínez, se refirió al triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas.
Concretamente, saludó a Diego Santilli quien resultó diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires. Cabe indicar que LLA se impuso por poco margen sobre Fuerza Patria en Provincia pero se lo tomó desde muchos sectores como un batacazo si se tiene en cuenta que FP se había impuesto por mayoría en las elecciones de septiembre.
Martínez dijo "Quedó demostrado que los bonaerenses sabemos cuál es el camino correcto: el de la prudencia fiscal, la competencia libre y el fin del populismo".
Y agregó "Desde Pergamino vamos a seguir trabajando para consolidar ese rumbo, acompañando cada iniciativa que impulse el desarrollo y la libertad".
"Argentina decidió seguir por el camino del cambio profundo"
Ramón Lanús comentó que "En San Isidro, la Alianza La Libertad Avanza fue la más votada de todo el Gran Buenos Aires".
"En Malvinas volvimos a hacer una gran elección para Fuerza Patria"
El intendente Leo Nardini celebró el triunfo de FP en su distrito y dijo que lo llena de orgullo y compromiso.
"En Varela tenemos muy claro el modelo de país que queremos"
El intendente Andrés Watson celebró desde sus redes la victoria que Fuerza Patria obtuvo en su distrito.
Álvarez: "Somos la resistencia ante el cruel ajuste y el criminal endeudamiento de Javier Milei"
El intendente de Lanús, Julián Álvarez, celebró desde sus redes la victoria que Fuerza Patria obtuvo en su distrito.
