Tras haber sido reprogramado por cuestiones climáticas, el acto por el Día de la Soberanía Nacional finalmente se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Primaria Nº 20 y el JIRIMM Nº 1 de Fortín Acha. Los estudiantes de ambas instituciones esperaban bajo la sombra, acompañados por autoridades municipales, educativas y familiares que se acercaron con sus celulares listos para registrar cada momento.

Entre los presentes se encontraban el intendente de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris; el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Adami; el delegado municipal local, Ariel Medina; el delegado de Alem, Jorge Ducasse; el presidente del Consejo Escolar, Nahuel Medina; la inspectora jefa distrital, Mavi Sábato; el concejal Héctor Sevillano; la inspectora de Nivel Primario, Marisa Pereira; y el jefe policial, Facundo Castañeda, junto a docentes, auxiliares y familias de la comunidad.

Los profesores Mayra Nocetto y Facundo Luengo, a cargo de la conducción, dieron inicio al acto con el ingreso de las banderas de ceremonia y la interpretación, con fuerza y entusiasmo, del Himno Nacional.

Un repaso histórico con perspectiva local

La directora del JIRIMM, Débora Ibarra, abrió la parte formal del acto con una reseña detallada sobre la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845. Recordó el intento de fuerzas inglesas y francesas de controlar el río Paraná como vía de acceso al comercio internacional, y la estrategia defensiva ideada por Lucio Mansilla y Juan Manuel de Rosas, basada en gruesas cadenas cruzadas entre ambas orillas.

Aunque la derrota militar fue inevitable, la docente subrayó la importancia histórica de la resistencia para la defensa de la soberanía nacional. Cerró su intervención con una reflexión contundente: “Retomemos el legado de esos hombres consolidando nuestra soberanía nacional”.

Un mensaje actual sobre la defensa de lo propio

A continuación, tomó la palabra el intendente Carlos Ferraris, quien felicitó a las escuelas por el trabajo realizado y vinculó los hechos históricos con el presente. “Estamos conmemorando la defensa de lo nuestro, el impedir que vengan por nuestras riquezas”, expresó, y recordó los valores transmitidos por figuras como San Martín y Belgrano. Con un mensaje de autocrítica y proyección, sostuvo: “Si de verdad hiciéramos todo lo que nos dijeron San Martín, Belgrano y otros de igual dimensión patriótica, hoy seríamos potencias mundiales”.

Por su parte, la inspectora jefa distrital Mavi Sábato destacó la importancia del trabajo en equipo y el compañerismo entre las instituciones, así como el acompañamiento constante de las familias en la organización de la jornada.

El protagonismo artístico de los estudiantes

La parte más celebrada del acto llegó con las expresiones artísticas de los estudiantes y sus docentes. Los niños del JIRIMM Nº 1 presentaron dibujos y acuarelas inspirados en un video de Paka Paka, mostrando su interpretación libre de los hechos.

Los alumnos de la Escuela Primaria Nº 20, por su parte, trabajaron sobre el billete de 20 pesos, que lleva las imágenes de Juan Manuel de Rosas, Manuelita y la propia Batalla de Obligado. También resaltaron la figura de Petrona Simonino, quien colaboró activamente en el enfrentamiento. En su exposición agradecieron a la localidad de San Pedro por enviar bibliografía y facilitar acceso a información histórica clave relacionada con la batalla.

Escuelas rurales unidas en una recreación colectiva

El cierre artístico reunió a las Escuelas Rurales Nº 5, 9, 17, 18 y 20 en una recreación que alternó palabras de figuras históricas como San Martín, que envió su apoyo desde Francia, así como intervenciones de Rosas, Mansilla y una representación de la batalla. La puesta finalizó con las cadenas en alto y el grito colectivo: “¡La soberanía no se rinde!”

Luego, toda la comunidad entonó una canción que dejó frases resonantes como “Las cadenas que someten también pueden liberar”, “Las fuerzas eran desiguales, pero la soberanía era invencible” y “Hay que gestar Patria y jamás olvidarla”.

Una jornada para renovar el compromiso con la Patria

El encuentro concluyó con una merienda compartida. Más allá del festejo, quedó latente el mensaje central de la jornada: la defensa de la soberanía sigue siendo un compromiso vigente. Como expresó la crónica municipal, no se requieren cañones ni cadenas, sino amor por lo nuestro y respeto por quienes gestaron la Patria, un llamado a sostener la libertad tal como lo hicieron quienes lucharon hace casi dos siglos.