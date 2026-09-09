Una nueva encuesta nacional registró que el 63,7% de los consultados tiene una percepción negativa sobre la marcha de la economía. El resultado combina a quienes consideran que la actividad está empeorando con aquellos que observan un escenario de estancamiento y vuelve a instalar al bolsillo como una de las principales dificultades para el Gobierno de Javier Milei rumbo a las elecciones presidenciales de 2027.

Los datos corresponden a un sondeo de Giacobbe & Asociados, realizado entre el 24 y el 30 de agosto. El estudio también consultó sobre el plan económico impulsado por Milei y Luis Caputo, que recibió cuestionamientos del 56,5% de los participantes.

Ante la pregunta sobre cómo percibían la situación económica, el 48,9% respondió que estaba empeorando y que sufría ese deterioro personalmente. Otro 9,5% consideró que la economía empeoraba, aunque todavía no advertía sus efectos en su vida cotidiana, mientras que el 5,3% describió un escenario de estancamiento.

En sentido contrario, el 28,5% afirmó que la economía estaba mejorando y que esa recuperación se reflejaba en su situación personal. Un 7,3% también observó una evolución favorable, pero indicó que sus efectos aún no habían llegado a su economía cotidiana.

Más de la mitad cuestionó el programa económico

La evaluación del plan económico mostró otro dato adverso para la administración nacional. El 47,8% sostuvo que el programa era equivocado y que el esfuerzo realizado por la población no tenía sentido. A ese grupo se sumó un 8,7% que manifestó no comprender la orientación de las medidas ni tener certeza de que puedan producir mejoras.

En el otro extremo, el 16,8% consideró que el programa avanzaba correctamente y que el ajuste no tenía la magnitud señalada por sus críticos. Además, el 22,4% afirmó que era necesario soportar sus consecuencias actuales ante la expectativa de obtener resultados favorables en el futuro.

Otro 3,6% respondió que el plan tenía sentido, aunque expresó dudas sobre su capacidad personal para atravesar la crisis. La distribución de las respuestas exhibe que incluso dentro del sector que reconoce una lógica en el programa aparecen dificultades para sostener sus costos.

Milei conserva el primer lugar en imagen positiva

Pese a la evaluación negativa de la economía, Milei continúa como el dirigente con mayor imagen positiva entre las figuras incluidas en el relevamiento. El Presidente alcanzó un 36,1%, dos puntos por encima del registro anterior.

Su imagen negativa descendió, pero permaneció en un nivel elevado: llegó al 55,7%. De esta manera, Milei conserva competitividad política de cara a 2027, aunque enfrenta un rechazo mayoritario y un deterioro de las percepciones vinculadas con la economía.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quedó apenas por debajo, con un 36% de imagen positiva y un 52,5% de negativa. El gobernador bonaerense Axel Kicillof se ubicó como el opositor mejor posicionado, con un 34,8% de valoración favorable y un 52,2% de rechazo.

Más atrás quedaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con 31,2% de imagen positiva; la expresidenta Cristina Kirchner, con 27,9%; el expresidente Mauricio Macri, con 21%; la vicepresidenta Victoria Villarruel, con 11,9%; y el diputado Máximo Kirchner, con 11,3%.

El relevamiento presenta así un escenario con dos tendencias simultáneas: el Presidente mantiene una ventaja estrecha sobre el resto de los dirigentes evaluados, pero la percepción negativa sobre la economía y el cuestionamiento al programa oficial condicionan el panorama político hacia 2027.