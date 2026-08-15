Diputados citó al embajador de EE.UU. por denuncias de presiones a una cooperativa en Vaca Muerta

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas.

La disputa entre Estados Unidos y China por el avance de Huawei en sectores estratégicos de la Argentina sumó un nuevo capítulo y desembarcó de lleno en el Congreso. El conflicto se originó en torno a la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF), que denunció haber recibido advertencias de funcionarios estadounidenses por sus acuerdos con la empresa tecnológica china para desarrollar infraestructura de conectividad y un centro de procesamiento de datos en Neuquén.

El episodio escaló hasta la Cámara de Diputados, donde la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales, presidida por el diputado nacional de Unión por la Patria Aldo Leiva, convocó al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, para el próximo miércoles 19 de agosto a las 13. La presencia del diplomático todavía no estaba confirmada públicamente.

La convocatoria se produjo después de una reunión de la comisión con representantes de CALF, quienes expusieron ante legisladores de distintos bloques las advertencias que recibieron en relación con Huawei. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó la presencia del embajador para abordar la situación y sostuvo que el ámbito parlamentario resulta clave para "esclarecer lo sucedido".

La Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales tiene entre sus competencias el tratamiento de asuntos vinculados con la actividad cooperativa, mutual y de organizaciones sin fines de lucro. Su presidente es Aldo Leiva, diputado nacional por Chaco e integrante de Unión por la Patria.

El proyecto de CALF que encendió las alarmas

El origen de la controversia está en los proyectos tecnológicos que CALF viene desarrollando junto con Huawei. La cooperativa neuquina mantiene desde hace meses una relación con la compañía china y avanzó en iniciativas vinculadas con fibra óptica, redes eléctricas inteligentes y un centro de datos.

En abril, una delegación de CALF viajó a China y visitó las instalaciones de Huawei en Shenzhen. Según informó la propia cooperativa, la agenda estuvo vinculada con soluciones tecnológicas para mejorar sus servicios, mientras que otras publicaciones sobre el encuentro señalaron que también se analizaron proyectos relacionados con conectividad y sistemas de gestión de redes.

El desarrollo de un data center en territorio neuquino es el punto que mayor preocupación genera en Washington. El argumento estadounidense apunta a la sensibilidad estratégica de la infraestructura tecnológica asociada a Vaca Muerta, donde operan compañías internacionales y donde la seguridad de las comunicaciones y de los datos adquiere especial relevancia.

La Cooperativa CALF, que actualmente es presidida por Marcelo Severini, sostiene que sus decisiones comerciales deben quedar dentro de sus propios procedimientos y que tiene autonomía para definir qué proveedores contrata. La secretaria general de la entidad, Yenny Fonfach, planteó esa posición ante los legisladores y cuestionó cualquier intento de condicionar las decisiones de la cooperativa. La actual conducción de CALF fue definida a comienzos de 2026 y su estructura institucional fue ratificada posteriormente por la propia entidad.

El embajador de EE.UU., Peter Lamelas, fue convocado para el próximo 19 de agosto, a las 13h, por la Comisión de Asuntos Cooperativos de Diputados.



Esperamos su presencia para abordar la grave situación e irregularidades expuestas por los miembros de la cooperativa CALF de… https://t.co/BLjm79zAfe — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) August 14, 2026

La carta de Peter Lamelas

La discusión tomó otra dimensión cuando CALF presentó ante los legisladores una comunicación atribuida al embajador estadounidense Peter Lamelas. En ese documento, el representante de Donald Trump en Buenos Aires dejó asentada la posición de Washington respecto de Huawei y vinculó la utilización de tecnología de la firma china con cuestiones de seguridad nacional.

Lamelas sostuvo que su responsabilidad en la Argentina incluye proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y promover las inversiones de su país. En la misma comunicación cuestionó los vínculos de Huawei con el Partido Comunista Chino y planteó que las leyes de inteligencia y seguridad de China pueden obligar a las empresas alcanzadas por esa normativa a entregar información recopilada.

El planteo de Washington apunta, en definitiva, a que CALF desista de avanzar con Huawei y evalúe proveedores alternativos. La embajada estadounidense ofreció mantener conversaciones para analizar otras opciones tecnológicas que, desde su perspectiva, puedan ser consideradas confiables y reduzcan los riesgos sobre la información.

El conflicto ya había trascendido el plano comercial. Días atrás se conoció que funcionarios estadounidenses habían advertido sobre eventuales restricciones para obtener visas si los directivos de CALF avanzaban con el acuerdo con Huawei. La cooperativa elevó entonces el reclamo a la Cancillería argentina y cuestionó lo que consideró una presión diplomática sobre una decisión empresarial.

La Embajada de Estados Unidos tiene como jefe de misión a Peter Lamelas, quien fue acreditado como embajador en la Argentina el 3 de noviembre de 2025, según los registros oficiales de la Cancillería.

Washington contra Beijing por la tecnología

El episodio neuquino se inscribe en una disputa de mayor alcance. Estados Unidos sostiene desde hace años que Huawei representa un riesgo para la seguridad de sus redes y cuestiona sus vínculos con el aparato estatal chino. China, por su parte, rechaza esas acusaciones y denuncia que Washington utiliza argumentos de seguridad para limitar la expansión internacional de sus empresas tecnológicas.

La tensión volvió a quedar expuesta esta semana. Después de nuevas declaraciones de Lamelas sobre los riesgos de incorporar tecnología china en sectores estratégicos, la Embajada de China en la Argentina calificó sus acusaciones contra Huawei como una "calumnia sin ningún fundamento" y cuestionó que el diplomático estadounidense generalice el concepto de seguridad nacional y genere temor en el mercado.

La representación china defendió además los mecanismos de ciberseguridad de Huawei y aseguró que la empresa se comprometió a implementar acuerdos de "no puerta trasera" y a someterse a auditorías y verificaciones de terceros. También rechazó que el Gobierno chino ordene a las compañías entregar información en violación de las leyes de los países donde operan.

De esta manera, el caso CALF dejó de ser solamente una discusión entre una cooperativa neuquina y un proveedor tecnológico. La presencia de Huawei en un área vinculada con Vaca Muerta convirtió el expediente en un punto de fricción entre Washington y Beijing, con impacto directo sobre una infraestructura que ambos países consideran estratégica.

Con ese escenario como telón de fondo, el Congreso busca ahora escuchar la posición de Estados Unidos directamente de boca de su representante diplomático. La convocatoria a Lamelas fue impulsada desde la Comisión de Asuntos Cooperativos que conduce Leiva, después de que los directivos de CALF expusieran allí el contenido de sus reclamos.

"Esperamos su presencia para abordar la grave situación e irregularidades expuestas por los miembros de la cooperativa CALF de Neuquén. El ámbito institucional es clave para esclarecer lo sucedido", expresó Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria.

La comisión ya tiene prevista la reunión para el 19 de agosto a las 13. El interrogante central será si Lamelas concurrirá y qué explicación dará sobre las advertencias realizadas a la cooperativa neuquina. La discusión también pondrá bajo la lupa hasta dónde llega la política de seguridad de Washington cuando se trata de empresas argentinas que negocian con compañías chinas.