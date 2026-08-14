Una encuesta nacional de Zuban Córdoba expuso una marcada diferencia entre la importancia que una parte mayoritaria de la sociedad le asigna a la soberanía nacional y la evaluación que realiza sobre las decisiones del Gobierno de Javier Milei. El 65,7% de los consultados considera que la soberanía y la defensa de la patria están menos presentes que antes en las posturas y políticas de la administración nacional.

El estudio fue realizado entre el 8 y el 10 de agosto sobre 1.200 personas mayores de 16 años de todo el país, con un margen de error de ±2,83% y un nivel de confianza del 95%. La medición muestra que el resultado sobre el Gobierno contrasta con una creciente valoración social de esos mismos conceptos.

Cuando la consulta se concentró en la presencia de la idea de “soberanía nacional” en la sociedad argentina, el 54,1% respondió que está más presente que antes. Otro 25,8% sostuvo que permanece igual, el 17,3% consideró que tiene menor presencia y el 2,8% no manifestó una posición.

La evaluación cambia cuando la pregunta apunta al Gobierno

El escenario se invierte al vincular esos valores directamente con la administración de Milei. Según el relevamiento, el 65,7% considera que la soberanía nacional y la defensa de la patria están menos presentes en las posturas y decisiones del Gobierno nacional.

En sentido contrario, el 21% entiende que esos principios están más presentes dentro de las decisiones oficiales, mientras que el 11,3% considera que se mantienen igual y el 2% respondió que no sabe.

La diferencia constituye uno de los principales datos del estudio: mientras una mayoría percibe que la soberanía ganó protagonismo en la sociedad, casi dos tercios consideran que el Gobierno se mueve en la dirección contraria respecto de esos valores.

El informe se conoce además en un escenario atravesado por discusiones sobre la inserción internacional de la Argentina, la relación con Estados Unidos y China y el control de sectores considerados estratégicos. Una de las controversias recientes estuvo vinculada con Vaca Muerta y la posición expresada por el embajador estadounidense Peter Lamelas respecto de la utilización de tecnología china en proyectos energéticos.

La defensa de la patria también gana presencia social

La encuesta analizó por separado la percepción sobre la “defensa de la patria”. En ese caso, el 48,3% sostuvo que ese valor está más presente que antes dentro de la sociedad argentina, mientras que el 28,1% señaló que permanece igual y el 20,1% respondió que está menos presente. El 3,5% no expresó una posición.

También aparecen diferencias según la edad. Entre las personas de 16 a 30 años, el 36,6% respondió que la defensa de la patria está más presente y otro 36,6% consideró que se mantiene igual. Entre los mayores de 60 años, en cambio, el porcentaje que percibe una mayor presencia asciende al 52,3%.

En materia de soberanía nacional, la percepción de una mayor presencia también aumenta entre los grupos de mayor edad: llega al 59% entre quienes tienen más de 60 años, mientras que entre los jóvenes de 16 a 30 años alcanza el 48,7%.

El relevamiento muestra así una brecha entre dos fenómenos simultáneos: por un lado, la creciente presencia que los consultados atribuyen a conceptos como soberanía nacional y defensa de la patria dentro de la sociedad; por otro, una evaluación mayoritariamente negativa cuando esos mismos valores son asociados con las posturas y decisiones del Gobierno de Milei.