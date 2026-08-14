Un estudio de opinión pública de Hugo Haime y Asociados expuso un escenario de fuerte malestar con la situación económica y mostró un bajo nivel de respaldo a la continuidad sin cambios del modelo impulsado por el gobierno de Javier Milei. Apenas el 14% de los encuestados manifestó que prefiere mantener el rumbo económico tal como está, mientras que un 47% sostuvo que debería cambiarse totalmente.

El relevamiento también registró expectativas negativas sobre la evolución de la situación personal durante los próximos doce meses. Un 45% respondió que espera estar peor dentro de un año y otro 14% considera que continuará igual de mal. En sentido contrario, el 33% manifestó expectativas de estar mejor.

Los datos muestran que el deterioro de las expectativas económicas tiene una traducción directa en el estado de ánimo. El 42% de los consultados se definió como “triste y desanimado”, mientras que apenas un 20% dijo estar “contento y con esperanza”.

Hugo Haime & Asociados Estudio Nacional

Los bajos salarios, en el centro de las preocupaciones

El nivel de los ingresos aparece como uno de los principales factores detrás del malestar. Según la encuesta, un 35% señaló a los bajos salarios como el problema más importante del país, mientras que el 48% afirmó que es el problema que más lo afecta en su vida cotidiana.

La situación de los hogares también queda reflejada en las estrategias utilizadas para afrontar los gastos. Un 53% aseguró que dejó de comprar cosas que necesita, mientras que un 31% indicó que se está endeudando con la tarjeta de crédito y otro 29% respondió que tuvo que pedir dinero prestado.

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Frente a ese escenario, solo el 25% de los participantes del relevamiento afirmó que los ingresos familiares le alcanzan. El dato contrasta con el peso que adquieren la reducción del consumo y el endeudamiento como mecanismos para sostener los gastos cotidianos.

Un 63% desaprueba la gestión de Milei

El estudio también midió la evaluación política de la administración nacional. De acuerdo con los resultados difundidos, un 63% desaprueba la gestión de Javier Milei, mientras que un 35% la aprueba.

La mirada sobre el programa de ajuste muestra una brecha similar. Un 42% respondió que nunca estuvo de acuerdo con el ajuste, mientras que un 26% considera que “el esfuerzo vale la pena”.

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El dato más marcado aparece al consultar directamente qué debería ocurrir con el rumbo económico: solo el 14% quiere mantener el modelo tal como está, contra un 47% que reclama modificarlo totalmente.

Los resultados se conocen en un contexto en el que otras mediciones recientes también vienen reflejando señales de insatisfacción con la situación del país y un deterioro de la evaluación de la gestión. Un relevamiento difundido por grupolaprovincia.com el 13 de agosto, correspondiente a otro estudio, ubicó la insatisfacción con la marcha del país en 69% y la aprobación del Gobierno en 35%, aunque se trata de una encuesta distinta y no debe equipararse metodológicamente con la de Hugo Haime.

La encuesta de Hugo Haime y Asociados concentra, así, buena parte de sus indicadores negativos en tres dimensiones: la dificultad para sostener el consumo cotidiano, las bajas expectativas para el próximo año y la demanda de cambios sobre el rumbo económico actual.