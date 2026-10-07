Achával defendió la reelección de intendentes y descartó recurrir a la Justicia

El intendente de Pilar, Federico Achával, se pronunció a favor de habilitar nuevas reelecciones municipales, aunque descartó impulsar una vía judicial para modificar las restricciones vigentes. El jefe comunal reconoció que, bajo la legislación actual, no puede volver a competir por la intendencia y sostuvo que cualquier cambio debe surgir de una discusión entre la sociedad y la política.

Federico Achával.

“No, con la ley actual”, respondió cuando fue consultado sobre una nueva candidatura en Pilar. Respecto de la posibilidad de recurrir a los tribunales, explicó: “Creemos que es una discusión de la sociedad con la política y, en su caso, lo tiene que resolver la política”.

Su posición sobre el fondo del debate fue explícita: “Debería permitirse la reelección de los intendentes”. Para sostener ese planteo, apeló tanto a los cambios en el acceso a la información como a la experiencia acumulada en el ejercicio del gobierno municipal.

Achával señaló que las condiciones de comunicación son diferentes de las que existían durante el debate sobre los denominados “barones del conurbano”. Mencionó los teléfonos y la velocidad con la que circula la información como elementos que modificaron aquel escenario.

También defendió el aprendizaje adquirido al frente del municipio. “Yo creo que soy mejor intendente hoy tomando decisiones que hace seis años. El pueblo de Pilar y el pueblo argentino invirtió para que yo tome mejores decisiones desde lo ejecutivo”, sostuvo.