Con Cascallares y Fabiani, Kicillof inauguró el nuevo edificio del CAPS Floreal Ferrara

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguró el nuevo edificio del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Floreal Ferrara”, en el barrio San Pablo de Burzaco, partido de Almirante Brown. Las instalaciones demandaron una inversión de $3.415 millones y cuentan con espacios para atención general, odontología, ginecología y vacunación.

Del acto participaron el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el diputado provincial Mariano Cascallares; y el intendente local, Juan Fabiani. Durante su visita al distrito, el gobernador también recorrió la Expo Inclusión, participó de la apertura de la Feria Internacional del Libro y entregó equipamiento al municipio.

El nuevo edificio dispone de cuatro consultorios de atención general, uno odontológico y otro ginecológico, además de vacunatorio, enfermería, farmacia y un salón de usos múltiples. Según destacó Kicillof, se trata del CAPS número 213 inaugurado durante su gestión.

“Desde el primer día de gestión asumimos el compromiso de llevar la atención primaria de la salud al corazón de cada barrio”, afirmó el mandatario. También defendió la intervención estatal en el sistema sanitario: “La salud no puede ser tratada como un negocio, sino como un derecho que debe garantizarse para todos y todas”.

Kicillof vinculó la necesidad de fortalecer la atención pública con las dificultades económicas de las familias. Sostuvo que el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo dejaron a miles de personas sin obra social o sin posibilidades de afrontar una prepaga.

El gobernador cuestionó las prioridades del Gobierno nacional y aseguró que la Provincia continuará trabajando con los municipios para ampliar el sistema de salud. Cascallares, por su parte, destacó que el edificio está equipado y permitirá mejorar la atención pública en Almirante Brown.

Inclusión laboral y articulación con empresas

Junto al ministro de Trabajo, Walter Correa, Kicillof recorrió la Expo Inclusión, una feria destinada a promover el acceso al empleo de personas con discapacidad. La propuesta incluye stands, orientación laboral y talleres, además del congreso “Discapacidad y Empresas: por el camino de la inclusión”.

Durante la recorrida, el gobernador remarcó la importancia de la cooperación entre el sector público y el privado. “No se trata de falsas antinomias entre el Estado y el sector privado, sino de coordinar esfuerzos para generar nuevas oportunidades que incluyan a todos y todas”, expresó.

Correa puso el acento en la formación, la capacitación y la defensa de los derechos laborales de los jóvenes. También sostuvo que la Provincia mantiene esas políticas pese a las restricciones financieras que atribuyó al Gobierno nacional.

Fabiani relacionó la inclusión laboral con el desarrollo productivo y la independencia económica. El intendente planteó que esos ejes permiten generar puestos de trabajo y defendió la orientación compartida por el municipio y la administración bonaerense.

Feria del Libro y equipamiento municipal

La agenda incluyó la apertura de la décima Feria Internacional del Libro de Almirante Brown, que se extenderá hasta el 11 de octubre bajo el lema “Más libros, más memoria”.

En esa actividad participaron la embajadora de Irlanda, Olive Hempenstall; el cónsul de Italia en Lomas de Zamora, Massimo Palozzi; el agregado Cultural de la Embajada de Paraguay, Rodolfo Serafini; y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola.

Además, el municipio recibió seis camiones volcadores adquiridos mediante un leasing del Banco Provincia. Con la presencia de la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, también se distribuyeron luminarias para la vía pública y clubes deportivos, bibliotecas para establecimientos educativos, bicicletas y kits para la gestión del riesgo y la emergencia climática.