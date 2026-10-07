Balcarce se prepara para cuatro días de gastronomía y espectáculos por la Fiesta del Postre

Balcarce presentó oficialmente la 22ª edición de la Fiesta Nacional del Postre, que se desarrollará del viernes 9 al lunes 12 de octubre en el predio de la Sociedad Rural y combinará gastronomía, espectáculos, actividades educativas y propuestas recreativas para toda la familia.

El lanzamiento se realizó en la Casa del Bicentenario y estuvo encabezado por el intendente Esteban Reino y la subsecretaria de Turismo, Rosario Tufró, junto a productores, emprendedores y representantes del sector gastronómico local.

Una fiesta que busca seguir creciendo

Durante la presentación, Reino destacó la importancia de volver a poner en marcha una celebración que, según remarcó, gana convocatoria con cada edición.

El intendente señaló que la Fiesta Nacional del Postre funciona como una vidriera para mostrar el potencial gastronómico, comercial y organizativo de Balcarce.

También puso en valor la posibilidad de recibir visitantes de distintos puntos de la Provincia y del país durante el fin de semana largo.

Cuatro días en la Sociedad Rural

La celebración se extenderá durante cuatro jornadas consecutivas.

El predio de la Sociedad Rural volverá a contar con espacios interiores y exteriores destinados a distintas actividades.

La programación combinará demostraciones culinarias, música, propuestas recreativas, iniciativas educativas y actividades pensadas para niños y familias.

Invitados y referentes gastronómicos

Entre los invitados se encuentran Lulo Kazimirczyk, especializado en pastelería nórdica; Edgardo Ríos, de Mambrunense; y Chef Sale.

También estará presente Rocío Espinillo, madrina de la Fiesta Nacional del Postre.

La propuesta busca incorporar diferentes estilos, recetas y técnicas dentro de las cocinas en vivo.

San Martín de los Andes y Benito Juárez, presentes

La fiesta contará además con la participación de ciudades invitadas.

San Martín de los Andes llegará con una propuesta de inspiración patagónica, mientras que Benito Juárez presentará una elaboración con la frambuesa como protagonista.

La intención es sumar sabores de distintas regiones y ampliar el intercambio gastronómico dentro del evento.

Emprendedores locales como protagonistas

La edición también tendrá una fuerte presencia de productores y emprendimientos de Balcarce.

Durante la presentación, Nicolás Quiroga, de Doble Yema, destacó la posibilidad de vincular su actividad con distintas experiencias culinarias.

El productor anticipó que participará en dos o tres espacios de cocina acompañando a pasteleros y cocineros que utilizarán sus productos y confirmó además la presencia de un horno de barro.

Educación, identidad y propuestas para chicos

La programación incluirá también iniciativas vinculadas con la historia y la identidad local.

El viernes se presentará el juego didáctico “Balcarce se recorre jugando”, de la Escuela Nº 3, y el juego de naipes “Identidad Secreta”, desarrollado por el Museo Histórico Balcarce.

También participarán el Club Después del Cole, Envión, establecimientos educativos y distintos espacios municipales.

La programación del sábado

El sábado 10 se presentará la Orquesta Escuela Infanto Juvenil.

Además, habrá cocina en vivo con la chef Paula Larroudé, invitada de San Martín de los Andes, quien llegará con la propuesta “Bosque Negro y deshielo en Chapelco”.

A las 16 será el turno de Lulo Kazimirczyk y a las 17 se presentará Edgardo Ríos, de Mambrunense.

Las actividades del domingo

El domingo 11 incluirá una nueva edición de Nuevos Cocineritos, junto a Marcela Legarreta.

También Estela Gluten elaborará una torta sin TACC en el marco del Día de la Madre.

A las 16 se presentará la Guardia Nacional del Mar, de Mar del Plata, y a las 17 participará Rocío Espinillo.

El lunes, cocina y récord

La última jornada tendrá cocina en vivo a cargo del Municipio de Benito Juárez.

A las 16 se presentará Chef Sale y una hora más tarde llegará uno de los momentos más esperados de la fiesta: la elaboración del postre Balcarce más largo.

La actividad volverá a tener un fin solidario, ya que lo recaudado será destinado a Protección a la Infancia y al Hogar “Nuestro Sueño”.

Un nuevo récord para el postre Balcarce

Tufró confirmó que en esta edición se intentará superar nuevamente la marca alcanzada anteriormente.

La intención es continuar extendiendo el tamaño del postre más emblemático de la celebración y renovar un desafío que ya se convirtió en uno de los principales atractivos de la fiesta.

La funcionaria adelantó además que varias de las recetas de los invitados se mantendrán en secreto hasta el momento de las demostraciones.

Una agenda que todavía puede sumar actividades

La organización informó que aún restan confirmar artistas, espectáculos y otras propuestas.

El cronograma definitivo será difundido posteriormente por los canales oficiales de Turismo Balcarce.

La fiesta contará además con acompañamiento institucional de las áreas de Turismo de la región y de la Provincia de Buenos Aires.

Gastronomía, turismo e identidad local

La 22ª Fiesta Nacional del Postre vuelve a combinar gastronomía, producción, cultura y turismo.

Con cuatro días de actividades, invitados especiales y un nuevo desafío alrededor del postre Balcarce, la ciudad se prepara para una de sus celebraciones más representativas.

La propuesta busca volver a reunir a vecinos, visitantes, emprendedores e instituciones en torno a una fiesta que pone en valor la identidad gastronómica local.