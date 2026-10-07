Wischnivetzky destacó nuevas prestaciones de salud en la costa de Mar Chiquita

El partido de Mar Chiquita incorporó nuevas prestaciones vinculadas con la salud en Santa Clara del Mar y La Caleta, con la inauguración de una farmacia y la puesta en funcionamiento de nuevo equipamiento para rehabilitación física.

Las acciones apuntan a ampliar la oferta de servicios en la costa y facilitar el acceso de los vecinos a distintas prestaciones sin necesidad de trasladarse a otros puntos del distrito.

Una nueva farmacia en Santa Clara del Mar

En el marco del 93° aniversario de la Cooperativa Arbolito, se inauguró la Farmacia AMOF a partir de un convenio entre ambas entidades.

La apertura estuvo encabezada por el intendente Walter Wischnivetzky, el senador Jorge Paredi y autoridades de la mutual y de la cooperativa.

El nuevo espacio funciona en Montreal 1015.

Beneficios para socios de Arbolito

La farmacia ofrecerá un descuento del 10% para socios de la Cooperativa Arbolito en compras de farmacia y perfumería.

Ese beneficio se suma a los descuentos y coberturas vinculados con obras sociales y entidades bancarias.

La apertura incorpora así una nueva opción de atención y acceso a medicamentos para vecinos de Santa Clara del Mar.

Más equipamiento para La Caleta

En paralelo, el Municipio entregó nuevo equipamiento de kinesioterapia en el SUM de la comunidad de La Caleta.

La adquisición fue realizada con fondos municipales a través de la Secretaría de Salud.

El objetivo es fortalecer la atención de rehabilitación física en la zona y acercar el servicio a los vecinos de la Costa Norte.

Qué equipamiento se incorporó

El nuevo dispositivo cuenta con un camastro, herramientas de magnetoterapia, electroestimuladores TENS, lámparas infrarrojas y pelotas destinadas a esferodinamia.

Los equipos quedarán instalados de manera permanente en el SUM de La Caleta.

La atención estará a cargo de profesionales del servicio de kinesiología anexo del CAPS de Santa Clara del Mar, dirigido por el doctor Fernando Salinas.

Atención dos veces por semana

El servicio funcionará los martes y jueves de 9 a 11.30.

Los pacientes podrán realizar rehabilitación de afecciones neurológicas, articulares y musculoesqueléticas.

La incorporación del equipamiento permitirá ampliar la capacidad de atención y sumar una alternativa más cercana para quienes viven en la zona.

Descomprimir la demanda de Santa Clara

Uno de los objetivos principales es reducir la presión sobre el servicio de Santa Clara del Mar.

Con la nueva prestación en La Caleta, vecinos de la Costa Norte podrán acceder a rehabilitación de manera local.

De esta manera, el Municipio busca distribuir mejor la demanda y acercar la atención a distintos sectores del territorio.

Una inversión con fondos municipales

Durante la entrega, el secretario de Salud, Manuel Arévalo, destacó la gestión del subsecretario Ludovico Gordon.

La actividad contó además con la participación del intendente Walter Wischnivetzky, el director de los CAPS de la costa, Rodrigo Méndez, y la delegada de la Costa Norte, Andrea Lezcano.

La inversión fue realizada con recursos municipales.

Más servicios en la costa de Mar Chiquita

Las dos iniciativas apuntan a fortalecer la cobertura sanitaria en distintos puntos de la costa.

Mientras la farmacia incorpora una nueva alternativa para el acceso a medicamentos y productos de perfumería, el equipamiento de kinesiología permite ampliar las prestaciones de rehabilitación.

Con estas incorporaciones, Mar Chiquita suma nuevos servicios orientados a mejorar el acceso y acercar la atención a los vecinos.