Juan Fiorini gestionó más recursos para la seguridad de Junín

Juan Fiorini mantuvo una reunión con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires junto al equipo de Seguridad del Municipio de Junín. Según informó en sus redes sociales, durante el encuentro gestionaron más recursos y coordinaron acciones de cara al Operativo Sol.

La reunión tuvo como ejes las necesidades de seguridad del distrito y el trabajo conjunto entre el municipio y la administración provincial. Fiorini señaló que también avanzaron en la definición de prioridades para orientar esa coordinación.

“Gestionamos más recursos, definimos prioridades y coordinamos acciones de cara al Operativo Sol”, expresó al dar a conocer el encuentro. La publicación informó sobre las gestiones realizadas, sin anunciar una asignación concreta de equipamiento o personal.

Fiorini destacó la anticipación y la articulación entre los equipos como parte del trabajo para la seguridad de los vecinos. “Trabajar en equipo y anticiparnos es la mejor manera de seguir cuidando a nuestros vecinos”, sostuvo.