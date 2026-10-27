Sin sesión a la vista, Diputados mueve expedientes y busca avanzar con las paritarias judiciales

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados bonaerense, presidida por Soledad Alonso, de Fuerza Patria.

La Cámara de Diputados bonaerense afronta la última semana de octubre sin una nueva sesión ordinaria convocada, pero con una agenda de nueve reuniones de comisiones entre el martes 27 y el jueves 29. El movimiento parlamentario incluye cinco encuentros ordinarios y cuatro reuniones de asesores, distribuidos entre asuntos laborales, cultura, clubes, discapacidad, derechos humanos, consumo y apuestas.

El principal expediente legislativo identificado para esta semana es el proyecto del presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, para regular las negociaciones colectivas entre el Poder Judicial provincial y sus trabajadores. La iniciativa obtuvo despacho favorable en Legislación General y será abordada por la Comisión de Trabajo, que preside Soledad Alonso, también del oficialismo.

La actividad se desarrollará bajo la conducción de Alejandro Dichiara, presidente de la Cámara baja, y con las negociaciones legislativas abiertas después de la sesión del 20 de octubre. Mientras algunas propuestas consiguieron avanzar en su recorrido parlamentario, otras, como la regulación integral de las apuestas online, todavía necesitan acuerdos para llegar al recinto.

Paritarias judiciales: el proyecto que llega a Trabajo

La Comisión de Trabajo se reunirá este martes a las 15 en las salas 5 y 6 del Anexo. Allí tendrá tratamiento el expediente D-2597/26-27, presentado por Tignanelli, que busca establecer un marco legal específico para las relaciones laborales entre la administración de Justicia, el Ministerio Público y las organizaciones sindicales del sector.

El proyecto ingresó en julio, obtuvo estado parlamentario el 27 de agosto y recibió despacho de Legislación General el 19 de octubre. Un día después pasó a Trabajo, mientras Presupuesto e Impuestos permanece como otra instancia pendiente. El dictamen favorable reunió acompañamientos de legisladores de Fuerza Patria, UCR + Cambio Federal, PRO y el Frente de Izquierda, aunque también se emitió un despacho de minoría.

La iniciativa propone crear dos ámbitos de negociación: uno salarial y otro destinado a las condiciones de trabajo, con participación de autoridades judiciales, representantes del Ministerio Público y organizaciones gremiales. También contempla la intervención del Poder Ejecutivo en la discusión salarial mientras no exista un régimen de autonomía presupuestaria para la Justicia.

Paritarias de judiciales bonaerenses.

El texto establece obligaciones de negociación de buena fe, intercambio de información y continuidad de los convenios colectivos hasta su reemplazo por nuevos acuerdos. Al mismo tiempo, excluye de la negociación las facultades de autogobierno del Poder Judicial, con el propósito de preservar sus atribuciones institucionales.

La propuesta responde a un reclamo histórico de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). Actualmente existen negociaciones salariales, pero no un régimen legal de convenios colectivos específico para los empleados judiciales, a diferencia de otros sectores de la administración pública provincial.

El avance parlamentario coincide con una novedad salarial. El viernes 23 de octubre, las asambleas de las 20 departamentales de la AJB aceptaron una recomposición del 6% sobre los salarios de septiembre, distribuida en dos incrementos del 3% para octubre y noviembre. El acuerdo incluye la reapertura de la discusión paritaria en diciembre.

La Suprema Corte de Justicia bonaerense, presidida por Sergio Torres, también había presentado en abril una propuesta que combina autonomía presupuestaria, autarquía económico-financiera y negociación colectiva. El secretario general de la AJB, Hugo Russo, respaldó entonces la necesidad de establecer una ley que permita a los trabajadores participar formalmente en las decisiones sobre su carrera y sus condiciones laborales.

La discusión llega junto con otros reclamos del máximo tribunal por recursos, nuevos organismos judiciales y cobertura de vacantes. En Diputados, Tignanelli también impulsó iniciativas para reorganizar el Tribunal de Casación Penal y establecer presidencias rotativas en cámaras de apelación, dentro de una agenda de reformas que mantiene distintos expedientes en trámite.

Clubes, cultura y derechos humanos: las otras reuniones ordinarias

El miércoles 28 comenzará con la Comisión de Asuntos Culturales, convocada para las 12 en modalidad remota. La reunión estará encabezada por José Ignacio Rossi, de Fuerza Patria, cuyo cuerpo parlamentario viene trabajando sobre reconocimientos culturales, conmemoraciones e iniciativas vinculadas con el patrimonio y distintas expresiones artísticas bonaerenses.

Reunión ordinaria de la comisión de Asuntos Culturales en Diputados.

A las 14 se reunirá Clubes y Asociaciones Civiles, bajo la presidencia de Luciana Padulo, referente del Frente Renovador dentro del oficialismo. El encuentro tendrá lugar en las salas 5 y 6 del Anexo, en un área donde confluyen propuestas relacionadas con el funcionamiento institucional, la protección de los deportistas y el sostenimiento de las organizaciones comunitarias.

Durante reuniones anteriores de octubre, esa comisión abordó proyectos de diferentes bancadas. La radical María Alejandra Lordén impulsó medidas para prevenir consumos problemáticos en clubes de barrio; Priscila Minnaard, también del radicalismo, propuso cambios vinculados con el financiamiento de asociaciones de bomberos voluntarios; y la oficialista Ayelén Rasquetti promovió la paridad de género en las conducciones de entidades deportivas.

El jueves 29, a las 10, será el turno de Derechos Humanos, presidida por Juan Martín Malpeli, del Frente Renovador. La reunión se realizará en el Espacio de Memoria de la ex Comisaría Quinta de La Plata, sede vinculada con la recuperación de la memoria sobre el terrorismo de Estado.

En encuentros previos, el cuerpo analizó iniciativas sobre memoria, verdad y justicia, entre ellas una propuesta de Tignanelli para reconocer a víctimas y sobrevivientes de Cromañón como destinatarios prioritarios de políticas públicas de acompañamiento y reparación, además de un proyecto de Alonso para instituir el Día Provincial de las Juventudes.

La quinta reunión ordinaria será la de Derechos del Usuario y el Consumidor, prevista para el jueves a las 15 en las salas 5 y 6 del Anexo. Su presidente es Diego Nanni, de Fuerza Patria. El espacio tiene intervención en asuntos vinculados con la protección de usuarios, relaciones de consumo y obligaciones de prestadores de bienes y servicios.

Ludopatía, discapacidad y los encuentros de asesores

Además de las reuniones ordinarias, la Cámara programó cuatro encuentros de asesores. El martes a las 14 trabajará de manera remota Asuntos de las Personas con Discapacidad, presidida por Margarita Recalde, mientras que a las 15 se reunirán los asesores de Deportes, comisión encabezada por Marcela Basualdo.

El miércoles a las 13 llegará el turno de Asuntos Regionales y del Interior, presidida por el diputado del PRO Héctor Gay, con una convocatoria en la sala 3 del Anexo.

El jueves a las 10 se reunirá el equipo de asesores de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, que conduce Micaela Olivetto, de Fuerza Patria. Ese espacio mantiene abierta la discusión sobre la regulación de las apuestas online, una iniciativa impulsada por la propia legisladora junto con Tignanelli que no consiguió completar su recorrido parlamentario antes de la última sesión.

Micaela Olivetto, presidenta de la Comisión de Juegos de Azar.

El proyecto establece controles biométricos para verificar la identidad de los usuarios, restricciones publicitarias, límites al tiempo de juego y mecanismos de financiamiento para políticas de salud mental, municipios y entidades deportivas. También contempla una fiscalía especializada en apuestas ilegales, uno de los puntos que generó diferencias durante las negociaciones entre bloques.

La propuesta quedó fuera de la sesión del 20 de octubre y continúa pendiente de los dictámenes necesarios para llegar al recinto. La nueva reunión de asesores se produce mientras persiste la búsqueda de acuerdos para regular una actividad que involucra a plataformas digitales, organismos de control y organizaciones dedicadas a la prevención de la ludopatía.

Con estas convocatorias, Diputados cierra octubre con actividad legislativa en nueve comisiones, pero sin fecha confirmada para una nueva sesión. El recorrido de las paritarias judiciales, las negociaciones sobre apuestas online y los demás expedientes pendientes marcará las próximas decisiones parlamentarias antes de que la discusión presupuestaria de 2027 concentre buena parte de la agenda provincial.