Bugallo celebró la media sanción contra el vandalismo rural

El diputado provincial de la Coalición Cívica Luciano Bugallo celebró la media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto que incorpora nuevas figuras penales vinculadas con el vandalismo rural y la intrusión en establecimientos agropecuarios.

La iniciativa fue aprobada por 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención, y ahora deberá continuar su tratamiento en el Senado.

“La propiedad privada se defiende a ultranza”

Tras la votación, Bugallo expresó su respaldo al proyecto y puso el foco en la protección de los establecimientos rurales.

“Una excelente noticia para todo el campo argentino, la propiedad privada se defiende a ultranzas”, sostuvo.

El legislador bonaerense planteó que el avance de la iniciativa representa una señal importante para productores y propietarios rurales frente a delitos que afectan tanto la infraestructura como la actividad productiva.

Bugallo vinculó el proyecto con iniciativas bonaerenses

El diputado también recordó que en la provincia de Buenos Aires viene impulsando medidas en una línea similar.

“Nosotros en Provincia de Buenos Aires, en el mismo sentido, hemos estado trabajando para endurecer penas a cazadores furtivos, pero una Ley Nacional era de vital importancia”, expresó.

De esta manera, Bugallo vinculó el debate nacional con las discusiones que se vienen dando en territorio bonaerense sobre seguridad rural y protección de la propiedad.

Qué establece el proyecto

La iniciativa incorpora al Código Penal nuevas figuras vinculadas con el ingreso no autorizado a predios rurales y el daño a infraestructura productiva.

Entre otros puntos, contempla sanciones para quienes ingresen sin permiso a establecimientos delimitados y agrava las penas cuando se producen daños sobre instalaciones, bienes o recursos vinculados con la producción agropecuaria.

El texto también contempla agravantes para ataques contra silobolsas, sistemas de riego, paneles solares, alambrados y otros elementos utilizados en la actividad rural.

Penas más severas para daños rurales

El proyecto prevé penas de prisión para distintos tipos de conductas vinculadas con vandalismo rural.

En algunos supuestos agravados, las sanciones pueden llegar hasta los 10 años de prisión, especialmente cuando los hechos son cometidos por varias personas, provocan la pérdida total de la producción o interrumpen el ciclo productivo.

La iniciativa también crea la figura de intrusión rural, destinada a sancionar el ingreso a establecimientos sin autorización de quien tenga derecho a excluirlo.

Amplio respaldo en Diputados

El proyecto fue impulsado por el diputado pampeano Martín Ardohain, del PRO, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

La votación reunió apoyos de La Libertad Avanza, PRO, UCR, Provincias Unidas y también de algunos legisladores de Unión por la Patria.

La única abstención correspondió al diputado Luis Eugenio Basterra, de Unión por la Patria.

El foco en la seguridad rural

Para Bugallo, la media sanción se inscribe en una agenda más amplia vinculada con la protección del sector agropecuario.

Su planteo apunta a reforzar las herramientas legales frente a delitos que afectan establecimientos, infraestructura y producción.

El legislador bonaerense insistió en que una norma nacional permitiría dar un marco más amplio a políticas que, según señaló, ya se vienen trabajando en la Provincia.

Ahora, el Senado

Con la aprobación en Diputados, el proyecto pasa ahora a la Cámara alta.

Allí deberá reunir los votos necesarios para convertirse en ley.

Bugallo celebró ese avance y lo vinculó directamente con la necesidad de reforzar la defensa de la propiedad privada y la seguridad en las zonas rurales.