Del bolsillo a Lula y la prensa: los frentes que profundizan la disputa entre Milei y la Provincia

Andrés Larroque y Carlos Bianco en conferencia de prensa.

El ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco reunió este lunes 26 de octubre, en La Plata, tres críticas al gobierno de Javier Milei: la situación económica de las familias, la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva y las expresiones presidenciales contra periodistas.

Acompañado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, Bianco abrió la conferencia con un “¡Hermosa mañana, ¿verdad?!”, en referencia a las elecciones brasileñas. Después exhibió un “tutorial” para responder a los dichos de Milei sobre quienes no llegan a fin de mes y cuestionó sus ataques a la prensa.

Lula, la relación con Brasil y el silencio de la Casa Rosada

Lula fue reelecto presidente de Brasil en el balotaje del domingo 25 de octubre. Según la Justicia Electoral brasileña, obtuvo el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro. El mandatario revirtió la desventaja de la primera vuelta y aseguró un cuarto período presidencial.

Bianco calificó el resultado como una victoria “épica e histórica”, celebró el desarrollo de los comicios y cuestionó que Milei no hubiera felicitado públicamente al ganador. Para el ministro, el silencio de la Casa Rosada adquiere especial importancia porque Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y ambos gobiernos deben sostener relaciones institucionales más allá de sus diferencias políticas.

La crítica llegó a las redes. Bianco escribió en X: “Hace 5 horas que no tuitea, se debe haber quedado sin datos…”. El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro también cuestionó la ausencia de un mensaje oficial y recordó que otros países sudamericanos ya habían reconocido la reelección.

El funcionario afirmó que se había comunicado con el embajador brasileño para transmitir sus felicitaciones. Criticó además el deterioro del vínculo diplomático y sostuvo que las diferencias ideológicas no deberían condicionar las negociaciones comerciales entre ambos países.

Andrés Larroque y Carlos Bianco en conferencia de prensa.

El gobernador Axel Kicillof interpretó el triunfo como un revés político para Milei y para el presidente estadounidense Donald Trump. La victoria de Lula también ingresó en la discusión del peronismo sobre su armado nacional rumbo a 2027, mientras el oficialismo provincial busca ampliar alianzas.

En la lectura de Kicillof, la elección brasileña ofrece un impulso a su construcción para 2027. El gobernador destacó la capacidad de Lula para ampliar apoyos con movilización territorial y presencia en redes. Bianco ya había utilizado la primera vuelta como referencia para advertir que podría haber poco espacio para terceras fuerzas en la próxima elección presidencial argentina.

El “tutorial” sobre salarios, consumo y deudas

El segundo eje surgió de las declaraciones de Milei sobre la expresión “no llegar a fin de mes”. El Presidente había descalificado esa frase y preguntado cómo podían sobrevivir diez días sin comer ni beber quienes decían quedarse sin dinero antes de terminar el mes. Bianco respondió con indicadores económicos y un video de esas afirmaciones.

Su respuesta fue que no llegar a fin de mes no implica necesariamente dejar de comer, sino reducir la calidad de vida: resignar consumos, reemplazar alimentos, postergar tratamientos médicos, gastar ahorros o endeudarse para cubrir necesidades básicas. “Que la gente no llegue a fin de mes significa que empeoró drásticamente su calidad de vida”, afirmó.

Según el ministro, entre agosto de 2023 y agosto de 2026 la actividad económica nacional cayó 2,7%. En ese período, el comercio retrocedió 12,6%, la manufactura 13,7% y la construcción cerca de 20%. Bianco vinculó esas cifras con las dificultades de la producción y el mercado interno.

El funcionario mostró caídas de 17% en ventas mayoristas, 12% en minoristas y 10% en supermercados durante la gestión libertaria. En territorio bonaerense, un informe de Fundación Encuentro calculó que las ventas reales de supermercados entre enero y julio de 2026 fueron 18,4% inferiores a las del mismo período de 2023.

El tutorial para Milei.

Para la Provincia, el cuadro también se manifiesta en el consumo de productos esenciales. Bianco enumeró retrocesos en las compras de leche, carne vacuna y yerba mate, alimentos que se sumaron a otros gastos cotidianos recortados por las familias.

Otro punto fue la mayor incidencia de los gastos fijos. Bianco sostuvo que los servicios pasaron del 6% al 15% de los ingresos de los hogares. Según su presentación, la canasta de servicios públicos aumentó 944%, frente a una inflación acumulada de 249%. También señaló subas de alquileres y transporte superiores a la evolución salarial.

El ministro mencionó una caída real del 6% en los salarios privados registrados y del 19% en los públicos, junto con retrocesos del salario mínimo y las jubilaciones. Agregó que se perdieron unos 613.000 puestos de trabajo registrados y cerraron 32.290 empresas desde la llegada de Milei.

La secuencia que describió comenzó con el uso de ahorros y continuó con préstamos bancarios, tarjetas y billeteras virtuales. Según las cifras que expuso, 21 millones de personas tienen deudas y alrededor de 5,9 millones registran atrasos. “Se endeudaron para comer, se endeudaron para llegar a fin de mes”, sostuvo.

El deterioro de la capacidad de pago de las familias también aparece en los registros financieros: en julio, la mora de los créditos bancarios a hogares alcanzó 12,9%. En el Gran Buenos Aires, las canastas básicas volvieron a subir más que la inflación general en agosto y una familia de cuatro integrantes necesitó $1.605.497 para cubrir la canasta básica total.

El repudio a los ataques contra periodistas

La conferencia sumó un tercer foco después de la cena del viernes de la Fundación Faro. Allí, Milei vinculó las investigaciones periodísticas sobre el caso $LIBRA con una supuesta operación política y mediática, mencionó a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, y utilizó la expresión “quemar en la hoguera”.

🚨🤯 ENLOQUECIÓ MILEI: PIDIÓ QUEMAR PERIODISTAS EN LA HOGUERA El Presidente insultó a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio y pidió “quemarlos en la hoguera”. Una evidente escalada en el discurso de Milei contra la prensa. https://t.co/YrDH9Xjrx5 — Deuda Prometida Stream (@DeudaStream) October 26, 2026

Bianco interpretó esas palabras como una amenaza y se solidarizó con los periodistas. También cuestionó una publicación posterior del Presidente con una caricatura ofensiva. Para el ministro, los ataques profundizaron una “semana de furia” que incluyó el viaje presidencial a España.

El funcionario expresó una “preocupación general y genuina” por la conducta del jefe de Estado y pidió a las personas cercanas a Milei que lo acompañaran. Sostuvo que el mandatario sigue ejerciendo la primera magistratura y debe actuar en consecuencia.

Los cuestionamientos no quedaron limitados al peronismo. La senadora oficialista Patricia Bullrich también objetó la referencia a la hoguera y defendió el derecho de los periodistas a cuestionar al poder. Además, reclamó cambios económicos para que sus resultados lleguen a los hogares.

El cruce volvió a exhibir la distancia entre la administración bonaerense y la Casa Rosada. Mientras la Provincia insiste en el impacto de la caída del consumo, el empleo y los ingresos, la discusión sumó ahora el vínculo con Brasil y los límites del discurso presidencial frente a la prensa.