Fondos rurales: una ley exprés y una nueva pulseada entre el campo y los intendentes.

La controversia por la utilización de recursos destinados a caminos rurales para financiar obras contra las inundaciones sumó nuevos reclamos en la provincia de Buenos Aires. La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) se incorporó al rechazo de las principales entidades del campo y pidió al gobierno de Axel Kicillof que establezca controles públicos sobre el destino de los fondos, garantice su restitución y permita la participación de productores y cooperativas en las decisiones municipales.

La discusión se profundizó después de que la Legislatura sancionara, el 20 de octubre, una modificación de la Ley 13.010 que autoriza a los 135 municipios bonaerenses a destinar temporalmente recursos del Impuesto Inmobiliario Rural, originalmente asignados al mantenimiento de caminos, a trabajos de infraestructura hídrica.

La autorización es optativa, tendrá una duración de 180 días desde su publicación oficial y permitirá utilizar hasta el 100% de la partida vial específica, no de toda la recaudación del tributo. Incluye drenajes pluviales, limpieza y dragado de canales, reparación de alcantarillas, defensas y adquisición de equipamiento para prevenir inundaciones ante los posibles efectos de El Niño.

El cuestionamiento agropecuario no apunta a la necesidad de esas intervenciones, sino a su financiamiento. Las organizaciones sostienen que reducir recursos para conservar los caminos podría agravar los problemas de transitabilidad que afectan a productores, transportistas y comunidades rurales, especialmente durante períodos de lluvias intensas.

Coninagro pide devolver los recursos y controlar las obras

El pronunciamiento de Coninagro incorpora exigencias concretas para la implementación de la ley. La entidad reconoce los daños provocados por las inundaciones y la necesidad de mejorar la infraestructura hidráulica, pero advierte que utilizar partidas viales para esos trabajos puede dejar a los municipios con menos herramientas para mantener caminos que también resultan afectados por el exceso de agua.

Coninagro en X.

Coninagro dirigió estos pedidos al Ejecutivo bonaerense para que los contemple al promulgar o reglamentar la norma. La entidad recordó que los caminos rurales constituyen el primer eslabón de la cadena agroalimentaria: cuando quedan intransitables, se interrumpe la recolección, se demora la descarga y aumentan los costos de transporte, con consecuencias sobre las cosechas, las nuevas siembras y el abastecimiento de alimentos.

Su primera demanda es que las obras financiadas con esos recursos se desarrollen exclusivamente en zonas rurales y mantengan una relación directa con la conservación de la red vial. El pedido busca impedir que partidas originalmente destinadas a caminos productivos terminen aplicadas a intervenciones hidráulicas sin vinculación con esa infraestructura.

La segunda exigencia es la reposición de los fondos utilizados al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales. Para la organización, la autorización extraordinaria no debería significar una pérdida definitiva de financiamiento para el mantenimiento de las trazas rurales.

También solicitó rendiciones públicas de cuentas, municipio por municipio, para conocer qué recursos se reasignan, dónde se ejecutan las obras y cuál es su destino efectivo. El planteo introduce una exigencia de transparencia sobre decisiones que quedarán en manos de cada intendente.

La cuarta propuesta consiste en incorporar a productores y cooperativas en la definición de prioridades mediante las comisiones viales locales. Coninagro ofreció su red de cooperativas bonaerenses para relevar el estado de los caminos e identificar las intervenciones necesarias en cada distrito.

La entidad propuso, además, crear un fondo específico para obras hídricas, con financiamiento propio, y evitar que la prevención de inundaciones dependa de recursos asignados a otra finalidad. El reclamo contempla tanto el traslado de cosechas y maquinaria como la circulación de familias, docentes y trabajadores que utilizan diariamente la red vial secundaria y terciaria.

Lucas Magnano, presidente de Coninagro.

Vaccarezza cuestiona la ley exprés y CARBAP apunta al financiamiento

La discusión también sumó cuestionamientos desde la oposición legislativa. La diputada provincial Silvina Vaccarezza, de UCR + Cambio Federal, rechazó la modificación del Inmobiliario Rural y advirtió que los fondos destinados a garantizar caminos transitables podrán utilizarse para otras intervenciones sin que el sector agropecuario haya participado de la discusión.

Uno de sus principales reparos fue el procedimiento parlamentario. La iniciativa, presentada por el senador Sergio Vargas, de Unión y Libertad, junto con Silvana Ventura, había obtenido media sanción en el Senado el 6 de octubre. Sin embargo, en Diputados fue incorporada directamente al tratamiento sobre tablas, sin atravesar previamente las comisiones de esa Cámara.

Vaccarezza cuestionó esa decisión porque, según explicó, esperaba que el expediente permitiera escuchar a las entidades rurales y discutir posibles modificaciones. La legisladora también había impulsado anteriormente cambios sobre la Ley 13.010 para elevar del 12% al 20% los recursos destinados al fondo vial y establecer mecanismos de seguimiento y fiscalización de obras.

Vaccarezza en X.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) coincidió en las críticas al trámite legislativo. La entidad señaló que el tratamiento sobre tablas fue posible gracias a una mayoría de dos tercios y responsabilizó a las distintas fuerzas políticas que habilitaron ese procedimiento.

CARBAP también apuntó contra la administración municipal de los recursos existentes. Recordó que los gobiernos locales ya perciben ingresos mediante las tasas viales, independientes de la partida provincial ahora discutida, y cuestionó que numerosos caminos continúen deteriorados pese a esa recaudación.

A las objeciones se sumaron la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA), que alertaron sobre el impacto de reducir recursos destinados al mantenimiento vial. Las entidades coinciden en reclamar una política que contemple simultáneamente la prevención de inundaciones y la conservación de caminos.

SRA en X.

Desde el sector que impulsó la ley, Vargas defendió la flexibilización como una herramienta para que los intendentes puedan actuar con mayor rapidez frente a situaciones climáticas adversas. La iniciativa no obliga a reasignar partidas ni crea impuestos adicionales: cada municipio podrá decidir si utiliza los recursos para obras hídricas o mantiene su destino original.

Junín anticipa controles y crece la discusión municipal

El debate también llegó al interior bonaerense. En Junín, el presidente de la Sociedad Rural local, Hernán Guibelalde, cuestionó la rapidez de la sanción y advirtió sobre el margen de discrecionalidad que, a su entender, tendrán los intendentes para administrar recursos que originalmente estaban destinados a la conservación de caminos.

El dirigente sostuvo que las entidades agropecuarias llevan años impulsando proyectos vinculados con infraestructura rural sin obtener respuestas legislativas equivalentes. También cuestionó que la nueva ley avanzara sin una convocatoria previa a los representantes del sector.

Guibelalde mencionó las dificultades hídricas de localidades como 9 de Julio, Quiroga y Lincoln y consideró que las intervenciones preventivas deberían haberse desarrollado con mayor anticipación. Su planteo incorpora otro reclamo del ruralismo: la necesidad de planificación y coordinación entre los distintos niveles del Estado.

Sobre la situación específica de Junín, explicó que los fondos viales ya tienen asignaciones previstas y estimó que esa distribución no debería modificarse. De todos modos, adelantó que la entidad seguirá de cerca las decisiones municipales para procurar que los recursos aportados por los productores continúen aplicándose al mantenimiento de caminos.

También expresó preocupación por el carácter excepcional de la autorización. Aunque la norma establece un plazo de seis meses, el dirigente advirtió sobre la posibilidad de futuras prórrogas y reclamó preservar el destino específico de las partidas.

La controversia mantiene abierto otro frente político. CARBAP anticipó que evaluaría una eventual movilización a la Gobernación para reclamar que Kicillof no promulgue la norma, aunque no había confirmado una convocatoria. En paralelo, Coninagro busca introducir condiciones concretas para su aplicación.

El próximo capítulo de la disputa estará en las decisiones de los municipios y en las garantías que establezca la Provincia. La definición sobre qué obras financiar, cómo rendir cuentas y qué participación tendrán los productores determinará el alcance de una ley que nació para atender el riesgo de inundaciones y terminó reabriendo el conflicto por los recursos del campo.