Reelecciones indefinidas: el PRO endurece su rechazo y deja al descubierto la compleja negociación del peronismo

El partido amarillo ratificó que no acompañará modificaciones al límite de mandatos.

La discusión por las reelecciones indefinidas de los intendentes bonaerenses volvió a escalar y sumó un nuevo enfrentamiento entre el gobierno de Axel Kicillof, Diego Santilli y el PRO, en medio de las negociaciones que definirán las reglas electorales de 2027.

Mientras la administración provincial insiste en eliminar las restricciones para que los jefes comunales puedan competir por nuevos mandatos, el jefe de Gabinete nacional y el partido amarillo ratificaron su rechazo a cualquier modificación. La disputa atraviesa a unos 80 municipios y tiene consecuencias directas sobre la estrategia territorial del peronismo y el armado opositor para disputar la Gobernación.

El cruce se produjo después de que circularan versiones sobre un eventual entendimiento entre sectores de La Libertad Avanza y el oficialismo provincial para flexibilizar el régimen de reelecciones. Según esas versiones, una negociación impulsada desde la mesa política nacional podría facilitar los votos necesarios en la Legislatura bonaerense y favorecer los acuerdos territoriales de cara a una eventual candidatura de Santilli a gobernador.

El funcionario nacional salió rápidamente a desmentir esa posibilidad. “Jamás vamos a apoyar la reelección indefinida de intendentes”, escribió en sus redes sociales, en una definición que buscó cerrar las especulaciones sobre un cambio de postura del espacio libertario.

Jamás vamos a apoyar la reelección indefinida de los intendentes. — Diego Santilli (@diegosantilli) November 2, 2026

El PRO endurece su postura y reivindica la reforma de Vidal

El PRO bonaerense acompañó el posicionamiento de Santilli mediante un comunicado en el que defendió la ley aprobada durante la gestión de María Eugenia Vidal y cuestionó la intención del peronismo de modificarla. Desde el partido que conduce Cristian Ritondo sostuvieron que la limitación de mandatos constituyó un avance institucional y que su eliminación implicaría retroceder en las reglas de alternancia política.

“No vamos a apoyar ninguna iniciativa que busque habilitar la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses”, señalaron desde el espacio, que recordó que la normativa fue sancionada en 2016 con acompañamiento de distintas fuerzas políticas, incluido el Frente Renovador.

En su pronunciamiento, el PRO también rechazó que se trate de una ley concebida exclusivamente contra el peronismo. “No fue una ley del PRO contra nadie: fue una ley de la Provincia para mejorar su democracia”, afirmaron, antes de cuestionar lo que consideran un intento del kirchnerismo de recuperar mecanismos que favorecen la permanencia prolongada de los dirigentes municipales.

La posición no representa una novedad, pero adquiere mayor importancia frente a los movimientos políticos que comenzaron a desarrollarse alrededor de las candidaturas de 2027. En agosto, Ritondo y el presidente bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, habían acordado una agenda legislativa conjunta que incluía el rechazo a las reelecciones indefinidas y una propuesta de reforma para avanzar hacia una Legislatura unicameral. En aquella oportunidad, Ritondo había advertido: “Vamos a defender el límite de dos mandatos para los intendentes”.

EL PRO EN CONTRA DE LA REELECCIÓN INDEFINIDA El PRO no va a acompañar ningún intento de volver a la reelección indefinida de intendentes Desde el PRO de la Provincia de Buenos Aires queremos ser claros: no vamos a apoyar ninguna iniciativa que busque habilitar la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses. El límite a las reelecciones fue una conquista institucional de la gestión de María Eugenia Vidal, votada en 2016 con amplio consenso en la Legislatura provincial, incluyendo el acompañamiento de legisladores de distintas fuerzas políticas. No fue una ley del PRO contra nadie: fue una ley de la Provincia para mejorar su democracia. Esa norma elevó la calidad institucional de Buenos Aires. Puso fin a una lógica de poder vitalicio en los municipios, abrió el juego a nuevos liderazgos, oxigenó la política local y devolvió competitividad a las elecciones. Es decir: le devolvió poder a los vecinos. Hoy el kirchnerismo quiere volver atrás. Quiere restaurar las viejas lógicas que convirtieron a muchos municipios bonaerenses en feudos personales, donde el aparato se perpetúa y la alternancia se vuelve imposible. Es el mismo kirchnerismo que no se resigna a soltar el poder y que una y otra vez elige retroceder en lugar de avanzar. Desde el PRO de la Provincia convocamos a todos los partidos que de verdad quieran cambiarle la vida a los bonaerenses a manifestarse con claridad contra este nuevo retroceso. No alcanza con el silencio. Hay que decirlo fuerte: la Provincia necesita más democracia, no menos. El Próximo Paso para Buenos Aires no es volver al pasado. Es profundizar el cambio, cuidar las instituciones y poner, de una vez por todas, a los vecinos por encima de los aparatos. — PRO Buenos Aires (@probuenosairesp) November 2, 2026

Bianco defendió las reelecciones y calificó la ley de “proscriptiva”

Desde el gobierno bonaerense, la respuesta llegó a través del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien ratificó el respaldo de la administración de Kicillof a una reforma del régimen vigente. Durante una conferencia de prensa realizada este lunes en La Plata, el funcionario cuestionó la restricción de mandatos y sostuvo que los electores deberían conservar la posibilidad de elegir nuevamente a sus intendentes.

“Una ley donde se limita el mandato de los intendentes es definitivamente proscriptiva”, afirmó Bianco, al plantear que la Constitución nacional y la provincial establecen restricciones específicas para el presidente y el gobernador, pero no imponen el mismo criterio a los jefes comunales.

El ministro defendió además el proyecto presentado por la senadora del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) Ayelén Durán, que busca eliminar los límites a las reelecciones y permanece pendiente de tratamiento en la Cámara alta bonaerense. “La mejor opción es la que presentamos el año pasado”, aseguró, y ratificó que el Ejecutivo considera necesario avanzar con esa iniciativa.

Bianco también respondió a uno de los principales cuestionamientos de la oposición: la posibilidad de que la permanencia prolongada de un intendente favorezca prácticas clientelares o reduzca la competencia electoral. Para el funcionario, la cercanía entre los jefes comunales y sus vecinos permite evaluar directamente los resultados de cada gestión.

“La gente no es tonta”, sostuvo, y mencionó como ejemplos al intendente peronista Mario Secco, de Ensenada, y al radical Miguel Lunghi, de Tandil. Según planteó, ambos dirigentes reciben respaldo electoral por sus administraciones y por el vínculo que mantienen con sus comunidades.

El argumento del oficialismo provincial se apoya en la idea de que la limitación de mandatos restringe la voluntad popular. La oposición, en cambio, sostiene que la alternancia constituye una garantía institucional que impide la concentración prolongada de poder. Esa diferencia atraviesa todo el debate y explica por qué la reforma enfrenta dificultades para reunir consensos en la Legislatura.

Unos 80 intendentes, una ley trabada y una negociación que divide al peronismo

Detrás de la discusión institucional aparece un problema electoral concreto. Si la normativa se mantiene sin modificaciones, alrededor de 80 intendentes de los 135 municipios bonaerenses no podrán competir por otro mandato consecutivo en 2027. La restricción afecta a dirigentes del peronismo, la UCR, el PRO, fuerzas vecinalistas y La Libertad Avanza, aunque el oficialismo provincial concentra la mayor cantidad de jefes comunales alcanzados.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la disputa por las reelecciones condiciona el futuro político de numerosos intendentes y el armado electoral del peronismo. El problema adquiere especial relevancia en distritos donde los actuales mandatarios conservan un peso territorial importante y forman parte de la estructura política del MDF.

El proyecto de Durán constituye actualmente una de las herramientas legislativas del kicillofismo, pero continúa sin avanzar en las comisiones del Senado. El principal obstáculo no se encuentra únicamente en la oposición: dentro del propio peronismo tampoco existe una posición unificada sobre cómo y cuándo modificar las reglas.

La Cámpora mantiene abierta la discusión, aunque busca vincularla con una negociación más amplia sobre la conducción partidaria, el calendario electoral y otros acuerdos institucionales. El Frente Renovador de Sergio Massa, por su parte, conserva como posición general la defensa de la limitación de mandatos que acompañó en 2016.

En ese escenario, Kicillof reunió recientemente a los intendentes del MDF para analizar las reelecciones, las PASO y la estrategia electoral de 2027. Durante el encuentro se ratificó la necesidad de encontrar una salida legislativa, aunque también comenzaron a evaluarse alternativas para los dirigentes que no puedan volver a competir por sus municipios.

Kicillof reunió recientemente a los intendentes del MDF para analizar las reelecciones, las PASO y la estrategia electoral de 2027 .

Las PASO, la sucesión de Kicillof y el tablero electoral de 2027

La pelea por las reelecciones también se conecta con otra discusión que atraviesa al oficialismo bonaerense: la continuidad de las primarias y el calendario electoral del próximo año. Kicillof viene defendiendo las PASO como mecanismo para ordenar las candidaturas dentro del peronismo, una postura que provocó nuevos cruces con dirigentes de La Cámpora durante los últimos días.

Bianco buscó bajar el tono de esa confrontación y recordó que la defensa de las primarias formó parte de los acuerdos alcanzados en las reuniones que compartieron Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa y otros referentes del justicialismo. “No me voy a meter en la interna, porque es lo que nos pidió Axel”, aseguró durante su conferencia de prensa.

El funcionario también advirtió que las definiciones electorales deberán esperar. “Este no es el año de las candidaturas. Se dirimirán el año próximo”, sostuvo, al ratificar que el MDF pretende participar del proceso de selección de postulantes y que las distintas corrientes del peronismo podrán presentar sus propias alternativas si continúan vigentes las PASO.