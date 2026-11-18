El Foro reunirá a los jefes comunales con legisladores para ordenar los pedidos de recursos, infraestructura y financiamiento provincial.

Los intendentes radicales bonaerenses buscan convertir sus demandas de gestión en una posición común para discutir el Presupuesto 2027 de Axel Kicillof. El financiamiento de obras, la distribución de recursos y los compromisos provinciales con los municipios serán los principales ejes del encuentro que el Foro de Intendentes de la UCR realizará este miércoles en La Plata, con una instancia de trabajo junto a diputados y senadores.

La convocatoria llega cuando las administraciones locales necesitan definir con qué ingresos sostendrán sus servicios e inversiones durante el próximo año. Después de meses de dificultades para coordinar una agenda por las diferencias internas, los 27 jefes comunales intentarán recuperar una representación compartida ante el Gobierno provincial y articular sus planteos con los bloques legislativos radicales.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el acuerdo para reorganizar el Foro contempla una conducción colegiada de seis integrantes. Esa salida permitirá retomar el funcionamiento institucional, aunque el objetivo inmediato será llevar las necesidades municipales a la negociación por las cuentas bonaerenses.

Recursos y obras: qué buscarán discutir con los legisladores

La reunión con diputados y senadores está prevista con la participación del presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín. El temario comprende el Presupuesto, los fondos provinciales, la infraestructura y las prioridades legislativas vinculadas con la gestión local.

Los intendentes buscarán ordenar sus pedidos para fortalecer la interlocución con La Plata. La discusión incluye tanto los recursos del próximo ejercicio como las obligaciones que los municipios vienen reclamando. En ese marco, el Foro intentará coordinar el trabajo de sus integrantes con quienes deberán analizar y votar los proyectos provinciales.

La agenda municipal tiene planteos acumulados. Durante los meses previos, los radicales llevaron ante funcionarios bonaerenses preocupaciones por IOMA, transporte escolar, certificados de infraestructura y servicios sostenidos mediante convenios provinciales.

En el área educativa, algunos distritos señalaron que debían cubrir diferencias con recursos propios para mantener el transporte de alumnos de escuelas rurales. En salud, advirtieron que las demoras en prestaciones y reintegros terminaban trasladando costos hacia los hospitales municipales.

Balbín acompañó esos reclamos con un cuestionamiento a los compromisos pendientes de la Provincia:respaldó que Buenos Aires exija los fondos que considera adeudados por Nación, pero pidió que el Ejecutivo regularice también sus obligaciones con las comunas. “Kicillof tiene que mirar en su propia casa”, sostuvo.

Entre los problemas señalados aparecieron reintegros de IOMA, demoras vinculadas con el Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) y compromisos de infraestructura. Los intendentes también advirtieron que el atraso de las transferencias reduce la capacidad de los montos acordados para financiar obras cuando sus costos siguen aumentando.

Emiliano Balbín junto a intendentes de la UCR.

El fondo de seguridad y la discusión sobre la autonomía municipal

El Presupuesto abre otra negociación por el dinero que podría llegar a los distritos. El proyecto de Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad propone reservar el 8% de los recursos que la Provincia obtenga mediante el nuevo endeudamiento.

La distribución se realizaría entre los 135 municipios, según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), con destino a equipamiento e infraestructura de seguridad. Los desembolsos quedarían vinculados al ingreso efectivo de las operaciones financieras.

Ese esquema convive con pedidos de mayor autonomía dentro del radicalismo. El sector Construir ya reclamó fondos de libre disponibilidad, también distribuidos por CUD, para que los intendentes puedan utilizarlos según las necesidades de cada distrito. “Nadie más que ellos sabe qué y cómo se deben gastar los fondos”, expresaron sus referentes.

La discusión sobre el financiamiento municipal tendrá también como marco el escenario económico en el que deberán administrar esos recursos. Para abordar ese punto, la jornada incluirá una exposición del exministro de Hacienda nacional Alfonso Prat-Gay sobre la evolución de la economía, su impacto en el empleo y los ingresos y los desafíos que enfrentan los gobiernos locales.

Además, habrá una reflexión sobre el trabajo, la dignidad humana y la responsabilidad política frente a las transformaciones económicas, a partir del mensaje del papa León XIV.

La incorporación de ese debate amplía el temario más allá de las transferencias provinciales: los intendentes también pondrán en discusión las condiciones económicas en las que deberán administrar sus municipios durante 2027.

Para nosotros no hay distritos grandes ni chicos: hay radicales con ganas de transformar la realidad. En Punta Indio nos encontramos para escuchar, debatir y seguir fortaleciendo el partido. #elprovincia #ucr #RadicalismoEnMarcha https://t.co/C3G7eL7dh0 — UCR Buenos Aires (@UCRBuenosAires) November 7, 2026

Un acuerdo para gestionar, con las alianzas todavía abiertas

El entendimiento interno prevé una mesa integrada por Esteban Reino, Érica Revilla y Emilio Cordonnier, vinculados al sector de Maximiliano Abad, junto con Martín Randazzo, Lisandro Hourcade y Maximiliano Suescun. La fórmula busca equilibrar a las dos corrientes que habían quedado empatadas en la discusión por la presidencia.

El acuerdo permite recuperar un ámbito común, pero no resuelve las diferencias sobre las alianzas de 2027. Dentro de la UCR persisten distintas posiciones sobre la construcción de una alternativa propia y la posibilidad de integrar coaliciones con otras fuerzas.

Por ahora, el punto de encuentro está en la gestión municipal. La jornada concluirá con una síntesis de acuerdos y próximos compromisos: el primer desafío será definir qué recursos reclamarán en conjunto y cómo trasladarán esas prioridades al debate legislativo que necesita Kicillof para financiar el próximo año.