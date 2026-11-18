Kicillof junto a dirigentes santafesinos en las oficinas del Banco Provincia.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, prepara para el 2 de diciembre una recorrida por Reconquista y la ciudad de Santa Fe, en una nueva etapa de la expansión territorial del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). La visita, anticipada por fuentes oficiales, incluirá encuentros institucionales y reuniones con dirigentes políticos, sindicales y sociales que vienen articulando un espacio de alcance nacional con la mirada puesta en 2027.

El desembarco no comienza de cero. A fines de octubre, Kicillof recibió en Buenos Aires a intendentes, concejales, referentes gremiales y dirigentes de diferentes sectores santafesinos. Después se conformó la Junta Promotora Axel 2027 Santa Fe, que presentó un documento político y empezó a organizar mesas regionales. La fecha de la gira convierte esos contactos previos en una agenda presencial en la provincia.

La construcción avanza mientras el peronismo debate su reorganización nacional y mantiene abiertas las definiciones electorales. Kicillof todavía no formalizó una candidatura presidencial, pero los sectores que promueven su figura ya trabajan en estructuras provinciales y propuestas programáticas.

Reconquista y Santa Fe capital: las dos paradas de la gira

La recorrida comenzará por Reconquista, en el norte santafesino, donde el gobernador profundizará su relación con el intendente Enrique Vallejos. El jefe comunal participó de la reunión organizada en Buenos Aires y se encuentra entre los dirigentes territoriales que mantienen un vínculo directo con el mandatario bonaerense.

La segunda etapa se desarrollará en Santa Fe capital, con encuentros previstos junto a referentes del peronismo, organizaciones sindicales y sectores sociales. Las informaciones difundidas hasta ahora no detallan un cronograma definitivo de actividades ni la modalidad del eventual acto político que se venía preparando para antes de fin de año.

Una mesa con intendentes de distintos sectores del PJ

El antecedente inmediato es la cumbre del 29 de octubre, realizada en las oficinas porteñas del Banco Provincia. Participaron los intendentes Pablo Corsalini, de Pérez; Roly Santacroce, de Funes; Miguel Vázquez, de Carcarañá; Daniel Cinalli, de Capitán Bermúdez; Adrián Maglia, de Granadero Baigorria; y Carlos De Grandis, de Puerto General San Martín, además de Vallejos y otros jefes comunales.

Kicillof junto a dirigentes santafesinos en las oficinas del Banco Provincia.

También asistieron Juan Monteverde, de Ciudad Futura; Lucila De Ponti y Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita; y representantes de la CGT y la CTA. Por el gabinete bonaerense participaron, entre otros, Carlos Bianco, Andrés Larroque, Javier Rodríguez, Javier Alonso y Walter Correa. La diversidad de procedencias mostró que la convocatoria no estaba restringida a una sola corriente del justicialismo.

Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, contó que el intercambio reunió a unos 40 referentes y permitió discutir coincidencias políticas y propuestas. Según explicó, la idea era que una mesa santafesina se encargara de organizar la llegada del gobernador. Esa modalidad coloca a los dirigentes locales en la preparación de las actividades y evita trasladar automáticamente al armado nacional las disputas internas del PJ provincial.

Los contactos incluyen agrupamientos con trayectorias propias. Vamos, vinculado a Corsalini; RAÍS, con referentes como Santacroce y Vallejos; y un grupo de jefes comunales del sur articulado por Iván Camats forman parte de las redes municipales con las que Kicillof viene tendiendo puentes. La participación en esas conversaciones no implica que todos los espacios hayan formalizado un mismo alineamiento electoral.

La Junta Axel 2027 y el documento «Hay otro camino»

A mediados de noviembre, dirigentes del peronismo y del movimiento obrero oficializaron la Junta Promotora Axel 2027 Santa Fe. Entre sus integrantes figuran el exlegislador Leandro Busatto, la exministra provincial Silvina Frana y Matías Giorgetti, referente de Construyendo Futuro Federal.

El espacio difundió el documento «Hay otro camino», que promueve una alternativa nacional basada en la producción, el empleo, la educación pública, la ciencia y la defensa de los recursos naturales. La declaración asigna a Santa Fe un lugar destacado por su perfil industrial, agropecuario, cooperativo y académico. También plantea desarrollar mesas sectoriales y regionales para extender la organización.

El lanzamiento de esa junta y la ronda de conversaciones con intendentes son movimientos complementarios, aunque no equivalen a una adhesión formal de todos los participantes a una estructura única. El desafío organizativo consiste en sostener vínculos entre sectores del PJ, espacios aliados, sindicatos y dirigentes con agendas locales diferentes.

Se conformó la Junta Promotora Axel 2027 Santa Fe.

El gesto de Luján y los puentes entre las distintas tribus

La relación con los intendentes sumó otro episodio durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Antes de la misa que el pontífice celebró el 11 de noviembre en Luján, Kicillof cursó invitaciones a representantes de Vamos, RAÍS y del agrupamiento de alcaldes del sur articulado por Camats.

Las invitaciones formaron parte de la continuidad de los contactos políticos entre el gobernador y las distintas redes territoriales. En los días previos, dirigentes de esos espacios anunciaron que enviarían representantes, aunque la convocatoria no constituyó por sí misma una definición electoral conjunta.

La articulación también cuenta con funcionarios bonaerenses que recorrieron Santa Fe en los últimos meses. Rodríguez y Alonso participaron de encuentros con referentes provinciales, mientras que en otras actividades Kicillof intervino de manera remota. Es una dinámica que antecede a la visita de diciembre y que combina la relación con los municipios y la organización partidaria.

Santa Fe, una escala del despliegue nacional del MDF

La agenda santafesina forma parte de una expansión que el MDF desarrolla en otras provincias. En Corrientes, el espacio impulsó una sede y una mesa vinculada con salud; en San Juan, trabaja en la organización de locales departamentales; y en Chubut, avanzó con equipos sectoriales sobre educación, producción y empleo. También hubo actividades y contactos en Entre Ríos, Mendoza y Jujuy.

Ese despliegue convive con tensiones del peronismo, incluidos los distintos alineamientos vinculados con Máximo Kirchner y otros dirigentes con aspiraciones nacionales. Kicillof intenta sumar interlocutores provinciales sin resolver desde Buenos Aires cada disputa local. La amplitud de las reuniones santafesinas expresa ese método, aunque todavía quedan pendientes definiciones sobre candidaturas y acuerdos electorales.

La visita del 2 de diciembre será así una instancia concreta para observar cómo se traduce la organización previa en actividades sobre el territorio. Con Reconquista y Santa Fe capital en la agenda, el gobernador buscará dar continuidad a una red de intendentes, sindicatos y organizaciones que viene tomando forma antes de las decisiones políticas de 2027.