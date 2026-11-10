Sedes, dirigentes y propuestas: las nuevas piezas del armado federal de Kicillof hacia 2027

Kicillof MDF.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof profundiza la expansión nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) con nuevos movimientos en Corrientes, San Juan y Chubut, donde su espacio combina la apertura de sedes, el desarrollo de equipos técnicos y la incorporación de referentes políticos locales. La construcción apunta a consolidar una estructura federal rumbo a 2027, mientras el peronismo mantiene abiertas sus disputas por las candidaturas y el liderazgo nacional.

La estrategia presenta distintos niveles de avance. Corrientes prepara una sede provincial y una mesa sanitaria regional; San Juan organiza locales departamentales y proyecta una visita del mandatario; y Chubut desarrolla plenarios sectoriales con participación de funcionarios bonaerenses.

Sin embargo, San Juan concentra una dimensión adicional: la pulseada entre Kicillof y el sector referenciado en Máximo Kirchner, que comenzó en Buenos Aires y encuentra nuevos interlocutores en las provincias. Las diferencias atraviesan al justicialismo local, donde conviven las aspiraciones presidenciales de Sergio Uñac y la construcción encabezada por José Luis Gioja.

Corrientes: Gollan encabeza la apertura de una sede y una mesa de salud

El jueves 12 de noviembre, a las 18, el MDF inaugurará su sede provincial en la capital correntina, con una actividad prevista en Plaza Torrent, sobre la esquina de Bolívar y San Lorenzo.

El encuentro estará encabezado por Daniel Gollan, exministro de Salud nacional y bonaerense, quien llegará en representación de Kicillof acompañado por dirigentes del espacio. Los organizadores anunciaron también la participación de funcionarios provinciales, intendentes, legisladores y representantes sindicales.

La construcción local está impulsada por Aníbal Godoy, referente encargado de coordinar mesas políticas y técnicas en distintos departamentos correntinos. El objetivo es establecer una estructura permanente y ampliar los vínculos del MDF con sectores de la oposición provincial.

La agenda continuará el viernes 13, a las 10, con el lanzamiento de MDF Salud NEA en el Sindicato de Luz y Fuerza. La actividad reunirá a profesionales y trabajadores sanitarios para analizar problemas del sistema de salud regional y elaborar propuestas.

Ambas convocatorias muestran una modalidad de expansión que combina organización partidaria y desarrollo de políticas públicas, con dirigentes vinculados a la gestión bonaerense participando de las actividades provinciales.

San Juan: la disputa entre Kicillof y Máximo por los apoyos del PJ

El armado sanjuanino constituye uno de los escenarios donde las diferencias del peronismo nacional adquieren una expresión territorial concreta. Mientras Gioja y Facundo Perrone impulsan el MDF provincial, Uñac mantiene influencia en el justicialismo local y desarrolla su propia estrategia hacia 2027.

La pulseada tuvo un episodio relevante el 1.º de octubre, cuando Máximo Kirchner visitó San Juan y compartió actividades políticas con Uñac. El dirigente de La Cámpora participó de encuentros con referentes partidarios y legisladores nacionales, en una jornada que incluyó debates sobre las economías regionales, el empleo y las perspectivas del peronismo.

Uñac expresó públicamente sus aspiraciones presidenciales y planteó la necesidad de adelantar las definiciones electorales del PJ. Máximo, por su parte, mantiene su reivindicación del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner y sostiene diferencias con la construcción política autónoma que desarrolla Kicillof.

Del otro lado, Gioja y Perrone trabajan para ampliar el MDF con dirigentes como Graciela Seva, Juan Pablo Gómez y Leonardo Gioja, además de sectores sindicales y organizaciones políticas.

Perrone, en el plenario federal del MDF realizado en Avellaneda.

Las diferencias también alcanzan a los intendentes. En el sector que respalda las aspiraciones de Uñac aparecen jefes comunales como Fabián Aballay, José Castro, Sebastián Carbajal y David Domínguez. Otros dirigentes mantienen posiciones menos definidas.

Entre ellos figura Carlos Munisaga, intendente de Rawson, quien conserva vínculos con distintos sectores del peronismo sin incorporarse públicamente al armado del MDF. Su distrito había sido mencionado como posible escenario de una actividad de Kicillof.

La disputa nacional se superpone así con los alineamientos locales y las futuras negociaciones por candidaturas legislativas y municipales. El respaldo a Kicillof o a Uñac podría influir en el ordenamiento del PJ sanjuanino, aunque todavía no existen acuerdos electorales definitivos.

La visita de Kicillof cambia de fecha y el MDF prepara locales

En paralelo a esas diferencias, el espacio de Kicillof continúa organizando su presencia provincial. Perrone confirmó que proyectan inaugurar una sede central del MDF y posteriormente avanzar con locales en los departamentos.

La visita del gobernador, inicialmente contemplada para octubre y luego reprogramada, ahora se espera para el primer trimestre de 2027. El dirigente aclaró que la fecha dependerá de la agenda del mandatario bonaerense.

También mencionó posibles visitas de Cristina Álvarez Rodríguez y Jorge Ferraresi, aunque todavía no hay actividades confirmadas.

Perrone planteó que la construcción debe trascender al justicialismo y convocar a otros sectores políticos y sociales. Ese objetivo convive con las diferencias internas del PJ, donde el armado territorial, las alianzas provinciales y las aspiraciones presidenciales aparecen cada vez más vinculados.

Chubut: Bowen y Sileoni impulsan equipos educativos

En Chubut, el MDF desarrolla una estrategia centrada en mesas sectoriales. El intendente de Dolavon, Dante Bowen, encabezó junto al exministro bonaerense Alberto Sileoni el lanzamiento de MDF Educación durante el plenario Educar para el Chubut del Futuro, realizado en Rawson.

Participó también Gustavo Galli, referente nacional del movimiento, junto con docentes y trabajadores de diferentes localidades.

La jornada se organizó alrededor de cinco ejes: calidad educativa, formación docente, inclusión y equidad, educación rural y educación productiva para el desarrollo.

Bowen planteó que la educación debe recuperar centralidad en la agenda provincial, mientras Sileoni defendió una mayor intervención estatal en las políticas educativas y cuestionó la orientación del Gobierno nacional.

Bowen y Sileoni lanzaron MDF Educación en Chubut.

La agenda había comenzado con actividades vinculadas a producción y empleo, que incluyeron la participación del ministro bonaerense Javier Rodríguez. Continuará el 13 de noviembre con MDF Juventudes en Trelew y el 28 con MDF Cultura en Dolavon, donde está prevista la presencia de Victoria Onetto.

Bowen también anticipó una eventual visita de Kicillof a Chubut, todavía sin fecha confirmada.

Del despliegue territorial a la discusión por el liderazgo nacional

Las nuevas actividades forman parte de una construcción que el MDF viene desarrollando mediante encuentros con dirigentes de distintas provincias. El plenario federal de Avellaneda, realizado en septiembre, abrió una etapa de organización que continuó con contactos políticos en Santa Fe y otras jurisdicciones.

La estrategia también incorpora equipos programáticos para elaborar propuestas de gobierno. El ministro bonaerense Andrés Larroque impulsó recientemente Argentina Renace, una organización vinculada al MDF y al Centro de Estudios Derecho al Futuro, coordinada por Berenice Iañez.

El espacio trabaja sobre políticas sociales, seguridad democrática, hábitat y federalismo. A esa estructura se sumó MDF Hábitat y Territorio, presentado en Florencio Varela con la participación del gobernador y funcionarios provinciales.

La expansión responde al objetivo declarado de construir una alternativa nacional al gobierno de Javier Milei, aunque Kicillof todavía no formalizó una candidatura presidencial.

El despliegue en Corrientes, San Juan y Chubut muestra avances organizativos, pero también las diferencias políticas que acompañan al proyecto. Mientras el MDF suma referentes y equipos fuera de Buenos Aires, la disputa con el sector de Máximo Kirchner y las aspiraciones de otros dirigentes del PJ siguen abiertas.

San Juan ofrece una muestra concreta de ese escenario: la construcción federal de Kicillof avanza al mismo tiempo que se disputan los apoyos territoriales y las condiciones de una eventual reorganización electoral del peronismo para 2027.