Coronel Dorrego: más estabilidad laboral y nuevos títulos universitarios

El Municipio de Coronel Dorrego llevó adelante dos actividades vinculadas con el reconocimiento al esfuerzo y la generación de oportunidades. Por un lado, trabajadores municipales recibieron sus decretos de incorporación a la planta permanente. Por otro, se realizó la entrega de diplomas a 16 graduados de cinco carreras de la Universidad Provincial del Sudoeste.

Ambas jornadas fueron encabezadas por el intendente Juan Chalde y pusieron el foco en la estabilidad laboral, la capacitación y el acompañamiento a quienes desarrollan su actividad dentro del distrito.

Incorporación a la planta permanente

En el marco de la celebración del Día del Trabajador Municipal, empleados de distintas áreas recibieron los decretos que formalizan su incorporación a la planta permanente.

El acto contó con la presencia de funcionarios municipales y representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales, en una jornada que buscó reconocer el compromiso y la tarea cotidiana de quienes sostienen el funcionamiento de las distintas dependencias.

Desde el Municipio destacaron que la medida representa un paso importante para los trabajadores alcanzados, al brindar mayor estabilidad dentro de la estructura comunal.

Un reconocimiento al trabajo diario

Durante la actividad, se puso en valor el aporte que realizan los empleados municipales en cada una de las áreas y servicios que dependen del gobierno local.

La jornada también sirvió para saludar a todos los trabajadores en su día y agradecer el esfuerzo cotidiano que realizan al servicio de la comunidad.

La incorporación a planta permanente fue presentada como una forma de reconocer esa tarea y consolidar oportunidades dentro del ámbito municipal.

Dieciséis nuevos graduados de la UPSO

En otro orden, Coronel Dorrego fue escenario de una nueva entrega de diplomas de la Universidad Provincial del Sudoeste.

El acto se desarrolló en el Centro Cultural y reunió a autoridades municipales, representantes de la casa de estudios y a los 16 graduados que completaron cinco carreras diferentes.

Chalde destacó la importancia del momento para quienes finalizaron sus estudios y señaló que se trató de una jornada especialmente significativa para las familias y para la comunidad.

Educación superior y oportunidades en el distrito

La presencia de la UPSO permite que vecinos de la región puedan acceder a estudios superiores sin alejarse necesariamente de sus localidades.

La entrega de diplomas reflejó la culminación de distintos recorridos académicos y el esfuerzo sostenido de quienes pudieron completar sus carreras.

Desde el Municipio destacaron que acompañar este tipo de propuestas forma parte de una política orientada a ampliar oportunidades de formación y desarrollo personal.

El reconocimiento a María Alejandra Ibarra

Durante el acto, Chalde destacó especialmente la historia de María Alejandra Ibarra, quien se recibió de Técnica Universitaria en Marketing Digital y Comercio Electrónico.

El intendente la señaló como un ejemplo de superación, esfuerzo y perseverancia, y puso en valor su recorrido para completar la carrera pese a las dificultades.

“Se puede, claro que sí. Nosotros estamos para tomar las decisiones que generan estas oportunidades”, expresó Chalde al referirse al logro de los graduados.

Trabajo y educación como ejes

Las dos actividades realizadas en Coronel Dorrego estuvieron atravesadas por una misma lógica de reconocimiento y generación de oportunidades.

Mientras el pase a planta permanente busca brindar mayor estabilidad a trabajadores municipales, la entrega de diplomas de la UPSO pone en valor el acceso a la educación superior y la formación profesional.

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