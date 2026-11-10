Otermín y Marinucci entregaron 300 Pases Libres Multimodales en Lomas

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, encabezaron la entrega de 300 Pases Libres Multimodales (PLM) para personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera. La actividad se realizó el viernes 6 de noviembre en el Salón Eva Perón del palacio municipal, mediante un operativo que permitió imprimir las credenciales en el momento.

Con esta jornada, Lomas de Zamora alcanzó los 1.500 pases otorgados durante 2026. A escala provincial, el Ministerio de Transporte informó que superó las 127 mil credenciales entregadas en lo que va del año.

Los pases permiten utilizar gratuitamente los servicios de transporte público terrestre y fluvial de pasajeros alcanzados por el beneficio. Su objetivo es facilitar los traslados a centros de salud, establecimientos educativos, lugares de trabajo y otras actividades cotidianas.

Marinucci pidió que el transporte no sea una barrera

“Todos los días trabajamos para que cada persona tenga garantizado su derecho”, expresó Marinucci durante el encuentro. También señaló: “No queremos que el transporte sea una barrera para que cada uno pueda avanzar en las necesidades de la familia”.

El ministro destacó el funcionamiento del programa PLM Móvil y pidió colaboración a quienes ya cuentan con la credencial para difundir la iniciativa entre otras personas que puedan acceder al beneficio.

“Es fundamental que cada beneficiario nos ayude a que, quienes no conozcan esta política, puedan saber que existe este derecho”, sostuvo. Al cerrar su intervención, agregó: “Estas acciones nos permiten estar con cada uno de ustedes. No vamos a dejarlos solos”.

Otermín destacó el trabajo conjunto y cuestionó a Nación

Por su parte, Otermín agradeció la presencia del ministro y valoró la articulación entre el municipio y la Provincia. “Hay un municipio, junto al gobierno provincial, que toma la decisión de ayudar y dar una mano para que puedan movilizarse y puedan viajar”, manifestó.

El intendente también cuestionó a la administración de Javier Milei. “Hoy hay un gobierno nacional que abandona a las personas con discapacidad”, afirmó. Frente a ese diagnóstico, defendió el trabajo provincial y municipal para que las personas con discapacidad puedan vivir mejor.

El operativo en Lomas se sumó a las jornadas realizadas esa semana en Escobar, La Matanza e Ituzaingó. De la actividad participaron también Jorge Orzali, director provincial de Apoyo y Coordinación Técnico Administrativo; Sibila Botti, directora provincial de Políticas de Género y Estrategias Inclusivas; Sol Tischik, jefa de Gabinete municipal; y Ramiro Trezza, referente del Frente Renovador de Lomas de Zamora.