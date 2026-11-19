Deudas de IOMA, aranceles hospitalarios atrasados y gastos de seguridad concentran los pedidos que la UCR buscará trasladar al Presupuesto.

Después de meses de diferencias internas y con una nueva conducción compartida, el Foro de Intendentes Radicales acordó trabajar con los legisladores de la UCR para construir una posición común ante el tratamiento del Presupuesto 2027. El encuentro en La Plata permitió ordenar los pedidos por deudas provinciales, financiamiento de obras y mayores recursos para los municipios que llevarán a la negociación con el gobierno de Axel Kicillof.

La agenda reúne dos exigencias centrales: fondos de libre disponibilidad y previsibilidad sobre los montos que recibirán los distritos. A ellas se suman la regularización de obligaciones pendientes y la actualización de las partidas destinadas a sostener prestaciones locales, especialmente en salud y seguridad.

Esas demandas serán el eje de las próximas conversaciones entre las autoridades partidarias, los representantes parlamentarios y la conducción del Foro. El presidente de la Convención Provincial, Pablo Nicoletti, señaló que participaron más de veinte intendentes y anticipó la continuidad del trabajo conjunto: “En las próximas dos semanas vamos a analizar cómo defender en la Legislatura los recursos de los vecinos de nuestros distritos”.

Seis intendentes para administrar el equilibrio interno

La nueva mesa ejecutiva quedó integrada por Esteban Reino, de Balcarce; Érica Revilla, de General Arenales; Emilio Cordonnier, de Ayacucho; Martín Randazzo, de General La Madrid; Lisandro Hourcade, de Magdalena; y Maximiliano Suescun, de Rauch.

El esquema fue la salida negociada a una disputa que había trabado la renovación de autoridades. La votación anterior terminó con 13 respaldos para cada sector y una abstención, la del intendente de Rojas, Román Bouvier. Ante la imposibilidad de imponer una conducción, las partes avanzaron hacia una representación compartida.

Reino, Revilla y Cordonnier expresan al sector vinculado con Maximiliano Abad. La incorporación de Randazzo, Hourcade y Suescun completa el equilibrio que permitió retomar el funcionamiento del Foro. El acuerdo resolvió cómo conducir el espacio, sin eliminar las diferencias entre sus integrantes.

En la apertura, Cordonnier destacó el diálogo que permitió integrar a las distintas vertientes. La jornada también incluyó una exposición virtual del economista y exdiputado nacional Martín Tetaz sobre economía y empleo, como marco para analizar las dificultades de los gobiernos locales.

Fondos sin restricciones y deudas de IOMA: los reclamos que llegan al Presupuesto

Los intendentes llevaron sus demandas a representantes de los dos bloques radicales de Diputados, encabezados por Diego Garciarena y Valentín Miranda, para coordinar una posición durante las negociaciones con el oficialismo. La discusión comprende tanto el destino de los recursos como las condiciones para recibirlos: buscan utilizarlos según las necesidades de cada distrito y evitar que su llegada dependa exclusivamente de futuras operaciones de endeudamiento.

Ese pedido apunta al diseño del Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad, que propone reservar el 8% del nuevo endeudamiento efectivamente obtenido. El dinero se distribuiría entre los 135 municipios mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD), con destino a equipamiento e infraestructura del área.

Frente a ese esquema, el radicalismo reclama montos garantizados y libertad para decidir su aplicación. La negociación abarca, por lo tanto, el volumen de la asistencia, los plazos de desembolso y el margen de las administraciones locales para afrontar sus obligaciones.

En La Plata, participamos del Foro de Intendentes Radicales y acordamos trabajar con los legisladores de la UCR para llevar propuestas al Presupuesto Provincial 2027. Buscamos que los municipios cuenten con los recursos necesarios para sostener los servicios y avanzar con obras. https://t.co/Jgw1DyMExJ — Francisco Recoulat (@FranRecoulat) November 18, 2026

El reclamo por IOMA combina el cobro de deudas con la actualización de los aranceles hospitalarios. Los municipios también buscan acordar mecanismos de compensación que les permitan sostener las prestaciones sin acumular nuevos desequilibrios en sus cuentas.

A esas demandas se suman las dificultades para cerrar el año. La intendenta de General Arenales, Érica Revilla, pidió recursos para obras, salud y seguridad, y destacó la preocupación por los compromisos salariales: “Nos preocupan sobremanera los sueldos, que a la gente no le alcanzan, y también el aguinaldo”, advirtió.

En ese contexto, señaló que quedan desembolsos pendientes para proyectos locales y propuso habilitar su uso para atender las necesidades más urgentes de cada administración.

El reclamo tiene un antecedente reciente: la Legislatura habilitó la libre disponibilidad de la primera cuota del FEFIM, por $50.000 millones. Aquella modificación permitió destinar el primer desembolso a salarios, aguinaldos, proveedores y servicios esenciales. La flexibilización alcanzó a esa cuota y no eliminó automáticamente las restricciones sobre las restantes, una distinción que explica por qué los intendentes mantienen el pedido.

Del acuerdo partidario a los votos en la Legislatura

La actividad reunió al presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín; al secretario general partidario y vicepresidente de Diputados, Matías Civale; a Nicoletti y a representantes legislativos, entre ellos Garciarena y Alejandra Lordén.

Desde la UCR bonaerense destacaron la coordinación entre el partido, los legisladores y los intendentes. Nicoletti, por su parte, definió la jornada como “una buena reunión política y de trabajo” y sostuvo que el objetivo es construir un proyecto común para la Provincia.

El próximo paso será otra instancia entre los legisladores y la conducción del Foro para precisar la posición sobre los recursos municipales. La tregua interna recuperó una mesa de interlocución; ahora el desafío radical será convertir los reclamos de sus intendentes en cambios concretos al Presupuesto que necesita aprobar Kicillof.