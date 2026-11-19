El massismo y La Cámpora ratificaron su respaldo a la competencia interna, mientras Kicillof espera la definición del Congreso antes de resolver el calendario.

Mientras el gobierno de Javier Milei consiguió dictamen para suspender las PASO durante 2027, en Buenos Aires crece la coincidencia entre el peronismo y la UCR para conservarlas como mecanismo de selección de candidaturas.

Esa posición reúne al gobierno de Axel Kicillof, al Frente Renovador, a La Cámpora y a un sector del radicalismo provincial. Su respaldo cobra relevancia ante el avance de la reforma nacional: el miércoles, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado reunió once firmas para un despacho que propone suspender las primarias del próximo año. Para conseguir esos apoyos, el oficialismo retiró las colectoras y ahora busca llevar la iniciativa al recinto la próxima semana.

Frente a ese escenario, el massismo plantea que una eventual suspensión nacional no debería cerrar la competencia bonaerense. Alexis Guerrera, vicepresidente de la Cámara de Diputados provincial y referente del Frente Renovador, sostuvo que el peronismo podría negociar una candidatura presidencial común y, al mismo tiempo, resolver mediante primarias quién competirá por la Gobernación.

“Lo mejor que nos podría pasar es una PASO nacional”, afirmó. Al fundamentar su respaldo, destacó que “ese candidato tendría la legitimidad de las urnas”, en lugar de quedar definido exclusivamente por un acuerdo entre dirigentes.

La Cámpora también pide una instancia para resolver las diferencias

El respaldo del Frente Renovador coincidió con otra intervención de Facundo Tignanelli, jefe del bloque de Fuerza Patria en Diputados. El dirigente de La Cámpora defendió las primarias como una herramienta para ordenar las aspiraciones que conviven dentro del peronismo.

“El peronismo necesita de las PASO”, sostuvo Tignanelli. Al analizar el escenario nacional, agregó: “No hay hoy un nivel de síntesis en las candidaturas”. Su diagnóstico apunta a la dificultad de acordar una representación común mientras las distintas corrientes mantienen sus propias preferencias.

Esa defensa de las primarias como herramienta para ordenar la competencia coincide con la postura del Gobierno bonaerense. El ministro Carlos Bianco ratificó durante la conferencia del lunes que cuenta con el consenso de las expresiones que integran el frente político.

“Nosotros estamos a favor de que se mantengan las PASO. Repito, tanto a nivel nacional como a nivel provincial”, expresó el funcionario.

Sin embargo, defender las primarias no equivale a tener resuelto el desdoblamiento de las elecciones generales. En el entorno del gobernador siguen presentes las alternativas de separar la competencia bonaerense para concentrarla en la agenda provincial o reunirla con la nacional para articular ambas campañas.

Kicillof también cuestionó públicamente la intención de modificar el régimen. Según su planteo, la iniciativa de Milei responde a un cálculo sobre sus posibilidades de reelección. Esa es la interpretación política del gobernador, que contrapone la defensa de las primarias con su llamado a construir una alternativa nacional para 2027.

MILEI ADULTERA LA HISTORIA Y DESTRUYE EL FUTURO Ayer, el presidente Milei intentó presentar a Manuel Belgrano como un precursor de su programa libertario. No solo dijo una burrada sino, además, una mentira insólita. Además de crear la bandera, Belgrano fue uno de los grandes precursores de un pensamiento económico nacional. Él entendía que no había soberanía sin desarrollo productivo y que la promoción y protección de la industria eran tareas fundamentales del Estado. Belgrano escribió en 1802 que “todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primeras no salgan de sus estados a manufacturarse y todo su empeño es conseguir no sólo el darles nueva forma, sino aun atraerlas del extranjero para ejecutar lo mismo y después vendérselas”; y en 1810 insistió: “Ni la agricultura ni el comercio serían en ningún caso suficientes a establecer la felicidad de un pueblo si no entrase a su socorro la oficiosa industria”. Belgrano defendía exactamente lo contrario de lo que hace el experimento económico de Milei, que destruye la industria nacional, abre indiscriminadamente las importaciones y elimina miles de puestos de trabajo. Milei no entiende a Belgrano, pero tampoco entiende lo que pasa cuando cierra una fábrica. No se pierde solamente producción: se destruyen empleos, se destruye a las familias, se arruinan los barrios y se pierde soberanía. En el mismo discurso, para disciplinar a su tropa, Milei relanzó su campaña hacia la reelección. Y con la misma pasión con la que adulteró la historia, se propone ahora cambiar las reglas de juego de la democracia para aumentar sus posibilidades de reelección, haciendo trampa. Ya me pronuncié en contra de la eliminación de las PASO. Sobre todo porque este Gobierno no está proponiendo un debate honesto sobre nuestras instituciones electorales, que por supuesto siempre pueden mejorarse. Por el contrario, está decidido a hacer cualquier cosa para conservar el poder, excepto gobernar en favor de la gente. Mientras tanto, por mi parte, voy a seguir haciendo lo que el presidente no hace: escuchar a todos los sectores y recorrer el país para que el año que viene la Argentina empiece una nueva etapa. Necesitamos un nuevo gobierno que genere trabajo, proteja la producción nacional, promueva el desarrollo federal y ponga a la economía al servicio de nuestro pueblo. Milei podrá intentar adulterar la historia y cambiar las reglas electorales. Pero lo que no va a poder hacer es quitarles a los argentinos su derecho al futuro. — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 16, 2026

La continuidad de las PASO encuentra respaldo en la UCR bonaerense, pese a las diferencias que el partido mantiene sobre sus futuras alianzas. Esa coincidencia incluye a Construir Buenos Aires, la corriente referenciada en Miguel Fernández, cuyos legisladores rechazaron la suspensión durante un encuentro en Morón.

De la actividad participaron los diputados Alejandra Lordén, Valentín Miranda y Priscila Minnaard, junto con la senadora Natalia Quintana. Allí combinaron la defensa de las primarias con su negativa a habilitar las reelecciones indefinidas, dos posiciones que forman parte de su agenda electoral e institucional.

En el PRO, la posición pública favorable a la suspensión convive con otra evaluación entre dirigentes provinciales: preservar las primarias podría ofrecerles una herramienta para disputar candidaturas y negociar su participación con La Libertad Avanza.

La ley provincial sigue vigente y exige una discusión propia

Buenos Aires cuenta con su régimen de primarias, establecido por la Ley 14.086. Para suspenderlo o derogarlo se necesita una modificación provincial: una eventual ley nacional no elimina automáticamente la selección de candidatos a gobernador, legisladores bonaerenses e intendentes.

El antecedente de 2025 tampoco resuelve el próximo turno electoral. La Ley 15.522 suspendió las primarias bonaerenses por única vez y durante ese año, por lo que no extendió esa excepción a 2027.

La legislación contiene, además, una regla que vincula ambos calendarios: si el Ejecutivo nacional convoca a primarias, las provinciales deben celebrarse el mismo día. Si aquella convocatoria desaparece, Buenos Aires conserva su obligación legal de organizar las propias mientras no cambie la norma, pero queda ante otro escenario para establecer su fecha. El artículo 2 también dispone que la convocatoria debe realizarse con una anticipación de entre 120 y 150 días.

Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

El dictamen nacional abre la próxima negociación

El retiro de las colectoras permitió al oficialismo nacional destrabar el despacho, después de las diferencias que habían frenado la reunión anterior. La propuesta conserva la suspensión de las PASO solo para 2027, y todavía necesita atravesar el recinto del Senado y la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

En Buenos Aires, el próximo movimiento dependerá tanto de ese resultado como de los acuerdos que construyan los bloques provinciales. Milei consiguió avanzar en el Congreso, pero la continuidad de las primarias bonaerenses reúne defensores que atraviesan al oficialismo y la oposición.

La pelea ya no pasa únicamente por el calendario: también define quién tendrá la última palabra sobre las candidaturas de 2027, las conducciones partidarias o los votantes.