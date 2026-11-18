El oficialismo defiende las PASO para ordenar candidaturas, mientras sigue abierta la decisión sobre el desdoblamiento electoral de 2027.

La disputa por las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) tiene dos escenarios distintos. Mientras Javier Milei busca suspenderlas para las elecciones nacionales de 2027, el gobierno de Axel Kicillof ratificó su respaldo a ese mecanismo para definir las candidaturas del peronismo, pero mantiene pendiente la decisión sobre el calendario bonaerense. La eventual reforma nacional puede modificar el escenario de esa discusión, aunque no suprime automáticamente las primarias provinciales, reguladas por una legislación propia.

En paralelo, el oficialismo nacional tampoco consiguió cerrar el primer paso de su reforma. La reunión del martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado terminó sin dictamen y pasó a un cuarto intermedio. La continuidad fue convocada para este miércoles al mediodía, con diferencias entre los posibles aliados sobre las colectoras que acompañan la suspensión de las PASO.

La ley bonaerense que una reforma nacional no puede borrar

La Provincia tiene su propio sistema de selección de candidaturas, establecido por la Ley 14.086. Para suspenderlo nuevamente o derogarlo se necesita una modificación aprobada por la Legislatura bonaerense: una decisión del Congreso sobre las elecciones nacionales tiene un alcance diferente.

El antecedente inmediato es 2025, cuando se sancionó la Ley 15.522. Su primer artículo suspendió las primarias provinciales por única vez y durante ese año. La distinción es central para la discusión de 2027. El gobierno nacional puede conseguir respaldo para suspender las primarias de presidente y legisladores nacionales, mientras Buenos Aires conserva las correspondientes a gobernador, legisladores provinciales e intendentes. La continuidad o suspensión de una elección no resuelve por sí sola la otra.

La legislación provincial también contiene una regla de coordinación: cuando el Ejecutivo nacional convoca a primarias, las bonaerenses deben celebrarse el mismo día. El artículo 2 establece, además, que la convocatoria provincial debe realizarse con una anticipación de entre 120 y 150 días.

Sobre ese marco legal, el Gobierno bonaerense sostiene su defensa de las primarias y espera la definición nacional para resolver el calendario electoral. El ministro Carlos Bianco ratificó esa posición durante la conferencia del lunes: “Nosotros estamos a favor de que se mantengan las PASO. Repito, tanto a nivel nacional como a nivel provincial”.

La continuidad de las primarias condiciona los escenarios que evalúa Kicillof. El funcionario aseguró que esa defensa fue consensuada entre sectores del peronismo durante los encuentros realizados en el Hotel Emperador y en la Casa de La Pampa. Bianco también explicó qué ocurriría ante una modificación nacional: “Si no hay PASO, será potestad del gobernador decidir cuándo se realizarán las elecciones provinciales”.

El gobierno de Axel Kicillof ratificó su respaldo a las PASO para definir las candidaturas del peronismo, pero mantiene pendiente la decisión sobre el calendario bonaerense.

Los libertarios esperan al Congreso para dar la pelea en La Plata

En La Libertad Avanza bonaerense, la estrategia consiste en aguardar el resultado de la negociación nacional antes de impulsar la discusión provincial. Sus legisladores buscan apoyarse en una eventual suspensión aprobada por el Congreso para llevar ese planteo a la Legislatura.

Hasta ahora, parte de su agenda electoral estuvo concentrada en la Boleta Única de Papel, una propuesta que impulsa especialmente el senador Matías de Urraza. El rechazo libertario a las primarias todavía no se tradujo en un expediente provincial para suspenderlas en 2027.

Del otro lado, la senadora massista Malena Galmarini, presidenta de la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral, expresó su respaldo al sistema: “Me parece que hay que sostener las PASO, es el mecanismo que está y que hasta ahora sirvió”. El radicalismo bonaerense también manifestó su apoyo a la continuidad de las primarias.

La defensa de las PASO tiene consecuencias sobre la organización del peronismo. El Movimiento Derecho al Futuro, el kirchnerismo y el Frente Renovador deben resolver cómo ordenar sus aspiraciones nacionales y provinciales, en un escenario que mantiene abiertas las diferencias por los liderazgos y las candidaturas.

Dentro del entorno de Kicillof tampoco existe una posición única sobre el desdoblamiento. Un sector propone separar la elección provincial para concentrar la campaña en la gestión bonaerense y dar mayor protagonismo a los intendentes. Otro considera conveniente reunir las generales en una misma jornada y articularlas con la disputa presidencial.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, cuestionó la intención de modificar el régimen electoral y defendió las primarias como una herramienta para resolver diferencias dentro de las fuerzas políticas. También atribuyó la iniciativa nacional a un cálculo de Milei sobre sus posibilidades de reelección.

El reclamo por previsibilidad viene de antes: la discusión sobre las fechas ya había generado cruces entre el Gobierno y la oposición. El radicalismo pidió definiciones anticipadas y cuestionó que la organización de los comicios quede subordinada a las conveniencias partidarias.

En La Libertad Avanza bonaerense , la estrategia consiste en aguardar el resultado de la negociación nacional antes de impulsar la discusión provincial.

Las colectoras complican la negociación nacional

La reforma que impulsa la Casa Rosada excede la suspensión de las primarias. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM al analizar la negociación por las colectoras, el borrador permitiría que dos listas legislativas distintas acompañen una misma fórmula presidencial.

El mecanismo busca facilitar acuerdos con fuerzas provinciales que podrían respaldar una candidatura nacional y conservar sus propios postulantes al Congreso. La propuesta también incorpora cambios sobre candidaturas, publicidad electoral y Ficha Limpia.

La amplitud del paquete también complica la búsqueda de apoyos en el Senado, donde se necesitan 37 votos afirmativos para aprobar una modificación electoral. La discusión sobre las colectoras abrió diferencias entre sectores que el Gobierno necesita para alcanzar esa mayoría.

La pulseada bonaerense depende de ese desenlace, pero conserva una decisión propia pendiente. Incluso si Milei consigue suspender las primarias nacionales, los libertarios deberán construir otro acuerdo para trasladar ese cambio a Buenos Aires. Por ahora, las PASO provinciales siguen vigentes y Kicillof mantiene abierta la definición sobre cuándo se votará su sucesión.