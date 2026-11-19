El servicio alcanza a 2,5 millones de estudiantes y su financiamiento integra el debate presupuestario de 2027.

El gobierno de Axel Kicillof superó los $10.800 millones de inversión acumulada en equipamiento para cocinas y comedores escolares, con entregas que alcanzaron a más de 8.000 establecimientos de los 135 municipios.

En ese marco, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, destacó la continuidad del Servicio Alimentario Escolar (SAE), que brinda prestaciones a más de 2,5 millones de estudiantes, y cuestionó la reducción de los aportes nacionales.

“Aún con la quita de recursos que sufre nuestra Provincia, por decisión del gobernador Kicillof sostenemos la inversión en el SAE para cuidar la alimentación de los estudiantes”, expresó en sus redes sociales. El mensaje acompañó las actividades realizadas en Castelli y 25 de Mayo y retomó el reclamo de su cartera por una mayor participación de Nación en el financiamiento del programa.

Nuevas entregas y una inversión que se amplía

Durante esta semana, la Provincia distribuyó equipos y utensilios para 104 establecimientos de San Pedro, Castelli y 25 de Mayo, con una inversión superior a los $63 millones. El desglose oficial comprende 40 instituciones en San Pedro, 22 en Castelli y 42 en 25 de Mayo. Las entregas incluyeron cocinas, heladeras, freezers, termotanques, procesadoras, vajilla y otros elementos, además de artículos destinados a educación especial.

La política también incorpora capacitación para auxiliares en manipulación segura y preparación de comidas. A través de Nutricionistas en Territorio, el Ministerio dispone de profesionales en las 25 regiones educativas para acompañar el funcionamiento del servicio.

El anuncio continúa una secuencia de incorporaciones. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, a fines de septiembre el Gobierno había comunicado entregas para 268 escuelas de nueve municipios, por más de $312 millones. En aquel momento, la inversión acumulada en equipamiento superaba los $9.575 millones, con más de 7.500 establecimientos alcanzados.

Más escuelas bonaerenses equipadas. En Castelli y 25 de Mayo entregamos insumos para 46 cocinas escolares que brindan Servicio Alimentario Escolar por más de $28.000.000. Aún con la quita de recursos que sufre nuestra Provincia, por decisión del gobernador @Kicillofok sostenemos la inversión en el SAE para cuidar la alimentación de los estudiantes. — Andrés Larroque (@larroqueandres) November 18, 2026

Detrás de las entregas permanece abierta la controversia por los aportes nacionales. Durante el año, Larroque sostuvo que Buenos Aires debió asumir una proporción creciente de los gastos del SAE y reclamó recursos ante el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello.

En julio la Provincia informó una deuda nacional acumulada de $220.800 millones vinculada al programa. También sostuvo que la participación federal había caído desde un promedio histórico cercano al 33% hasta aproximadamente el 14,5%.

La disputa ya había escalado en abril. “Estamos ante una situación social muy compleja y vemos una indolencia absoluta por parte del gobierno nacional”, había afirmado Larroque, quien resumió su evaluación con otra frase: “Hay una deserción total”.

En aquella presentación, el ministro expuso diferencias entre los montos solicitados y los recibidos: señaló que en 2024 Buenos Aires pidió $104.000 millones y obtuvo $70.500 millones, mientras que en 2025 reclamó $130.000 millones y recibió $77.000 millones. Su argumento fue que la distancia entre las necesidades y los aportes terminaba trasladándose al presupuesto provincial.

El gobernador Axel Kicillof junto a los ministros Andrés Larroque, Carlos Bianco, Javier Rodríguez y Javier Alonso.

Equipamiento y prestaciones: dos cuentas distintas

El funcionamiento del SAE requiere tanto instalaciones adecuadas como recursos para sostener los desayunos, almuerzos y meriendas. Por eso, los $10.800 millones acumulados en equipos no deben confundirse con la inversión destinada a las prestaciones alimentarias.

En septiembre, la Provincia había informado una proyección anual de $588.850 millones para el programa, con alrededor de 900.000 almuerzos diarios. También destacó que desde 2020 se construyeron, ampliaron o refaccionaron más de 400 comedores, lo que permitió incorporar a más de 500.000 estudiantes a esa prestación.

El financiamiento condicionó, además, otras decisiones de la cartera. En julio, el Ministerio prorrogó hasta el 31 de enero de 2027 la suspensión del Programa MESA, mediante la Resolución 1640/2026, y argumentó que necesitaba concentrar recursos en el servicio escolar. La medida expresa una diferencia entre ambos dispositivos: MESA corresponde a módulos alimentarios, mientras el SAE sostiene prestaciones en las escuelas.

En esa misma comunicación, el Gobierno informó una actualización del 15% desde agosto y una recomposición acumulada del SAE del 49,58% durante 2026, según el cálculo presentado por la cartera. La administración atribuyó esa priorización a la emergencia económica y al incumplimiento nacional que denuncia.

La discusión también llegó a la Legislatura

La confrontación con Nación convive con cuestionamientos opositores sobre la previsibilidad del esquema provincial. El senador del PRO Pablo Petrecca presentó un proyecto para establecer actualizaciones automáticas del SAE. La iniciativa propone revisar las partidas cada tres meses, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires publicado por el INDEC. El incremento no podría quedar por debajo de esa variación.

“Es el momento de contemplar estos mecanismos y convertirlos en ley”, sostuvo Petrecca al vincular sus propuestas con la discusión presupuestaria. Su planteo busca que la actualización deje de depender de decisiones periódicas del Ejecutivo y quede fijada mediante una fórmula.

Ese reclamo introduce en el debate del Presupuesto 2027 una cuestión adicional al monto asignado: cómo preservar su capacidad para financiar las prestaciones durante el año. El proyecto que Kicillof envió a la Legislatura contempla $2,32 billones para protección de sectores vulnerables, una partida que comprende políticas alimentarias, compra de alimentos y fortalecimiento de las Unidades de Desarrollo Infantil. Dentro de ese conjunto, el Gobierno proyecta que el SAE alcance a 2,6 millones de niños, niñas y adolescentes.