Contra el “sálvese quien pueda” de Milei: Kicillof lleva la pelea por el Estado al territorio

Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

Axel Kicillof cerró la semana con una agenda diseñada para mostrar algo más que una sucesión de inauguraciones y entregas. Agua potable, viviendas, escrituras y equipamiento para emergencias fueron las piezas de un mensaje político que el gobernador bonaerense volvió a dirigir contra Javier Milei.

La recorrida incluyó la puesta en marcha de la primera planta embotelladora de Aguas Bonaerenses (ABSA) en Ensenada, la incorporación de 62 vehículos a la empresa estatal, la entrega de cinco viviendas para familias vulnerables en Berisso y el otorgamiento de 517 títulos de propiedad gratuitos.

También se anunció la continuidad de proyectos cloacales y trabajos sobre la histórica calle Nueva York, paralizados por el Gobierno nacional, y se distribuyeron herramientas para enfrentar fenómenos climáticos.

El hilo conductor fue el contraste entre dos modelos. “Nosotros no creemos en el ‘sálvese quien pueda’ ni en la destrucción del Estado”, sostuvo Kicillof. Después profundizó la crítica: “Cuando se dejan de hacer viviendas y se abandonan las obras públicas, lo único que se hace es quitar derechos”.

Una planta para dejar de contratar a privados

La primera actividad tuvo como eje a ABSA, la compañía provincial que presta servicios de agua y saneamiento en un centenar de municipios bonaerenses. La nueva planta de Ensenada tiene capacidad para producir 8.400 bidones de agua por día. Hasta ahora, la empresa debía contratar proveedores privados para realizar el proceso de envasado. Con las instalaciones inauguradas, podrá controlar internamente el tratamiento, el almacenamiento y la distribución.

La obra incluyó la construcción de un edificio de acopio, la compra de equipamiento y el acondicionamiento del circuito utilizado para tratar el agua antes del envasado. La producción será especialmente relevante durante interrupciones del servicio, emergencias climáticas o situaciones en las que sea necesario distribuir agua potable en hospitales, escuelas, centros de evacuación y barrios afectados.

El cambio no consiste solamente en sumar una línea de producción. También reduce la dependencia de prestadores externos y recupera una capacidad operativa dentro de la compañía.

“Estamos llevando adelante una verdadera transformación en ABSA”, afirmó Kicillof. Según detalló, la gestión incorporó vehículos, recuperó herramientas de trabajo y avanzó con una nueva planta potabilizadora que permitirá duplicar la producción regional de agua cuando esté finalizada.

“Esto es eficiencia, pero también es justicia social: una empresa estatal fortalecida para brindar un mejor servicio en 100

✅ Además, y en continuidad con el plan de renovación de la flota automotriz, se entregaron 60 nuevas camionetas y 29 camiones desobstructores.



✅ El evento contó con la participación del Secretario Adjunto del SOSBA, Claudio Crissio, nuestro director obrero, Hugo Domínguez,⬇️ pic.twitter.com/CCpdvytbYc — Aguas Bonaerenses (@ABSAOficial) August 28, 2026

El contrapunto con la privatización de AySA

La inauguración adquirió una dimensión política por el momento en que se produjo. Mientras Buenos Aires fortalece su compañía estatal, la administración de Milei avanza con el proceso para transferir AySA al sector privado.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el Gobierno nacional busca vender al menos el 51% de las acciones de AySA a un operador estratégico y colocar posteriormente el resto de la participación estatal en el mercado de capitales.

La empresa nacional presta servicios en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos municipios del Conurbano. Su privatización genera interrogantes sobre las tarifas, la continuidad de las obras y el destino de los proyectos de expansión de las redes.

Kicillof utilizó ese escenario para reforzar el contraste. “Mientras Milei vuelve a impulsar privatizaciones y abandona obras que después se deterioran, nosotros demostramos que una empresa pública puede invertir, mejorar su funcionamiento y dar resultados”, sostuvo.

El Gobernador también apeló a la experiencia de los años noventa. “La Argentina ya atravesó procesos de privatización que terminaron en vaciamiento y fracaso. En la Provincia estamos orgullosos de ir en otra dirección: trabajo bonaerense, empresa estatal y resultados”, afirmó.

Durante la jornada también fueron entregadas 60 camionetas pick-up y dos camiones destinados a la limpieza y desobstrucción de colectores cloacales.

Con esas incorporaciones, la flota de ABSA alcanzó las 236 unidades. Los vehículos permitirán trasladar cuadrillas, atender roturas, intervenir en pérdidas y realizar mantenimiento en las redes distribuidas por el territorio provincial.

El presidente ejecutivo de la empresa, Hugo Obed, sostuvo que el equipamiento forma parte de una estrategia orientada a recuperar capacidad de respuesta. “Esta obra es una muestra más de la decisión de fortalecer ABSA para que pueda cumplir cada vez mejor con su responsabilidad de brindar un servicio esencial”, afirmó.

La expansión de la flota se conecta con un proceso iniciado previamente. En 2025, la empresa había incorporado 45 vehículos mediante Provincia Leasing, en paralelo con el avance de la nueva planta potabilizadora de la Región Capital.

El gobernador entregó viviendas y escrituras gratuitas a vecinos, familias y entidades deportivas.

Viviendas para familias en situación crítica

La segunda parte de la agenda trasladó el eje desde los servicios públicos hacia el acceso a la vivienda y la regularización dominial. La Provincia entregó cinco casas modulares construidas en Villa Roca, Berisso, con una inversión de $1.526 millones. Fueron destinadas a familias que atravesaban situaciones de extrema vulnerabilidad.

Cada unidad cuenta con una superficie de 72 metros cuadrados, tres dormitorios, comedor, cocina, lavadero y baño. Kicillof aprovechó el acto para cuestionar la decisión nacional de paralizar los programas de vivienda y la obra pública.

“Ese es el único plan que tiene Milei y el resultado está a la vista: millones de personas endeudadas para pagar la luz, el gas y el alquiler”, afirmó.

El diagnóstico coincide con el crecimiento de la morosidad de los hogares. Las deudas comenzaron a acumularse en tarjetas, billeteras virtuales, financieras y comercios de electrodomésticos, en un escenario de ingresos debilitados y mayores gastos fijos.

La jornada incluyó la entrega de 517 escrituras gratuitas a vecinos, familias y entidades deportivas. Los títulos fueron tramitados mediante el programa Mi Escritura, Mi Casa, que busca regularizar la propiedad de inmuebles cuyos ocupantes no podían afrontar el costo del procedimiento o arrastraban expedientes demorados durante años.

Contar con la escritura permite acreditar el dominio, realizar una sucesión, acceder a determinadas líneas de crédito y transferir legalmente la propiedad. “Tener la escritura es fundamental porque garantiza que la casa, que es producto del esfuerzo de una familia, pueda quedar para sus hijos y sus seres queridos”, señaló Kicillof.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, remarcó que las entregas exigieron un trabajo previo entre la Escribanía General de Gobierno, el municipio y distintas dependencias provinciales. “Frente a quienes proponen destruir el Estado, nosotros creemos en un Estado eficiente, que nivele desigualdades, garantice derechos y salde deudas de muchos años con los bonaerenses”, sostuvo.

Equipamiento frente a los eventos climáticos

La agenda incorporó otro eje: la preparación ante emergencias. Junto con la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, Kicillof entregó pluviómetros, motobombas, podadoras, motoguadañas, un generador eléctrico, un gomón e indumentaria para recicladores urbanos.

Los equipos permitirán medir precipitaciones, retirar agua, despejar zonas afectadas y asistir a la población ante inundaciones o tormentas intensas.

La entrega se produjo después de la presentación del plan provincial frente a la posibilidad de un episodio fuerte de El Niño, que prevé mayor coordinación con los municipios, ampliación de la red meteorológica y contratación de maquinaria.

“El Gobierno nacional niega el cambio climático porque no quiere hacer las inversiones necesarias para enfrentar sus consecuencias”, cuestionó Kicillof.

La disputa ya alcanzó al Fondo de Infraestructura Hídrica. Como informó este medio, la Provincia reclama recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles para obras hídricas que permanecen sin ejecutar.