¿Quién representa a los municipales bonaerenses? La pelea por los lugares en el Consejo del Empleo.

La disputa por la puesta en funcionamiento del Consejo del Empleo Municipal abrió un nuevo capítulo dentro del sindicalismo bonaerense. Lo que hasta hace algunas semanas aparecía concentrado en los salarios, la precarización y las diferencias entre los 135 distritos empezó a mostrar otra discusión: qué organizaciones tienen representación suficiente para integrar el organismo previsto por la Ley 14.656 y quiénes quedarán afuera cuando el Ministerio de Trabajo avance con su conformación.

El último movimiento ocurrió prácticamente en simultáneo por dos vías. Mientras dirigentes vinculados a la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina (COEMA) realizaron un plenario en La Plata para respaldar sus reclamos y reclamar participación, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) llevó el planteo hasta el Senado provincial.

Las dos escenas exponen estrategias diferentes y una discusión todavía abierta que tiene al ministro de Trabajo, Walter Correa, como autoridad responsable de convocar al Consejo.

La Plata y una convocatoria con dos lecturas

El encuentro realizado en el Club Platense reunió a Darío Alfano, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Plata; Alejandro Amor, dirigente de SUTECBA e integrante del Consejo Directivo de COEMA; Ariel Collia, de Tres de Febrero; Gabriel Carril, de Berazategui; y Miguel Pedelhez, de Lanús.

También participaron Gabriela Pino, de Luján; Paula Pedelhez, secretaria de Organización de COEMA; Cristian Carrizo, secretario general del Sindicato de Municipales de Navarro; y Pablo Succoli, secretario general del Sindicato de Municipales de Bragado.

La jornada dejó, sin embargo, interpretaciones enfrentadas. Los organizadores la presentaron como una demostración de unidad detrás de la consigna “Primero los Municipales, por el Consejo Paritario” y pusieron el acento en la recuperación salarial, la estabilidad laboral y la defensa de los puestos de trabajo.

Alfano anunció que desde la próxima semana el gremio platense iniciará “un plan de lucha en defensa de nuestros salarios y de los derechos de todos los trabajadores municipales de La Plata”. Amor, en tanto, reclamó que no haya nuevas cesantías y sostuvo que la representación debe alcanzar a trabajadores de planta, contratados y monotributistas. “La unidad de los municipales es más importante que cualquier dirigente”, afirmó.

Plenario de COEMA.

Collia también llamó a separar las diferencias partidarias de los reclamos laborales, mientras Pino planteó la necesidad de “luchar para conseguir el sueldo que nos merecemos”.

Desde otros sectores del sindicalismo municipal, en cambio, la evaluación del encuentro fue muy distinta. Según pudo reconstruir este medio, se cuestionó la magnitud de la convocatoria y se puso en duda que el espacio vinculado a COEMA reúna actualmente el porcentaje de representación requerido para ingresar al Consejo.

También se señaló como dato político la ausencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo y la de Amadeo Genta, titular de SUTECBA. Versiones sindicales atribuyeron su inasistencia a la convocatoria alcanzada, aunque ese motivo no fue confirmado oficialmente.

FESIMUBO llevó la discusión al Senado

Mientras ese sector buscaba exhibir capacidad de organización en La Plata, Hernán Doval, secretario general de FESIMUBO, avanzó por otra vía. Junto con el histórico referente municipal Rubén “Cholo” García, fue recibido en el Senado bonaerense por María Rosa Martínez, presidenta de la Comisión de Trabajo, y Sergio Berni, presidente del bloque peronista.

Doval expuso la situación salarial y laboral de los trabajadores y volvió a reclamar la convocatoria del Consejo. La Federación sostiene desde hace meses un plan de lucha “total, permanente y prolongado” y busca que las diferencias existentes entre las 135 negociaciones municipales puedan discutirse también en un ámbito provincial.

El planteo viene acompañado por cifras que explican la presión gremial. Según Doval, existen distritos con salarios básicos de apenas $150.000, mientras otras comunas presentan ingresos considerablemente superiores. La Federación advierte además sobre contrataciones precarias, pagos no remunerativos y diferencias que después repercuten sobre jubilaciones y aportes al IPS y al IOMA.

La ofensiva había comenzado con plenarios regionales encabezados por Doval y dirigentes como Omar Arce, referente de San Isidro, y fue escalando hasta alcanzar ahora a la Legislatura.

El 10% que puede definir la representación

La discusión tiene una frontera concreta en la Ley 14.656. Para integrar la representación de los trabajadores ante el Consejo, las organizaciones alcanzadas deben acreditar como mínimo el 10% de afiliados del universo que pretenden representar. El cuerpo laboral no puede tener menos de once miembros.

FESIMUBO asegura que cumple con ese requisito y sostiene que la convocatoria debe realizarse respetando estrictamente el esquema establecido por la norma. Con la información disponible, sin embargo, no existe documentación pública suficiente para afirmar que sea la única organización actualmente en condiciones de ingresar.

La discusión se profundizó después de que Correa mantuviera reuniones con sectores vinculados a SUTECBA y COEMA, entre ellos Genta y Amor, para conversar sobre la implementación del organismo. Ese movimiento despertó cuestionamientos dentro del municipalismo bonaerense y volvió a poner el foco sobre los criterios que utilizará la cartera laboral para determinar la representación.

El Consejo arrastra años de demoras. En septiembre de 2025, el gobernador Axel Kicillof recibió a Doval junto con Correa y García. Según relató entonces la Federación, allí se planteó avanzar con su convocatoria antes de finalizar ese año, algo que finalmente no se concretó.

El conflicto salarial, mientras tanto, siguió creciendo. FESIMUBO extendió sus plenarios por distintas regiones y llevó sus reclamos también a ámbitos donde participaron la vicegobernadora Verónica Magario, autoridades del Banco Provincia encabezadas por Juan Cuattromo e intendentes bonaerenses, en medio del endeudamiento de los trabajadores y las dificultades presupuestarias de las comunas.

Doval insiste en que la presión sobre la administración provincial no implica una ruptura política con el gobernador. “Eso no es nada contra Axel Kicillof, pero este es nuestro rol. Los trabajadores no pueden estar esperando tanto con básicos de 150 mil pesos. Por eso necesitamos explotar todos los canales que podamos”, sostuvo.