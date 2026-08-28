Jóvenes, empleo y tecnología: la Provincia refuerza políticas frente al ajuste de Milei.

La provincia de Buenos Aires puso este viernes a las juventudes en dos escenarios que suelen transitar por carriles separados: la producción y la participación comunitaria. El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad presentó Emprende Joven, destinado a personas de 16 a 30 años con proyectos en marcha, mientras el Senado cerró la cuarta edición de Voces Adolescentes, con más de 500 participantes de 27 distritos.

Ambas iniciativas avanzan sobre un terreno castigado por el programa económico nacional. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde la llegada de Javier Milei hasta abril de 2026 se perdieron 91.270 puestos de trabajo registrados en unidades productivas bonaerenses.

Las dificultades de inserción laboral y el crecimiento de la mora entre los menores de 40 años explican por qué la capacitación tecnológica, la autonomía económica y la organización comunitaria dejaron de ser asuntos separados.

Inteligencia artificial para producir

Emprende Joven fue presentado por el subsecretario de Economía Popular, Daniel Menéndez, y la directora provincial de Juventudes, Ayelén López. La cartera conducida por Andrés Larroque aportará equipos especializados, materiales didácticos, equipamiento técnico, mentorías, redes de emprendedores y acompañamiento digital.

La propuesta está dirigida a residentes bonaerenses de entre 16 y 30 años que ya tengan una actividad vinculada con servicios, oficios, economía circular, sustentabilidad, artesanías, gastronomía, diseño o indumentaria. La formación incluirá inteligencia artificial aplicada, gestión, costos, finanzas, modelos de negocios, comercialización digital, construcción de marca, planificación, marketing y comercio electrónico.

“En la Provincia existe la decisión clara de acompañar a las juventudes con herramientas concretas para que puedan desarrollar sus proyectos y construir autonomía económica”, afirmó Menéndez. López agregó que la inteligencia artificial ya está modificando las formas de trabajar, producir y comunicarse, y sostuvo que el Estado debe acercar esos conocimientos.

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La coordinadora de Emprende Joven, Agustina Scarrone, aclaró que la IA no busca reemplazar el saber de cada emprendedor, sino ayudar a organizar tareas, mejorar la comunicación y planificar acciones comerciales. También participaron Carolina Gusmerotti, directora de Procesos Autogestivos, y Rosendo Martínez, jefe de Gabinete de asesores.

La red territorial reunió a Gianluca Garbarino Petrone, subsecretario de Gestión Universitaria de la UNDAV; Claudia Gallardo, secretaria de Economía Popular de La Plata; Eugenia Navarro, secretaria de Economía Social y Empleo de Morón; Natalia Luxen, subsecretaria de Juventudes de Merlo; María Stieviani, directora de Educación de Navarro; Gastón Pérez, director de Juventudes de Tapalqué; Aldana Chávez, directora de Fortalecimiento Productivo de Mercedes; y Giselle Pitzzo, directora de Integración y Desarrollo Social de Lomas de Zamora. La inscripción se realiza en motivaemprender.org.

Menos trabajo y más mora

El diagnóstico socioeconómico le pone números al problema. La provincia reúne al 38% de la población argentina y explica el 26,7% de todos los puestos registrados perdidos en el país desde noviembre de 2023: más de uno de cada cuatro. En el mismo período cerraron 7.625 unidades productivas bonaerenses, equivalentes al 27% del total nacional, mientras en mayo de 2026 la industria operó con apenas 58,4% de su capacidad instalada.

Entre el primer trimestre de 2023 y el mismo período de 2026, la tasa de empleo de los varones de 14 a 29 años bajó de 47,4% a 44,5% y su desocupación subió de 12,8% a 14,6%. Entre las mujeres jóvenes, el empleo retrocedió de 36,5% a 35,9%; aunque la desocupación descendió de 16,9% a 15,5%, continuó en un nivel elevado.

Jóvenes, empleo y tecnología la Provincia refuerza políticas frente al ajuste de Milei.

La deuda suma otra barrera. La Provincia registra 2,2 millones de morosos y la irregularidad llega al 37,7% entre las personas de 20 a 24 años, frente a un promedio bonaerense de 28,4%. El cuadro se agrava entre quienes recurren a proveedores no bancarios: allí la mora alcanza al 34,1% de los deudores, contra 18,8% en los bancos.

Voz comunitaria y acceso digital

En el Teatro Argentino de La Plata, la vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario, encabezó la entrega de reconocimientos y apoyo material a los proyectos elegidos mediante votación de los propios adolescentes. “Lo mejor que les puede pasar es pensar en comunidad y en transformar la realidad”, dijo ante los participantes.

El concurso fue impulsado por la Dirección de Políticas Sociales Integrales de la Presidencia del Senado. Las propuestas llegaron al cierre después de seis encuentros realizados en Mar Chiquita, Florencio Varela, Bahía Blanca, Alberti, Tapalqué y Lobería. La evaluación estuvo a cargo de equipos de la UNLP, UNM, UNIPE, UNAHUR, UNSAM, UNTREF y UNGS. Desde su primera edición, Voces Adolescentes convocó a más de 35 mil jóvenes de los 135 municipios.

El director de Políticas Sociales e Integrales del Senado, Norberto Liwski, destacó que existe “una adolescencia con voluntad de cambiar el mundo”. El subsecretario provincial de Derechos Humanos, Matías Moreno, sostuvo que los pibes son sujetos de derecho y también actores del presente.

En el año del 50° aniversario del último golpe cívico-militar, el programa vinculó participación, democracia y nuevas tecnologías. Magario cerró: “Que los jóvenes puedan acceder a los avances tecnológicos debe ser un derecho, no un privilegio”.