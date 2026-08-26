Argentina tiene la morosidad bancaria más alta de América Latina

Argentina quedó al frente del ranking de morosidad bancaria de América Latina. El 7,3% de los préstamos otorgados al sector privado se encuentra en situación irregular, un porcentaje que más que duplica el promedio regional del 2,78%.

Los datos corresponden al primer trimestre de 2026 y surgen de un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), entidad que agrupa a 540 bancos de la región. El relevamiento comparó el desempeño de los sistemas financieros de 16 países.

Detrás de Argentina quedaron Brasil, con una morosidad del 4,3%, y Colombia, con el 3,7%. En el extremo opuesto se ubicaron República Dominicana, con el 1,1%; El Salvador, con el 1,4%; y Uruguay, con el 1,7%.

El indicador argentino también muestra un fuerte deterioro frente a las mediciones anteriores. La proporción de cartera vencida había sido del 5,4% en diciembre de 2019 y descendió al 3,7% en diciembre de 2023, antes de trepar hasta el 7,3% registrado en marzo de este año.

Argentina también quedó última en acceso al crédito

El aumento de los préstamos impagos convive con otro dato desfavorable. Aunque el financiamiento mejoró durante los últimos dos años, Argentina continúa mostrando la relación entre crédito y Producto Bruto Interno más baja de los 16 países incluidos en el informe.

El ratio crédito/PBI local se ubicó en el 14,3%, muy por debajo del promedio latinoamericano del 47,3%. La combinación refleja un sistema con un volumen reducido de financiamiento y, al mismo tiempo, con el mayor porcentaje de incumplimientos de la región.

La baja profundidad del sistema financiero argentino funcionó históricamente como una protección frente a posibles riesgos sistémicos: al existir menos préstamos, también se reducía la exposición general ante eventuales incumplimientos. La morosidad, además, solía mantenerse cerca o incluso por debajo del promedio latinoamericano.

Ese escenario comenzó a cambiar con la recuperación del crédito registrada durante los últimos dos años, impulsada por la desaceleración de la inflación, la estabilidad cambiaria y la menor competencia de los títulos remunerados del Banco Central. La expansión del financiamiento acompañó la recuperación de la actividad, pero también derivó en un crecimiento de la irregularidad.

La mora regional creció 44% en un año

El deterioro no se limita a Argentina. La cartera vencida del sistema bancario latinoamericano alcanzó en marzo de 2026 un saldo cercano a los USD 104.621 millones.

La cifra representa un aumento del 10% frente a diciembre de 2025 y del 44% en comparación con el mismo mes del año pasado. En ese período, el indicador regional de morosidad pasó del 2,51% al 2,78%.

El informe se concentra exclusivamente en el sistema bancario tradicional. En Argentina, los bancos reúnen casi dos tercios de los $14 billones en préstamos irregulares. El tercio restante corresponde a fintech y otros proveedores no bancarios, entre ellos tarjetas de supermercados y cadenas de electrodomésticos, cooperativas y mutuales.

El debate alcanza a cerca de siete millones de argentinos que mantienen deudas con bancos, fintech u otras entidades de crédito. Mientras el Gobierno sostiene que se trata de una cuestión entre privados, analistas y sectores de la oposición plantean algún grado de intervención del Banco Central para atender el problema.

Menor respaldo frente a posibles incumplimientos

Felaban también advirtió una baja en la cobertura bancaria regional, es decir, en los fondos reservados por las entidades para responder ante préstamos que no se pagan.

El indicador de cobertura descendió del 170% en marzo de 2025 al 164% en igual mes de 2026. República Dominicana encabezó este apartado con el 316%, seguida por Uruguay, con el 226%, y Ecuador, con el 210%.

Argentina volvió a ubicarse entre los países con los registros más débiles. Con una cobertura del 84%, quedó junto con Panamá —que alcanzó el 93%— como los únicos dos sistemas bancarios analizados con niveles inferiores al 100%.